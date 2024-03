Emergencia y estructura, las claves de una política en alerta

*Volver a las Fuentes / Josefina Bargas y Alexis Grierson

El clima marcó la semana, pero también hubo avances en la paritaria municipal, subió el boleto de colectivo y se definieron subsidios al transporte, y también se informaron movimientos partidarios en el oficialismo y la oposición.

¡Alerta, alerta!

116 milímetros en una noche. Esa cantidad de lluvia fue suficiente para que en Olavarría se vivan horas dramáticas, con anegamientos más que importantes, trabajos de emergencia y una nueva prueba para la gestión Wesner vinculado a un factor climático.



Fue una semana plagada de alertas, con un temporal que no pasó a mayores, clases suspendidas y mucho trabajo. No vamos a ahondar puntualmente en lo vivido o algunas cuestiones que ya repasaron los medios locales, de importante trabajo en los últimos días. Vayamos a los condimentos políticos de la emergencia.



Primer análisis evidente: se vio un armado, en la urgencia, muy armónico. La expresión más adecuada es que para responder y ponerle el cuerpo todas las horas que sean necesarias ante la demanda de respuestas rápidas y concretas, la comodidad de la gestión es absoluta. Para sumar a todos los sectores del Comité de Crisis, para tomar las decisiones necesarias y para actuar.



Es hasta curioso ver cómo en este tipo de contextos las respuestas son tan efectivas, mucho más que en otros donde quizás hay más tiempo para decidir y para actuar (aunque analizaremos otras cosas que pasaron esta semana).



Tal como pasó en diciembre, se declaró la Emergencia en el Partido de Olavarría. La importancia de ese decreto firmado por el Intendente y los secretarios es que permite contratar empresas de forma directa para realizar trabajos, y tomar decisiones con herramientas menos burocráticas y más urgentes a tono con lo sucedido.



Nos vamos a quedar, de todo, con algunos datos y contrapuntos. El primer dato positivo es el buen comportamiento del arroyo Tapalqué y todas sus obras, que aguantaron -sobre todo en lugares no tan visibles- sin desbordes y sin situaciones que podrían haber complejizado mucho más la situación. Se habló de un “buen mantenimiento” de los principales desagües del arroyo y que hubo un buen escurrimiento, más allá de diversas maniobras que se realizaron con las compuertas.



El problema estuvo en otro lado. El buen trabajo en el arroyo Tapalqué dejó en evidencia que en otros sectores la falta de obras y mantenimiento generaron graves anegamientos, incluso sectores inundados por poco más de 24 horas.



En conferencia de prensa del Comité de Crisis, el secretario de Obras Públicas Orfel Fariña señaló esto y otro punto para nada menor: el cambio de paradigma en torno a las obras que se deben hacer de ahora en más. Antes el foco estaba puesto de lleno en el arroyo Tapalqué … hoy la cosa es más compleja.



Tan distinta, que el punto neurálgico de los hechos estuvo en un lugar que ya había generado “ciertos problemas” pero que con tanta lluvia fue uno de los principales responsables de los anegamientos en las localidades de Sierra Chica, Colonia Hinojo e Hinojo. “El laguito” tenía una compuerta que, según especificaron, debía derrumbarse para una mejor circulación del agua en caso de fuertes lluvias. Eso se hizo de emergencia durante el lunes mismo … pero generó que el agua suba en las localidades, al menos por unas horas. Una decisión que se debía tomar y venía con consecuencias.



Todo sumado, claro, a la situación de los desagües de los costados de las vías y también de la ruta 226, que no soportaron tanta agua y generaron complicaciones, por ejemplo, en el barrio Eucaliptus.



En la conferencia, tanto Orfel Fariña como Mercedes Landívar deslizaron que si bien la problemática número uno fueron los 116 milímetros en una noche, la falta de mantenimiento de algunos sectores sumado a la falta de obras -y obras mal realizadas, como lo sucedido con los trabajos en el barrio Carlos Pellegrini e incluso con el reasfaltado de avenida Alberdi- generaron “nuevos problemas” que deberán atenderse de ahora en más.



La acusación generó una réplica algunas horas después. El ex secretario de Gobierno y actual concejal Hilario Galli cargó contra los dichos de los funcionarios. Tituló “La mentira como bandera” su mensaje para hablar de lo realizado en los últimos 8 años en la gestión de Ezequiel Galli: “Con obras mayores como el encauzamiento del arroyo Tapalqué hasta limpieza de canales y sumideros, trabajos constantes que permitieron que las calles no se anegaran como vimos estos últimos meses. Siempre hay que prevenir”.



Dijo que de nada sirve “pasearse por los medios y las redes mintiendo” dado que “eso no soluciona los problemas”.



“A ustedes los eligieron para gestionar, por el bien de todos los vecinos, dedíquense a trabajar (que aún hay restos del temporal de diciembre)”.



A las horas, Mercedes Landívar lo cruzó en Desayuno con Noticias, con Claudia Bilbao: “hay ciertas actitudes que me preocupan, sobre todo porque creo que en estas instancias habría que trabajar en conjunto más que hacer este tipo de críticas. Lo digo por la gente, porque lo que menos quiere en este momento un vecino o una vecina que verdaderamente la está pasando muy mal y que ha perdido todo producto del esfuerzo y que tiene que volver a recuperarlo, me parece que la mirada tiene que estar puesta ahí” dijo.



Hay una realidad y es que si bien se vieron colectas de diversos elementos, en esta ocasión hubo muchísima más distancia con respecto a otros hechos, las tormentas de diciembre, sin ir más lejos.



Lo concreto es que después de lo sucedido el lunes, el clima fue medianamente benevolente y salvo un temporal de viento y lluvia el miércoles a la madrugada, los alertas amarillo y naranja no llegaron a “descargar” en la ciudad y otra compleja semana de temporales pasó. Queda en el tintero una discusión sobre las nuevas problemáticas hidráulicas en la ciudad, y también la exposición política de, por un lado un oficialismo que ante la emergencia se maneja como pez en el agua, y una relación con la oposición que se enfría cada vez más.

¡Alerta, alerta! (Parte 2)

Como si estuviéramos viviendo épocas bíblicas con las plagas de Egipto, el doctor Fernando Alí, del Consejo Administrativo de Salud, confirmaba que Olavarría tuvo su primer caso de dengue autóctono. Más olavarriense que bautizar como “capital de” a cualquier actividad local, podríamos decir.



Junto a la directora de Epidemiología, María del Carmen Weis, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Florencia Lestrada, y los integrantes del equipo de dirección doctores Nicolás Pereyra Díaz y Pablo Nagel, Alí además de confirmar el caso dijo que hubo 24 casos sospechosos de los cuales 8 dieron positivo, 8 fueron descartados y los otros 8 se encuentran, aún, en estudio.



La particularidad es que el paciente del caso autóctono fue dado de alta ya: los estudios suelen llevar varios días y mientras se curaba, se analizó para determinar si el mosquito transmisor de la enfermedad estaba en Olavarría. Y así fue.



Si lo miramos desde el contexto, no podría ser una peor noticia: las lluvias, la humedad y demases potenciaron la proliferación de mosquitos y obviamente del transmisor del dengue, el Aedes aegypti.



Se afirmó que lo máximo que se puede hacer es trabajar en prevención y concientización en elpedido de descacharrar elementos y evitar la concentración de agua en macetas o recipientes, y también proliferaron … los pedidos de vaciamiento de piletas ya sucias para evitar darle lugares a los mosquitos para que se reproduzcan. ¿Una perla? Uno de los principales reclamos estuvo en la obra de construcción de la pileta del club Racing, que prácticamente se llenó con las lluvias. Fue dragado por personal de Bomberos. ¿El dato curioso? El presidente de Racing (desde hace pocas semanas) y el titular de la Asociación de Bomberos son la misma persona, Hugo Fayanás.



Y, otra vez, se explicó por qué la fumigación no tiene los resultados que uno espera: “La importancia es evitar los criaderos del mosquito. La fumigación dura unas horas y no va a cambiar todo lo demás. Puede crear falsas expectativas, porque la persona dice ‘fumigué, no tengo que hacer más nada’, cuando en realidad no estamos trabajando realmente con el foco donde se va a desarrollar el mosquito”, dijo Weis.

La novela de las paritarias suma otro capítulo

Y así como quien no quiere la cosa, el Intendente confirmó no una, no dos, ¡tres! ofertas paritarias realizadas al sindicato en el marco de las negociaciones retomadas desde la declaración de la conciliación obligatoria.



No vamos a especificar nuevamente la noticia, los medios locales lo han hecho muy bien y seguro ya conocés los datos. Vayamos a la disputa que por lo bajo el Municipio y el gremio encabezado por José Stuppia tienen y se evidencia cada vez más.



La gestión local insiste con marcar sus reglas del juego. No hay problema en negociar, pero no será igual que lo que sucedía en tiempos de Ezequiel Galli. Esto ya lo dijimos, pero nunca está de más recordarlo: no es ni mejor, ni peor, es distinto. Y con eso, todas las relaciones quedan obligadas a adaptarse.



El signo de cambio de lógica más grande es la forma de comunicar las negociaciones: lo que antes surgía por los medios o en una asamblea de la que no todos participaban -y se enteraban por los medios- ahora sale de primera mano por el Intendente Wesner al correo electrónico de cada uno de los trabajadores municipales.



En una nota con fecha del miércoles pasado, Wesner le contó a los empleados cómo fueron las negociaciones, con siete reuniones y una puesta en común no solo en lo salarial sino también en las cuestiones con las que el STMO llevó adelante medidas de fuerza, como el reclamo por las condiciones de seguridad e higiene en el Hospital.



Esa forma de comunicarse genera otro clima, otra expectativa y obviamente, otra presión para el gremio: trabajadores de diversos sectores admitieron a este newsletter que la oferta “no es perfecta ni la más ideal” pero que “es bastante buena para los tiempos que corren”. Y los tiempos que corren son rápidos.



No sólo por la velocidad de la devaluación e inflación, literalmente porque se deben liquidar los sueldos y se necesita una respuesta. Más presión para el sindicato.



La oferta final fue un aumento de 25%, 10% y 10%, sobre la base del mes de febrero y un bono de $ 80.000 para los trabajadores que perciban al mes de febrero de 2024 menos de $ 300.000 sin considerar las horas extras y asignaciones familiares o de $ 50.000 para los trabajadores que perciban entre $ 300.000 y $900.000, a percibir en los meses de marzo, abril y mayo, y por cada uno de los meses. A eso se le suma el presentismo, se le suma el “Plan de reparación” de los trabajadores municipales, entre algunos etcéteras.



En paralelo se dejó saber que el área de quirófanos, el Hospital de Hinojo, y varios sectores de infraestructura ya están en obra para ofrecer no sólo un mejor servicio al vecino, sino mejores condiciones laborales para los trabajadores, algo que el STMO había pedido con mucho énfasis.



Además, Wesner se plantó en dejar explícito el error conceptual que tiene el sindicato con su visión de “repartir en partes iguales” el dinero disponible para aumentos salariales. “La propuesta del Sindicato no calcula, en el monto a repartir por trabajador, que el valor individual por trabajador que pasaría como remunerativo (e iría al básico) trae aparejados su réplica en conceptos tales como antigüedad, turnos prolongados, horas extras, aportes patronales, que hacen que el monto que se comunica no sea el correcto sino considerablemente inferior, atento a que esos conceptos hay que descontárselos al monto que se pretende otorgar como suma fija”. Justamente, valoraron el instrumento de suma fija teniendo en cuenta la situación económica de la comuna, que aún continúa en rojo Ferrari.



En tanto el sindicato, con la presión de llevar una respuesta que además responda a las necesidades de los trabajadores, volvió a exponer que se enteraron de la oferta del Ejecutivo “por ustedes” teniendo en cuenta la nota enviada por Wesner a los trabajadores. Y, otra vez, marcaron la diferencia que el Intendente ya había explicado en su nota: “estamos de acuerdo con la masa de dinero para la recomposición salarial” pero “no en su distribución” y agregaron que “los aumentos por % del Ejecutivo continúan perpetuando a los compañeros a la indigencia”.



“Todos los % son con base a febrero, es decir no son acumulativos”, continuaron y reiteraron que “nos verbalizaron que tienen 2 mil millones a repartir en 3 meses” por lo tanto la propuesta que sostuvieron consiste en que “2 mil millones dividido 3 meses, da aproximadamente 666 millones cada mes” y “dividido 2400 trabajadores da aproximadamente 277 mil pesos brutos por trabajador/a”. Para reiterar, Wesner acá deja en claro que no se contemplan otros ítems en los recibos de sueldo que hacen la diferencia en la suba.



“En los cuatro meses de gestión hemos perdido más de 30 puntos de poder adquisitivo como consecuencia de una injusta distribución del dinero” y se mostraron “abiertos al diálogo” no sin antes convocar a una asamblea este lunes en inmediaciones del Hospital.



Será interesante ver, además, la convocatoria y el análisis de la oferta por parte del gremio: la última vez que se realizó la asamblea en el Hospital, la convocatoria no fue la esperada e incluso se expusieron diferencias con la Asociación de Profesionales que dieron pie al quiebre. Hoy con un conflicto abierto, ¿se los verá juntos en este encuentro?



Otra vez final abierto para una negociación paritaria. Mientras, podemos sospechar que “aumento por decreto” está en el banco de suplentes a punto de salir a hacer el calentamiento previo.



También vale mencionarlo en este punto porque formó parte de las negociaciones. Como gestos que Wesner muestra hacia afuera de gestión, pero hacia dentro con los trabajadores, estuvo en el Hospital de Hinojo donde anunció obras pero también se expuso el mal estado edilicio. “Es preocupante la situación en la que encontramos la infraestructura de este lugar”, expresó Wesner al tiempo que detalló: “Filtraciones, techos caídos, salas directamente clausuradas, mobiliario muy antiguo, una instalación eléctrica muy precaria. Se nota la falta de inversión y el abandono durante años”. Miren cómo los temas se van hilando, aunque llueva 116 o se negocie una paritaria…

Suban al colectivo con subsidio

Finalmente, y también con tiempos cada vez más apretados, el Municipio confirmó que el boleto de transporte urbano subirá a 550 pesos. Hace una semana les decíamos que era entre 550 y 600 pesos, “más tirando a 550”. Bueno, literalmente fue esa cifra.



El boleto final del transporte urbano dista y mucho de lo que se esperaba tras la quita del Fondo Compensador del Transporte. ¿Se acuerdan que Federico Aguilera había adelantado un boleto cercano a los 1000 pesos sin subsidios? Bueno, la herramienta para evitar el fuerte impacto se implementó … en Olavarría.



En total, serán 53 millones de pesos por mes para subvencionar el valor de dos boletos importantes: 31 millones serán para financiar el Boleto Estudiantil Gratuito que, tal como se había adelantado, se haría todo lo posible para sostenerlo; mientras que 23 millones de pesos serán para subsidiar el 40% del pasaje del total.



Si analizamos lo que expusieron las empresas de transporte urbano e interurbano en la Mesa de Emergencia del Transporte, tanto “Tu Bus” y “Las Sierras” informaron que tenían un déficit superior al 200% frente al aumento de los costos, lo que implicaba un incremento del valor de $875 en la tarifa plana de línea urbana y alrededor de $900 en la interurbana para garantizar que las empresas vuelvan a regularizar su servicio.



De todas maneras -y con aumento incluido- las empresas no pueden normalizar inmediatamente el servicio, que sigue prestándose reducido. Es por ello que se determinó reconocer la estructura de costo del boleto y se consensuaron “servicios esenciales” para garantizar frecuencias máximas de 22 minutos en horarios picos.



Un dato no menor es que el subsidio de la tarifa plana es una medida “transitoria” del Municipio “por la emergencia”. Es decir, mientras tanto buscarán otras opciones para evitar subas considerables en el transporte público.



Si bien en el comunicado emitido por el Municipio se indicó que hubo un análisis de las estructuras de costos por parte de todos los sectores que conforman la Mesa de Emergencia -entre ellas Ahora Olavarría- el bloque que aún encabeza Celeste Arouxet emitió una nota pidiendo información “ante el silencio por parte del Departamento Ejecutivo y a la falta de información que tenemos en el Concejo Deliberante en cuanto al cálculo del boleto y los subsidios otorgados”. ¿Se discutirá este tema en la próxima reunión de la Mesa?



Son seis puntos entre los que se destacan el detalle del cálculo del costo del boleto urbano e interurbano (corte de boleto estimado en todos sus niveles, kilómetros de diseño de la propuesta mensual promedio y pasajeros promedios diferenciando los boletos estudiantiles) sumado a si se presentó la documentación correspondiente a las frecuencias, las auditorías y las estructuras de costos. Es decir, lo que el bloque libertario había pedido unos días antes de la reunión de la Mesa de Emergencia del Transporte.

Trabajadores despedidos de Anses

Mientras la resolución por la designación de Celeste Arouxet se hace esperar (al menos públicamente), el gobierno nacional sostiene su política de motosierra y echó a más de 1.300 trabajadores de Anses en todo el país.



Lamentablemente, hubo olavarrienses en esa lista y la UDAI local tuvo despidos que se suman a los del Centro de Referencia del Ministerio de Capital Humano, el despido de un trabajador de la Agencia Nacional de Discapacidad, entre otros ceses en dependencias nacionales.



Particularmente lo sucedido en Anses parece un paso más: en esta lucha cultural del supuesto “despido de ñoquis” que busca imponer Javier Milei, en el camino quedan personas, sus historias, proyectos y familias. También un intento -perverso, por cierto- de echar a personas que militan ideas, algo que forma parte de su vida, como las de los que creemos leen este newsletter. Una forma de concebir el mundo. ¿Esa sola razón es válida para un despido?



La Jefa de Gabinete Mercedes Landívar se solidarizó con los trabajadores y expresó que “esto ya lo vivimos en el 2016 y volvemos a vivirlo nuevamente, persecución a quienes todos los días trabajan con dedicación y responsabilidad”.



Dedicó sentidas palabras a dos de los trabajadores en particular por “su dedicación, compromiso y amorosidad para con el otro, algo que cada vez hace más falta. Siempre juntos, nada nos va a amedrentar, al odio se le gana con más amor” dijo la funcionaria.



Veremos cómo continúa esta historia porque aún le faltan capítulos: se esperan despidos masivos en diversos sectores de todo el Estado Nacional y eso puede acarrear consecuencias más profundas.

Memoria, verdad, justicia

Son banderas eternas que construimos con el legado de la historia de este país: la defensa de los derechos humanos. Nacidas desde el dolor, sostenidas desde la fortaleza de madres y abuelas que no claudicaron en su lucha, basadas en la convicción de que la acción de la justicia es un deber del estado siempre. Hoy esas banderas parecen estar en duda. Otros vientos soplan que pretendiendo hacernos mirar para otro lado, se referencian en el pasado más oscuro.



Para no olvidar de dónde venimos repasemos lo que pasó hace pocos días: desde la Facultad de Ciencias Sociales se presentó el “Informe de la Verdad y la Justicia” -una continuación del trabajo desarrollado en 2001 desde el HCD local- y la página web del Espacio de Memoria Monte Pelloni. (Acá la información y los links de acceso.) Para este acto, estuvo el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno.



En tanto, para hoy se programó la sesión especial del Concejo Deliberante que comenzará a las 12 en Monte Pelloni. Habrá dos proyectos en debate, ambos presentados por Unión Por la Patria: una manifestación por el «Sendero de la Memoria» y la plantación de árboles en el Parque de la Memoria y otra expresión de «repudio y rechazo» al caso registrado en Bahía Blanca de «atentado contra la vida contra una integrante de la Agrupación HIJOS».



A las 16 la Comisión por la Memoria convocó a un acto en el Parque de la Memoria y una marcha “A 48 años del golpe genocida, 30 mil razones para defender la Patria, nunca más miseria planificada”. Cuenta con el apoyo de la Coordinadora “Memoria, Verdad y Justicia” Olavarría que definió que se hará una “marcha unificada» y que tendrá por su lado al Paseo Mendía como punto de actividades.



En los primeros minutos de hoy, la Municipalidad emitió un spot que centraliza su mensaje en “Nunca más” y pone la mirada en el rol de los medios de comunicación. Con eso, se habilitó el acceso público a los ejemplares del diario El Popular que se imprimieron durante la última dictadura cívico militar. Es un trabajo en proceso, se aclaró, pero nada de todo esto está de más. Y de paso, bienvenido sea el mantenimiento y apertura de un archivo riquísimo que se sumó a todo lo que ya posee el Municipio (que tenemos todos los olavarrienses).



En estas épocas en que la democracia está en riesgo y donde las relaciones políticas (y las formas de relacionarnos en general) deberían estar en el centro de las revisiones, la fecha no es una más. Por el presente y por el futuro, lo que fundamenta el constante ejercicio de la memoria, por la verdad y la justicia.

Congreso, reunión, postura, foto

En los últimos días hubo novedades de distintos sectores partidarios. Hay movimientos internos, que prefiguran los reacomodamientos en este nuevo contexto pos elecciones del año pasado y su mirada al futuro.



El diputado provincial Martín Endere estuvo en Lobos, en el encuentro de legisladores nacionales y provinciales e intendentes del Pro bonaerense.



¿De qué se habló? Debatieron sobre “el futuro” del partido y dieron un “fuerte apoyo” a la nueva conducción nacional de Mauricio Macri y Soledad Martínez. “Fue un momento oportuno para planificar el futuro y hacer las correcciones necesarias” dijo Endere.



El Pro oficializó su jugada del lado del oficialismo nacional: “somos conscientes que la sociedad pedía un cambio profundo para la conducción del país y en este sentido es que el PRO es el garante de la gobernabilidad del Presidente” en palabras de Endere.



Interesante, porque además este newsletter logró saber que los cuestionamientos a Milei estuvieron. El Pro intentó plantarse como una “garantía republicana” de sostener las instituciones en caso de que el gobierno del liberar libertario termine antes. No es un deseo, es un análisis: el inminente aumento feroz de las tarifas -se habla de un 600% en el gas, por ejemplo- sería suficiente para que la ciudadanía diga basta.



Pero eso no es todo. Del lado bullrichista también hubo novedades a nivel Séptima sección. Se informó que hubo reunión en el Ministerio de Seguridad de la Nación con distintas autoridades del organismo.



Allí estuvo la olavarriense Andrea Coronel: “acompañamos al Gobierno como nos ha pedido la ministra Patricia Bullrich” dijo. Y no, no hubo foto con Patricia.



Del otro lado también hay cosas para contar. El massismo también se reagrupa. Se realizó el Congreso Nacional del Frente Renovador y allí estuvo Eduardo Rodríguez, congresal nacional en representación de Olavarría: “se definió dar lugar a nuevas voces, nuevas ideas y propuestas provenientes de todas las provincias” adelantó.



Una fuente del espacio señaló que el pedido de Massa fue, además, generar un “armado distrital con una organización flexible y adecuada a los tiempos, al espíritu de época y militancia digital”. Este último punto es más que interesante sobre todo porque es la arena por excelencia de los libertarios, un espacio que ya se concibe como 100% político y de trabajo territorial. Digital, pero territorial al fin.



La idea es tener y trabajar “un perfil propio de mirada del país con modelo de producción, un Estado eficiente haciendo eje en propuestas para Seguridad, Educación y una sociedad democrática abierta y plural”.



Diego Giuliano, diputado por Santa Fe, fue electo presidente. En abril se elegirán autoridades del massismo de Olavarría.

Una audiencia … no vinculante

Este lunes se realizará la audiencia para tratar el pedido de aumento de la tarifa de agua y cloacas de Coopelectric. La convocatoria es a las 19 en el CEMO.



Ya lo contamos, la cooperativa pretende un incremento de 230%. El gerente Oscar López estimó que la mayoría de los usuarios pasarán a pagar entre 5.000 y 6.000 pesos.



La inscripción para participar como oradores se realizó entre el 7 y el 20 de marzo. ¿Cuántas personas se anotaron? Red alert: según pudimos saber, hay 11 personas registradas. Pero en realidad, sólo tres serán oradores y los restantes dejaron sus preguntas para que sean respondidas en la audiencia.



El escenario es similar a la última audiencia que se había convocado en noviembre de 2022, cuando Coopelectric pedía también casi 250% de aumento. En aquella ocasión, que también se hizo en el CEMO, hubo seis oradores de los cuales cuatro plantearon sus reparos sobre el pedido de suba y dos fueron a elogiar la conducción de la cooperativa.



A principios de marzo la Lista Verde -decidida a competir en las elecciones de Coopelectric de este año- anunció que no participaría de la audiencia y hace pocos días consideró “un fracaso” la audiencia por la falta de anotados con críticas a Coopelectric por la convocatoria. “Cuando la ciudadanía no participa, más arbitrarias son las decisiones de la secta de amigos que dirigen la institución” lanzaron. Tienen su propia convocatoria para … el día siguiente: el martes a las 19 en 25 de Mayo 2627.

Cortitas

La Provincia sigue financiando cultura. Volvió la directora del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout esta semana y anunció apoyo para nuevas ediciones de los festivales de Música, Teatro y Libros en Olavarría. Además, dijo que la Provincia tiene en carpeta la obra para convertir la ex estación de tren de El Provincial en un centro cultural ya que Nación no asignó los fondos que se habían previsto el año pasado: “la decisión es que esto se va a hacer” afirmó la funcionaria. Después mantuvo una reunión interna con integrantes del sector cultural de Olavarría.



Bali de regreso. El bolivarense Eduardo Bucca reasumió su banca en el Senado de la Provincia. Eso significa que Liliana Schwindt está en condiciones de volver a su banca en el Concejo Deliberante de Olavarría. ¿Lo hará hoy en la sesión especial?



Quejas contra la suba del Inmobiliario Rural. Desde la Sociedad Rural de Olavarría y los productores rurales autoconvocados expresaron rechazo al incremento impositivo que aplicó la Provincia que llega a 600% y que, además, se quitó el descuento para los cumplidores. “Aumento confiscatorio” y “recaudar para seguir financiando el despilfarro provincial” definió SRO. Los autoconvocados se diferenciaron: “no discutimos la afectación del dinero que corresponde al ejecutivo de turno, aunque nos gustaría que se destine más al desarrollo rural, pero sí rechazamos aumentos desmedidos y por encima de lo legislado”.



Manifestación por despidos en el Conicet. “En defensa del sistema científico universitario” es el lema de la convocatoria para el lunes a las 18 en el Paseo Mendía. ATE pidió la renuncia del presidente del Conicet, Daniel Salamone.

Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

