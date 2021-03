Emilio Monzó: “Yo no sé si voy a lograr llamar la atención desde esta posición de mesura”

Emilio Monzó (Expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación) continúa recorriendo la provincia de Buenos Aires y en las últimas horas lanzó ancla en la ciudad de Mar del Plata.

Allí Monzó brindó declaraciones al portal 0223.com donde afirmó: “Para esta elección, las fichas son extremar de un lado y del otro. Yo no sé si voy a lograr llamar la atención desde esta posición de mesura”.

Frente a eso de todas formas disparó: “Hay que tener huevos y coraje para ir al centro. Si me paro del lugar más cómodo, es más fácil hacer política”.

Consultado sobre qué tiene para ofrecerle a la provincia sostuvo: “Primero la experiencia. Y no solo el conocimiento, sino que siento la provincia que es muy distinto. Yo toda mi vida milité en este lugar. Tuve funciones que me permitieron conocer la heterogeneidad de la provincia. Lo que pasó últimamente es que hemos tenido referentes políticos que no son de la provincia, que tuvimos que importarlos por un fenómeno comunicacional de la Capital Federal a nuestro territorio. Fui responsable de una decisión de esas características, pero no quedaba otra porque el gran problema que tenemos los bonaerenses es que no tenemos medios bonaerenses que nos trasladen a toda la opinión pública de este territorio”.

Al respecto agregó: “Importamos dirigentes de la Capital Federal que con mucho esfuerzo vienen a gobernar. Con semejante cantidad de habitantes, problemas, la densidad que tiene nuestra provincia, impide que con este desconocimiento se puedan hacer reformas estructurales”

Habló de reformas estructurales para la provincia y las enumeró: “reformar la Constitución, descentralizar la mayoría de los servicios que se ofrecen en la provincia y pelear ante el gobierno nacional los recursos que le corresponden a esta provincia, que aporta el 36% y que recibe el 18% en ingresos coparticipables. Yo le voy a dar la pelea desde el primer día al gobierno nacional porque necesitamos independencia económica, pero también independencia política”.