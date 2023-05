El problema de la drogadependencia: modelos de abordaje, dispositivos de atención y paradigmas

Varias de las propuestas terapéuticas que se proponen estrategias de reinserción social (familiar, grupo de pares, laboral, etc.) no se interrogan acerca de si hubo una inserción social a la que se pueda volver,

ó si esta es tan lábil y precaria, que no ofrece condiciones de apuntalamiento.

El proyecto global mundial, propuesto por el Neoliberalismo, pone el énfasis en delinear políticas focalizadas mientras asistimos al desmantelamiento de los derechos sociales. Por este motivo, es necesario contextualizar las funciones de ciertas instituciones de salud, para analizar si responden a los objetivos para las que fueron pensadas ó si por el contrario, conservan una nominación que no guarda relación con las prácticas que ofrece.

Existen otras experiencias, que han ido adquiriendo status de política pública, desde que en el año 2000 una Resolución de la Secretaría de Drogas Nacional (SEDRONAR), hace lugar a otro tipo de Programas

denominados de Reducción de Riesgos ó Reducción de daños.

Algunos, enfatizan la necesidad de operar transformaciones sobre el imaginario social acerca de la drogadependencias. Básicamente, sobre los procesos de estigmatización que aumentan la vulnerabilidad de estas personas y producen su exclusión.

Desde esta lógica, una persona podría iniciar un tratamiento aunque no pueda ó no quiera dejar de consumir drogas. Estos Servicios, se proponen como objetivo acercar la oferta asistencial a

los consumidores de drogas (en situación más marginal) que no contactan con los Servicios de Salud tradicionales.

Estas experiencias muestran que muchos drogadependientes pueden formar parte de intervenciones que promuevan la responsabilidad de incluir formas de cuidado para sí y para otros, si son respetados en sus

condiciones de vida. “La puesta en marcha de estrategias de acercamiento hacia estas poblaciones conduce, inevitablemente, a la emergencia de sus capacidades y mejora su propia autoestima, creando un modelo de identificación para otros consumidores, por lo que, consecuentemente, la sociedad puede

considerarlos desde una perspectiva menos alienante”.