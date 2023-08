En la tierra de las urnas que hablan

Por Volver a las Fuentes: Alexis Grierson y Josefina Bargas



La campaña, el regreso: Galli dio varios timonazos de gestión argumentados en los resultados de las PASO. Se vieron algunos lineamientos para octubre en todos los sectores: fotos y estrategias que adelantan lo que viene. La sesión del HCD: la oposición lanzó tres flechas.



Cambio, cambio, cambio



No es lo que estás pensando. Hablamos de que Ezequiel Galli tomó varias decisiones para mostrar cambios en la gestión después de que el resultado electoral estuviera muy lejos del esperado.

Supimos que, con nula publicidad, hubo reuniones internas desde el día siguiente de las PASO. Con pocos y muchos funcionarios, el intendente hizo y recibió planteos internos sobre su gestión.

Después del feriado, el martes a la mañana el Hospital se convirtió en la sede de un anuncio: el secretario de Gobierno Hilario Galli se instaló allí en lo que es una virtual intervención. Sentado a la derecha del intendente, el secretario (y primer candidato a concejal). Sentado a la izquierda el secretario de Salud, Germán Caputo. Cada uno va a seguir en su cargo, pero el anuncio tuvo una frase clave: “hemos tomado la decisión con el equipo de que alguien del Ejecutivo se siente en una oficina en el Hospital para trabajar en el día a día”.



De por sí hubo una particularidad: el viernes anterior -y lo mencionamos en este newsletter- el propio Caputo había señalado que las críticas opositoras al Hospital eran de dirigentes “que no habían pisado el Hospital” ni se habían comunicado con él para conocer la realidad del centro de salud. Más allá de sus fundamentos, lo sucedido días después sonó, de mínima, contradictorio. Es que atacaron los puntos donde los vecinos se quejaron pero, además, los puntos que planteó la oposición, no sólo de otros frentes, sino también del mismo Juntos por el Cambio.

Turnos, guardias, mantenimiento e insumos son los temas sobre los que iba a intervenir Hilario Galli después de hacer un diagnóstico. El viernes ya hubo medidas sobre el tema turnos con un refuerzo al famoso ChatBot tras detectar algunos “turnos no brindados”. Se aclaró a este newsletter que es una cifra estimativa (1400 casos sin respuesta) dado que hay otros sistemas para acceder a turnos y quizás “quien no lo consiguió por el ChatBot terminó sacándolo en el Hospital o de algún otro modo” indicaron.



Horas después, otro anuncio: despido del delegado de Sierras Bayas, Guillermo Rikal, y designación de un reemplazante, Alejandro Pereyra. La situación fue comunicada bajo el mismo argumento: “las urnas hablaron el 13 de agosto, escuchamos y actuamos en consecuencia”. Fue llamativa la salida sin otra resonante, por lo que generó un efecto distinto al que se buscó en un principio.



Para muchos vecinos de Sierras Bayas, la salida del delegado fue “la gota que rebalsó el vaso”. Y convocaron a una movilización. Poco más de 150 personas se concentraron en la plaza del pueblo para pedir la restitución del delegado, pero detrás del pedido mostraron el hartazgo por la falta de respuestas de la comuna en la localidad.

Nuevamente sonó el “pueblo olvidado”, el reclamo por ausencia de médico en el Hospital de la localidad, la falta de obras y de controles a camiones que circulan en caminos que se rompen aún más. El recuerdo al Impuesto a la Piedra fue instantáneo y un mensaje duro, pero contundente: “las urnas hablamos, dijimos que no queremos más a Galli, no que saque a Rikal”.



Si bien es necesario aclarar que Rikal fue designado finalmente como delegado por decisión del Intendente dado que no alcanzó el piso de votantes en las últimas elecciones a delegado de Sierras Bayas, sumado a que aún así tiene potestad de poder removerlo si así lo deseara (el cargo de delegado lo transforma en un funcionario propio, de hecho) lo que molestaron fueron las formas, e incluso la “mala interpretación” de despedir a alguien que nadie pidió que despidieran. “Un ejemplo más de que Galli no escucha las localidades”. En otras palabras, sonó más a castigo que a una respuesta que acerque a los sierrabayenses.



Decidieron presentar un petitorio con firmas en el Concejo Deliberante para que Rikal pueda volver a su cargo y terminar su mandato como delegado, aunque con la reciente aclaración alcanza para dar cuenta de que probablemente no tenga seguimiento más allá de un pedido de vecinos: legalmente, el decreto permite tomar la decisión que se tomó desde el Municipio. De todas maneras, el efecto es el hecho a analizar. Y si llega al HCD, probablemente tenga repercusión legislativa al menos en lo discursivo.



¿Más sobre localidades? Galli se reunió con vecinos de Loma Negra en el inicio de nuevas etapas del reasfaltado de avenida Avellaneda hacia ruta 51. El mensaje fue claro: es un camino muy utilizado por los vecinos de la localidad para llegar a Olavarría y lleva mucho tiempo cortado dados los trabajos extensos en el lugar.



¿Más cambios? Algunas fuentes confirmaron a este newsletter que hubo algunas bajas de direcciones por diversas razones, también. No fueron comunicadas y las informaciones datan de al menos seis funcionarios y funcionarias que fueron corridas de los cargos, pero no fueron despedidos. Es decir, continúan trabajando pero no con la jerarquía con la que tenían. No se especificó, cabe señalar, las razones por las cuales se dieron estos movimientos.



En tanto, hubo otro anuncio en conferencia del intendente, y en este caso en el Palacio Municipal: el mes próximo se llamará a inscripción para los 114 lotes de la chacra 398. En este caso, Ezequiel Galli apareció con los secretarios de Obras Públicas, Julio Ferraro, y de Desarrollo Humano, Diego Robbiani, y con los subsecretarios de Desarrollo Social Romina Sponer y Legales, Marcelo Fabbi. Durante el mes que viene, el personal estará en los servicios territoriales para que se puedan anotar los interesados y la definición del otorgamiento estará en manos del organismo nacional de Desarrollo Social.



En este caso, la conferencia tuvo un aspecto llamativo: los expositores estuvieron de pie y no utilizaron las sillas ni la mesita de mantel azul que siempre está ubicada en el salón Blanco. El cambio aquí es de corte estético, pero esto es política y, como ya sabemos, todo comunica.



Mientras esta conferencia transcurría, afuera del Palacio Municipal estaban los integrantes de la Asamblea por la Vivienda en manifestación. Minutos antes habían entregado un nuevo petitorio para reclamar por soluciones habitacionales. Vienen haciendo la misma movida desde la semana posterior a la última toma de tierras grupal. Bueno, aprovecharon la ocasión para lograr un diálogo directo con Robbiani y Sponer. Dijeron que se fueron “satisfechos” con la respuesta recibida, ya que les dieron el cronograma de presentación en los servicios territoriales y los requisitos para poder postularse para los lotes.



Algo más. Por fuera de los mensajes, las formas y los resultados, algo que logró el Ejecutivo esta semana fue copar la agenda mediática local. Por acción y por coyuntura, Ezequiel Galli se llevó varias tapas.

Sábado, de campaña

Y ayer volvió formalmente a la campaña. Por la mañana, un grupo de dirigentes y militantes del Pro y también de funcionarios se reunieron en la sede partidaria y desde allí hubo recorrida por distintos sectores.

Ezequiel Galli se mostró en visitas a comercios y en contacto con los vecinos. En las fotos que se difundieron estuvo acompañado por el secretario Ferraro.



Lo que se vio en las publicaciones en redes es un cara a cara en la calle que casi no se había visto en la campaña a las PASO. ¿Será una pata importante en esta etapa? Ha sido el fuerte de Galli en campañas anteriores, pero claro que no es lo mismo que en 2015 y en 2019. Hay un desgaste de imagen, a la par que -incluso por lo que se vio en la campaña de otros candidatos- hay “demanda” de muchos vecinos de ver al intendente/candidato en la calle.

También hubo novedades por el lado seccional de Juntos. Ayer se difundió foto de Alejandra Lordén y Martín Endere en Saladillo. “Charlaron sobre los próximos 60 días, de cara a las elecciones generales 2023” se informó sobre el encuentro.



La semana pasada contamos de la integración de listas internas de Juntos en las candidaturas a diputados. La saladillense encabeza, el olavarriense va segundo. Ahora definieron que enfocarán la campaña a “escuchar las problemáticas de los vecinos de la Séptima y procurar brindar respuestas desde los lugares que les toca ocupar tanto antes como después del 22 de octubre”. Combinación de gestión y campaña, resumido.



Hacia la misma dirección



Maximiliano Wesner volvió a encabezar la agenda de Unión por la Patria tras las PASO. Como si no hubiera pasado nada -aunque pasó mucho- el candidato que resultó el más votado el 13 de agosto volvió a las recorridas intensas, a la agenda fuerte y a mostrar el mismo camino que lo llevó a ese lugar.



Con algunas novedades interesantes, como por ejemplo su llegada a Espigas con una agenda variada y con algunas gestiones para instituciones, como material deportivo al Club de la localidad. Según logró saber este newsletter, hubo muy buena recepción y quedaron conformes por la presentación de varios proyectos que tendrían luz verde para avanzar en caso de que Wesner se convierta en Intendente.



Otra vez, los sábados por la mañana fueron su muestra de campaña más fuerte. En este caso -y ante una enorme cantidad de vecinos que llegaron al Parque del Bicentenario– se repartió un folleto agradeciendo el acompañamiento pero… que tiene propuestas. Algunas destacadas y otras mediante un QR para conocerlas en su totalidad.



Y con una respuesta muy encubierta a Ezequiel Galli, Wesner dijo en la previa a la salida que “nuestro proyecto no es contra nadie, es a favor de los vecinos”.



Siempre desde la positiva, Wesner no respondió ninguna de las acusaciones del oficialismo y se mantiene en su riel de mostrar gestión -apalancado por la Nación pero por la Provincia, sobre todo- mientras propone potenciar dichas gestiones en caso de llegar al Palacio San Martín.



Desde el espacio además valoraron la creación de puentes con “todos los sectores sociales, productivos y de distinta índole del Partido” e incluso políticos, con otros espacios cercanos y no tanto. “Siempre hay que tener diálogo, con algunos se podrá más que otro, pero el contacto siempre hay que tenerlo” señalaron en diálogo con este newsletter.



Ejemplos se vieron durante la campaña a las PASO: desde el fluido diálogo con la Unión de Clubes, la articulación con integrantes de las clínicas privadas, entre otros, son algunos de los ejemplos de esta construcción de puentes que buscarán profundizar con más sectores y pensando en la posibilidad de aportar y retroalimentarse para mejorar las instituciones y para crecer la propuesta de gestión de Wesner.



A priori, parece que “las propuestas” van a ser uno de los fuertes de la comunicación de la campaña local de Unión por la Patria.



La Libertad Avanza…en Olavarría y con gente



Fue una de las sorpresas de las PASO junto con Javier Milei a nivel nacional y el impacto local fue inmediato. Señalaron que en 24 horas se ofrecieron más de 80 personas de forma espontánea “para militar la boleta el 22 de octubre, es difícil de creer” indicaron a este grupo de periodistas desde Ahora Olavarría, que encabeza Celeste Arouxet.



Pero a eso se le debe sumar que, durante esta semana, hubo dos importantes encuentros que superaron las expectativas. Al que esperaban 20 fueron 40, al que esperaban 40 fueron 60 y mucha gente pidió información porque se quedó afuera: “para nosotros que venimos de una campaña más tranquila comparada con la de otros candidatos la verdad que nos sorprende gratamente” agregaron.



Incluso, un poco explica el fenómeno (en crecimiento) de Milei: “dijo que lo que más había que cuidar eran las boletas de las urnas y rápidamente hubo muchos ofrecimientos de fiscales. Es muy llamativo lo que pasa con Javier”.



Celeste Arouxet fue la segunda más votada. Pero igualmente enfrenta un desafío grande que la puede depositar en la intendencia de Olavarría. Tiene varias ventajas incluso “corriendo de atrás” pero una gran debilidad que quedó expuesta en la PASO: tuvo miles de votos menos que su candidato nacional. Muchos se fueron en corte a otros candidatos -por no decir la mayoría- y otros decidieron cortar y dejar el espacio en blanco a la intendencia. Es decir, debe reforzar su imagen y su contenido electoral local. Ella lo sabe y hacia allí dirige parte de su trabajo en esta etapa. En ese marco, trascendió que para esta semana tiene prevista una reunión en una localidad en la que no estuvo en la previa a las PASO.



Pero las ventajas le dan otra expectativa y otro aire. Si Ezequiel Galli decide confrontar solamente con Maximiliano Wesner, el crecimiento de Arouxet puede ser inevitable. De hecho, la búsqueda de polarizar en una elección de tercios y con una boleta tan competitiva, hoy, parece difícil de generar resultados. Sin embargo, la campaña es muy larga. No seamos ansiosos, recién pasaron dos semanas de las elecciones. Parece una vida ya.



Spina y sus movimientos



El precandidato de UCR en Juntos por el Cambio fue uno de los más activos tras la derrota en las PASO. Ida al bunker el 13 de agosto, foto con el jefe comunal en el Municipio, acuerdo, acercamiento pero en paralelo algunos movimientos propios que buscan darle “sobrevida” al sector del radicalismo que pudo presentarse en las PASO.



Justamente, ese valor es el que resaltaron. “Somos la única fuerza radical que presentó una propuesta propia en las PASO” repitieron como mantra en la campaña y tras las PASO. Creen que es “el inicio” de un proyecto de ciudad que se construirá desde la UCR y buscarán ser la cabeza de esa propuesta.



Incluso, algunos allegados al espacio señalaron que Spina reconoce, puertas adentro, el descontento con la gestión Galli de integrantes y votantes de su lista. Si bien se mostró cerca del jefe comunal, dejó en claro que hay “libertad de acción” para que sus votantes elijan lo que creen conveniente.



Todo esto, coronado con una cena para 150 personas (150 militantes del espacio, aclararon) en Mariano Moreno, donde el lineamiento fue “pensar lo sucedido como el inicio de un desafío más grande, con una construcción más grande, y con el futuro como horizonte” según explicaron. De hecho, enfatizaron en que 2024 será el año donde buscarán, nuevamente, quedarse con el sello oficial y el comité local.



“Perdió Morales, perdió Lousteau, acá en Olavarría integraron con la lista que no tuvo un buen resultado… de nuestro sector ganó Abad, ganó Lorden y queremos disputar el poder de un sello que será protagonista de verdad” cerraron.

Mientras tanto, el espacio Evolución -que dirige los destinos del comité local- podrían tener tres concejales en el HCD en caso de que Francisco González ingrese en la lista encabezada por Hilario Galli y se sume al bloque de Belén Vergel y Sebastián Matrella. Aún con un bloque importante en el ámbito deliberativo, la disputa del sello será protagonista en el futuro. Y cuando resta una elección por delante.



Tres flechas



El jueves volvió a sesionar el Concejo Deliberante. Hubo pocos proyectos en debate (muchos en tratamiento, pero pocos en debate). Pero le alcanzó a la oposición para lanzarse sobre algunos temas problemáticos para la gestión.

Mantenimiento de aparatología del Hospital, déficit y contratación de asesores fueron eje de discusiones planteadas a partir de pedidos de informe que presentaron Unión por la Patria y Ahora Olavarría.



El primer tema se puede interpretar como una respuesta a la conferencia del martes del intendente. En la voz de Natalia Álvarez se cuestionaron los dichos del Ejecutivo, acusaron a Caputo de faltar a la verdad sobre el funcionamiento del resonador, consideraron una “comodidad” la alusión a la inflación y estiraron las críticas hasta 2017. Hubo respuesta política y respuesta técnica al planteo del pedido de informe por parte de Juntos con el discurso de Guillermina Amespil primero y de Martín Endere después.



Respecto de la contratación de asesores, UxP sostuvo que “en estos últimos 6 meses hemos visto que la cantidad de ingresos (a la planta de personal) quintuplicó las bajas en el mismo período”. Hubo chicanas para dejar sobre la mesa más críticas a la gestión con temas anteriores, y finalmente Juan Sanchez llegó al corazón del planteo: relacionó el déficit municipal con ese aumento de la cantidad de asesores señalado.



En ese marco, el concejal citó el contenido del decreto 3288 de contratación de un asesor a partir del 1º de junio de quien no dio el nombre, pero sí dijo que tiene domicilio en Alvear.



“Esta es una opinión política disfrazada de instrumento legal” retrucó Maite Salerno quien en rigor no defendió a la gestión municipal sino que prefirió atacar a UxP: “(el Hospital de) Oncología se convirtió en un búnker político” dijo. Y siguió con señalamientos a Maximiliano Wesner por “falta de transparencia” por no presentar su experiencia laboral y su lista de candidatos.



Los dardos del oficialismo se dirigieron al candidato a intendente UxP. En el medio estaba sentada Celeste Arouxet, pero la candidata de Ahora Olavarría no fue el blanco elegido. Limitándonos a la sesión, la intención de Juntos fue polarizar con la bancada que preside Mercedes Landívar y personalizar las críticas en Wesner. La campaña para las generales recién empieza, pero acá vemos una señal.



A todo esto, -y en la línea de lo que dijimos arriba- Wesner no habló durante ese debate. Lo había hecho en uno de los primeros temas de la sesión. La defensa la asumió el mismo Sánchez.



Si bien es una estrategia expresa e insistente, no deja de ser algo que puede surtir efecto en algún momento. Las críticas a Wesner por varias razones fueron constantes e incluso algunas “sacadas de la galera” en otros temas de discusión. La Cámpora, sus trabajos y su estrategia de ser el candidato excluyente de la fuerza (sin mostrar la lista de candidatos e incluso alejarse de Sergio Massa, candidato presidencial) en algún punto puede generar efectos. Pero por ahora Wesner no recogió -y parece que no recogerá- el guante que le ofrece el Ejecutivo.



Abrimos un asterisco para señalar sobre el tema de los asesores del Ejecutivo: el decreto que citó UxP contrasta con el decreto 3.386. Ambos son del mes de junio. En el segundo también se designa a una asesora, pero en este caso se argumentó la solicitud de un área, se enumeran las funciones a cumplir y un plazo de tiempo de cumplimiento para ellas.



CortitasBullrichismo en acción. Andrea Coronel se sostiene como representante del sector en la ciudad: estuvo en la semana en las oficinas de la candidata presidencial en CABA donde posó con el jefe de campaña, Sebastián García de Luca. “Los resultados de la elecciones generales van a ser mucho más favorables para el espacio y ya estamos trabajando sobre el 30% que no fue a votar. En octubre, Patricia va a ser presidente y Néstor, gobernador” dijo la olavarriense.



Encuentro Nacional del Frente Renovador. La tropa massista se reunió para tomar fuerzas para octubre y definir aspectos de la campaña. Allí estuvieron Eduardo Rodríguez, Inés Creimer, Gastón Sarachu, Luis Donatelli y Agustín Alfonzo. “Tal como indica Sergio (Massa), para 2024 se plantean dos proyectos de país, aquel representado por Milei y Bullrich, y el que defendemos desde Unión por la Patria con un Estado que proteja nuestra soberanía y apueste al desarrollo industrial, a la educación pública, a la ciencia, a la salud y a una Argentina federal” dijo Rodríguez.



Manifestación del Polo Obrero. El jueves a la mañana, en el Paseo Mendía, hubo protesta del sector para exponer demandas alimentarias. Aseguraron que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “hace 7 u 8 meses que no llega la mercadería a merenderos o comedores”. Por eso se dirigieron al Municipio “para que puedan solucionar la falta de mercadería y las respuestas son múltiples”.



Llamado al saqueo. El miércoles el intendente Ezequiel Galli hizo públicos dos audios de Whatsapp en los que una mujer convocaba a saquear el supermercado Chango Mas en un contexto provincial (y nacional) donde eso ya era un problema declarado. Con eso además dijo que instruyó al área de Seguridad para tomar medidas y se contactó con el Ministerio de Seguridad provincial. Hubo mucho despliegue de fuerzas de seguridad y a la noche se informó que había una vecina de Olavarría imputada, y se hizo un allanamiento donde se secuestraron celulares.