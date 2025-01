Victoria Villarruel: «en breve me pagan dos chirolas y soy vice”

La vicepresidenta continúa su cruzada contra el gobierno de Javier Milei y la polémica por la dieta de los senadores.

En una seguidilla de mensajes en su cuenta de Instagram, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel se quejó de su sueldo y arremetió contra funcionarios del gobierno nacional que, según ella, ganan mejores salarios.

Los mensajes de la Vice

“Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función”, fue uno de los mensajes en tono quejoso de Villarruel.

La vicepresidenta está ganando alrededor de $3.764.821 sin descuentos.

También dijo Villarruel que, si fuera por ella, les congelaría los salarios a los senadores por todo 2025. “Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, sostuvo.

No fue solo eso. En otro momento la número dos de esta administración habló de los incrementos de precios, cuando en el mileísmo se jactan de haber bajado la inflación y ordenado la macroeconomía, y mientras que el Presidente dijo que antes de subir cargas impositivas se cortaba un brazo.

“Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, deslizó la vice, directo al corazón del discurso libertario, e incluso enumeró: “Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”.

Villarruel fue también al hueso contra el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación donde sí hubo aumento de dietas. «Martín aumentó un 70% sus dietas porque él es Diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando cosas».

