El Popular: Aguilera desmiente a Galli y dice que la provincia no tiene pauta

El subsecretario de Minería de la provincia de Buenos Aires, Federico Aguilera fue el enviado por el Frente de Todos para desmentir al Secretario de Gobierno Municipal y asegurar que el gobierno de Kicillof no tiene contrato publicitario con el diario El Popular.

La política vuelve a generar intensos cruces mientras un puñado de trabajadores y trabajadoras del diario local siguen sin cobrar sus sueldos y otros han sido despedidos.

El nuevo cruce entre gallistas y el Frente de Todos se inició cuando Hilario Galli dijo, «el contrato con el medio finalizó el 31/12 y aún no se renovó, por lo que no hay ningún pago adeudado por el Municipio. Por otro lado tengo entendido que entre Provincia y Nación deben $11M en pautas aún, tal vez si se ponen al día puedan saldarlo». Ese mensaje estaba dirigido al ex concejal Germán Aramburu.

A ese mensaje de Galli (Hilario) se le sumó una llamativa respuesta desde la cuenta oficial del diario El Popular. Sobre las pautas dijeron, «CABA y municipio pagan al día». El mensaje desconcertó a varios porque se desconoce, en medio de la transición de dueños, quien es el responsable de manejar esa cuenta de Twitter, está claro que no es un trabajador.

@HilarioGalli El Popular no tiene actualizado su registro de medios por lo tanto no tiene acuerdo publicitario vigente con la Provincia desde septiembre 22.

No sé de donde sale la versión de una supuesta deuda — Federico Aguilera (@FedericoAguile5) January 12, 2023

Pero la cosa no quedó así dado que el Frente de Todos eligió a Federico Aguilera para refutar tanto a Hilario Galli como al diario El Popular.

También Aguilera despegó a su gobierno de posibles deudas. «El Popular no tiene actualizado su registro de medios por lo tanto no tiene acuerdo publicitario vigente con la Provincia desde septiembre 22. No sé de donde sale la versión de una supuesta deuda», lanzó el Subsecretario de Minería.

Aguilera le dijo a Hilario Galli, «como mínimo es una irresponsabilidad de tu parte como funcionario en un contexto tan complejo para los trabajadores del medio difundir información sin chequear o mintiendo».

Después Aguilera aconsejó, «sería más importante y productivo saber en qué pueden aportar desde el Municipio, a esta difícil situación que atraviesan los trabajadores del medio, vecinos de Olavarría».

Hasta ahora ninguno de los sectores aportó soluciones concretas más allá de solidarizarse con la situación.