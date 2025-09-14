Una avioneta se estrelló durante un festival de acrobacias en Córdoba: dos víctimas fatales

Sociedad

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) — Dos personas fallecieron tras la caída de una avioneta durante un festival de acrobacias en el Aero Club de Bell Ville, Córdoba.

La aeronave, que participaba el sábado del espectáculo, se desplomó al perder el control en el despegue, impactó contra la pista y se incendió, provocando la muerte de los dos tripulantes, oriundos de Santa Fe.

El accidente ocurrió en el marco de un festival aéreo que incluía exhibiciones y demostraciones de vuelo.

Tras el siniestro, el fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, se presentó en el lugar y se encargó de la preservación de la zona hasta la llegada de las autoridades federales, quienes se hicieron cargo de la investigación.

La fiscal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada tomaron la dirección de la causa, mientras que representantes de la Junta de Seguridad en el Transporte también acudieron al lugar.

“Se intenta, entre otras cosas, determinar qué originó la pérdida de sustentación del avión”, indicaron fuentes de la fiscalía.

Los primeros informes preliminares señalaron que la aeronave sufrió un “panzazo” antes de incendiarse.

Este trágico suceso se sumó a otro reciente accidente de avioneta en la localidad rionegrina de Allen, en el cual un instructor de vuelo de 24 años perdió la vida tras ser impactado por una aeronave que realizaba prácticas de paracaidismo.

FC/GAM