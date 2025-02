$LIBRA: Milei se despegó del escándalo cripto mientras desde la oposición exigen un juicio político

El presidente Javier Milei promocionó con un posteo en sus redes un proyecto denominado “Viva la Libertad Project” destinado a la inversión de criptomonedas con el fin de “fondear a pequeñas empresas”. Horas después, aclaró que no tenía vinculación con la propuesta y luego de indagar sobre las implicancias del mismo, decidió “no seguir dándole difusión”, y aprovechó para disparar un dardo a “las ratas inmundas de la casta política”: “A los que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos”. Mientras tanto, la oposición llama a un juicio político por el presunto fomento de una estafa por parte de un primer mandatario.

Junto a su posteo original de las 19.10, Milei compartió dos links, uno destinado al sitio web del proyecto y el otro con el tag del token $Libra. Tras asegurarse de que el post no fuera un hackeo a las cuentas oficiales del Presidente, distintos actores políticos y usuarios de las redes sociales advirtieron sobre la inestabilidad del activo digital y de un posible rug pull, es decir, un tipo de inversión donde los desarrolladores de la criptomoneda lanzan un token atractivo, para luego retirar de manera repentina los fondos y abandonar el proyecto, dejando a los inversores con tokens sin valor.

El valor de la cripto no tardó en escalar. En menos de 45 minutos acarició los 5 dólares. Pero entonces comenzó el derrumbe, imparable. Al final del día, a poco más de cuatro horas del lanzamiento, la cripto ya valía apenas 0,5 dólares.

De US$ 0 a US$ 5 y de US$ 5 a US$ 0,5, el margen fue aprovechado por algunos tenedores de la cripto, que tuvieron la posibilidad de hacer más de 3 millones de dólares.

“Decidí no seguir dando difusión”

La cuestión es que a la 0.38 de este sábado Milei usó su cuenta de X para aclarar: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna”.

Y continuó: “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

“A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”, cerró con su habitual estilo.

“Estafador”

Mientras tanto, el escándalo quedó reflejado en las tendencias de X, que este sábado van de “MileiEstafador” a “PELOTUDO” y “#JuicioPoliticoAMileiYa”.

Las críticas llegaron desde todos lados. El presidente de la UCR, Martín Lousteau, advirtió sobre la criptomoneda y planteó: “Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente”.

Carlos Maslatón, otro liberal apartado del proyecto presidencial, citó el post original y escribió: “Es oficial, no hay hackeo, confirmado por todo su entorno. Milei involucrado directamente en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales, esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse: causal de juicio político”. Y agregó esta madrugada: “El fraude financiero perpetrado por Javier Milei este viernes, coloca a la maniobra criminal en el nivel de una estafa nigeriana del artículo 419 del código penal del país africano. Es una degradación y una humillación para la Argentina, nos deja para el carajo, con Milei en persona comandando la estafa”.

La diputada de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz fue una de las primeras dirigentes en denunciar lo sucedido. “INSÓLITO. Un presidente promocionando criptomonedas, pidiéndole al pueblo que cargue sus datos personales en una página anónima escrita en inglés. ¿La semana que viene qué nos va a querer vender, paquetes a la luna? PD: le recuerdo Milei que su ministra favorita cerró la Conami, que se encargaba, con total transparencia (los datos eran públicos y publicados) de financiar pequeños proyectos productivos”, escribió.

Luego pidió la intervención de la Justicia. “¿DÍA DE LOS ENAMORADOS O DÍA DE LOS ESTAFADOS? ¿Algún fiscal que no esté cenando en San Valentín? Le copio alguno de los artículos del Código Penal que el presidente acaba de violar de forma flagrante…”, chicaneó mostrando cómo el presidente de Diputados, Martín Menem, difundió el posteo de Milei promocionando la criptomoneda del escándalo.

En tanto, el dirigente Juan Grabois escribió: “Señor presidente promover una empresa privada -que además pinta ponzi- desde el sillón de Rivadavia es una falta ética grave y probablemente un delito reprimido por el artículo 265 del código penal. Teléfono fiscales”.

“PRESIDENTE JAVO PONZI MILEI. Ante la promoción de la memecoin $Libra por parte del Presidente @JMilei presentamos un pedido de informes para que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informe en Diputados, sobre la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario”, pidió Esteban Paulón, diputado del socialismo santafesino.

Mientras que Maximiliano Ferraro, el presidente de la Coalición Cívica (CC), consideró que “si esto no fue un hackeo (hace tres horas, el Presidente mantiene un post fijado en su cuenta oficial de X y, hasta el momento, ningún funcionario ni el propio Milei han salido a desmentirlo), entonces estamos ante un hecho gravísimo y escandaloso”. Continuó diciendo que el Presidente podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, “particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar”.

“Esto no fue libre mercado. Fue una maniobra especulativa que podría estar apalancada en el poder político del Presidente y en el uso de información privilegiada. El Congreso no puede dejar pasar este hecho. Debe constituirse una Comisión Especial Investigadora con las facultades necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”, manifestó.

En otro posteo, publicado después del descargo de Milei, Ferraro afirmó que “esto no es un simple error. Es una negligencia grave, una posible ilegalidad y una muestra de irresponsabilidad por parte de quien ocupa la máxima investidura del país. No estamos hablando de un hecho menor, sino de transacciones por miles de millones de dólares”.

“El problema no radica solo en la promoción que hizo, sino en su incapacidad para reconocer el daño causado. Un Presidente que comete un error de esta magnitud debe asumirlo con responsabilidad. En cambio, elige una vez más la soberbia, la vulgaridad y la violencia”, añadió.

“Milei no estuvo ni está involucrado en el desarrollo”

Por su parte desde la empresa KIP Protocol, proveedora de servicios de inteligencia artificial aplicada en el mercado de activos y cuyo director estuvo reunido el año pasado con Javier Milei, se aclaró que el mandatario no tiene relación directa con el desarrollo del proyecto.

La firma explicó en X que “se lanzó el ambicioso proyecto Viva la Libertad para ayudar a las empresas privadas de Argentina y la moneda $LIBRA ha sido un éxito. Queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo”.

Y agregó: “Para responder a todas las preguntas: queremos aclarar que este es un proyecto de la empresa privada, el Presidente Milei no estuvo ni está involucrado en el desarrollo de este proyecto, como él mismo lo ha mencionado. Se trata de una empresa totalmente privada”. (DIB) MM