La carta del padre de un chico con autismo contra el lenguaje inclusivo

El hombre escribió un texto que fue compartido más de 75.000 veces en Facebook. Qué dice.

El padre de un niño con autismo criticó, en su cuenta de Facebook, la utilización del lenguaje inclusivo. Su publicación tuvo más de 75 mil compartidas y su mensaje fue imparable.

El hombre es oriundo Córdoba relató una experiencia que tuvo al llegar a un bar junto a dos amigos y ser recibidos por la moza.

INCLUSIÓN DE COTILLÓN.Ayer me siento en un bar en Nueva Córdoba con un amigo y la sra. Llega la encargada de… Posted by Sapo Sosa on Tuesday, January 21, 2020

En diálogo con el portal local de noticias El Doce TV, Sosa habló de la repercusión del posteo y aseguró: “Nadie se anima a decirlo, pero hablar con lenguaje inclusivo no te hace inclusivo. Es cool, es maquillaje”. Asimismo remarcó que a diario vive la falta de inclusión porque tiene un hijo con autismo y una hermana ciega, tal como contó en el diálogo viral con la moza.

En ese marco completó: “Veo que no hay una inclusión real, de hecho hay muy poca. La crítica mía no es solo por los discapacitados porque creo que la gente de la comunidad LGTB lo siente también. No es una crítica al uso del lenguaje inclusivo en sí, sino a que el uso del mismo no es suficiente”. Y cerró: “Hay que respetar a la gente que quiere usar el lenguaje inclusivo, como asi también a la que no quiere hacerlo”.

