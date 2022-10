En Olavarría diseñaron y fabricaron una chipeadora que se exporta a Chile

El ingeniero chileno Omar Narváez González, quien se desempeña en su país en el rubro de la construcción sustentable, se contactó en plena pandemia con la olavarriense Mariela Zabaleta, ésta vez, no era por temas vinculados al rubro, sino por una inquietud del profesional trasandino que requería la construcción de una máquina chipeadora, acorde a la necesidad de ese país.

Zabaleta entendió la demanda de Narváez González y se contactó con una metalúrgica local del PIO, conversó el tema con la empresa y en solo 15 días, proyectaron, diseñaron y fabricaron la chipeadora ZaNarGu, fabricada por Mariela Zabaleta, Aldo Leal y Gustavo Guallan.

Ésta semana Omar Narváez González llegó a Olavarría para trasladar el equipo a su país y pudo contar su experiencia a En Línea Noticias, junto a Mariela Zabaleta.

ELN: Omar, Contame cómo nace el proyecto de fabricar esta chipeadora, esta idea que vos tuviste en Chile.

OMG: Bueno, esto es gracias a una idea que se venía arrastrando desde el año 2006, cuando en aquellos tiempos yo trabajaba para el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad en Chile, en donde nuestra responsabilidad de mantener la faja fiscal entre cerco a cerco era hacer todo el retiro de lo que era vegetales, ramas, podas y limpieza y todo ese material orgánico, el que yo en lo personal lo encontraba inapropiado botar. Lo quemábamos lo fundíamos , y yo me preguntaba ¿por qué no lo volvíamos a reutilizar y reincorporar al suelo y mejorar la capa vegetal?. También porque no usarlo como biomasa y también cómo no usarlo ahora con las nuevas tecnologías como pellets.



Sentados en medio de una pandemia, agradeciéndole a Dios y a la vida, se me cruza en mi capítulo de vida, una tremenda mujer de Argentina que la cual es un ejemplo de ella para muchas y muchos quienes anhelan el día de mañana a tener un entusiasmo de crear relaciones humanas entre dos seres humanos y así crear un tremendo polo comercial de contacto que en la cual le agradezco a Mariela Zabaleta quién fue el puente en este caso de poder llegar a la Argentina, dado que en Chile todo estaba cerrado.

Nadie quería trabajar, ni nadie, se asomaba a las ventanas con esta pandemia que nos tenía completamente amenazados que nos podía entrar hasta por debajo de la puerta y bueno de esa manera nació y gracias a ella, el contacto que ella generó para la Argentina y también respetando a la Argentina por su calidad profesional que también tiene y de su calidad de acero, que yo lo valoro bastante en comparación con lo que tenemos en Chile.

ELN: Contame cuáles son las funciones que cumple esta máquina, que vos pensaste y que aquí en Olavarría la diseñaron y la fabricaron.

OMG: Bueno, la máquina cumple varias características, porque la máquina hoy día, por ejemplo, en Chile me va a permitir poder controlar los raleos de los bosques, manejo y control de raleo y reincorporaciones mejorando capa vegetal también.

Aporta la biomasa a lo que es el celulosa, también aporta como grado de nutriente por el porcentaje de nitrógeno y fósforo que va a atraer y también dentro de la clasificación de productos que sale después de chipeado de lo macizo a lo que sale el picado digámoslo así, de 3 milímetros. Eso también es un aporte que lo podemos concentrarlo como pellet como un alimento para las estufas ecológicas para evitar de la emanación de CO2 que estamos entregando con la estufa de combustión lenta.

ELN: Se le da mucha importancia a la cuestión ambiental en Chile.

OMG: Sí, hoy día una familia corriente que cumpla con el perfil de sus fichas sociales, de un 40 por ciento. El gobierno y los gobiernos anteriores por intermedio de un drone, las municipalidades, recorren con el dron el reconocer las casas que emanan humo y esas casas que emanan humo es porque lógicamente la leña se combustion lenta, está alta en humedad, está contaminando, entonces el gobierno llega y golpea a tu casa con un inspector municipal donde te cita a que vayas al Departamento de Medio Ambiente del municipio, para que lógicamente te vayan a hacer la visita y el gobierno te saca tu estufa combustión lenta y te instala una estufa ecológica Pellet y te hace entrega del primer mes del Pellet,

en bolsa de 25 kg para que pases y luego tú después sigues comprando en vez de leña maciza en madera, pellets certificado seco y evitas de estar produciendo contaminación.

ELN: ¿Cómo fue el proceso de fabricación, vos lo seguías vía videollamadas?

OMG: Bueno, debo agradecer a Zabaleta porque fue insistente ella también y le doy un aplauso. Hubieron varias videollamadas, se tuvieron que hacer cierto ajustes, estábamos en pandemia, estábamos encerrados. Yo lógicamente ansioso de traspasar la cordillera así como ellos estaban ansiosos también de traspasar para llegar a Chile. Para lograr esta máquina, enviamos un boceto, le envió un vídeo a Zabaleta de lo que se persigue.



Dentro de ese proceso se fueron enviando fotos, la metalúrgica de cada paso de que se fue desarrollando este equipo y viendo después los vídeos, los ajustes que íbamos encontrando en ese video, tolerancia, revoluciones por minuto, embriaguez, tipo de entrega del producto. En algunas tuvimos que hacer algunas mejoras, aumentar los HP del motor para brindar, mayores revoluciones, silenciarlo más también en cierta forma. Hacer un producto que sea un equipo liviano, manejable, versátil, dinámico y eso nos llevó al resultado que hoy realmente orgullosamente me siento muy contento de lo que logramos desarrollar estando en plena pandemia.

ELN: ¿Cuánto tiempo llevó el proceso de diseño y fabricación?



MZ, (MARIELA ZABALETA): Quiero nombrar a las personas que somos parte del proyecto, del grupo de lo que salió, Aldo Leal es el quien dibujó la máquina. Vengo con la idea, con la iniciativa, se lo muestro a Gustavo Guallan que es el metalúrgico y Aldo Leal fue quien la dibujó la máquina. El dibujo se terminó en una semana y en 15 días, ya estuvo armada.

OMG: yo creo que lógicamente trabajar bajo techo encerrado es un tiempo y más que rápido. Bueno, después vinieron los ajustes que alargó más el periodo, donde se tuvieron que hacer ciertas mejoras.



MZ, (MARIELA ZABALETA): A través de una videollamada el escuchaban los ruidos de la máquina o la prueba y error y decía qué lindo el ruido quiero estar ahí, a ver, mostrame el chipeo y uno agarraba tomaba la viruta y se la mostraba por una video, a ver cómo habían quedado la virutas.

ELN: vos me decías que que en Chile, en la región de Ñuble, tienen una hectárea de vegetales para probar la máquina para ponerla en marcha.

OMG: claro, como estamos tan ansiosos que levantaran las barreras de la frontera y esperando los hermanos argentinos allá que llegaran con la máquina, yo personalmente no lo dudé en comentarle, a Juan Navarro quien por ejemplo me acompaña en Olavarría de la Universidad de Concepción, también a la Universidad Bio-Bío, la Universidad de La Frontera, el colegio Escuela Agrícola de Kato, la del Colegio Agrícola la granja todos ansiosos por esperar esta máquina para verla cómo funciona. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? porque las máquinas que han llegado a Chile de procedencia China de procedencia de Representantes Dercos Suzuki quien representa la marca Suzuki Subaru trae una marca Bitcat al mercado, pero tuve la fortuna de verla y verla funcionar y la verdad que en la calidad del material de una ZANARGU fabricada en la Argentina que la que creamos con ustedes, creamos juntos no hay comparación. Me atrevería inclusive a a hacerla competir con una una Chipbeer americana o una sueca o una alemana.

ELN: ¿Y en costos?

OMG: Me atrevería a decir como decimos nosotros en Chile que lo bueno se vende solo, por lo tanto nuestra máquina ZANARGU este producto lo podemos ingresar dentro de los valores de los de los equipos de primer nivel, cómo se merece.

ELN: ¿Vos crees que va a haber más demanda de este tipo de equipo?

OMG: No me cabe ninguna duda, de hecho, ya tengo en mente otro diseño. Tengo dos máquinas en mente, que también están ligadas al tema medioambiental, que es otra chipeadora y la otra es una trasladadora de árboles.

Las trasladoras de árboles es el cambio de un aguilón de la máquina retroexcavadora, le sacas el aguilón del balde y lo reemplazas por un aguilón de 4 cuchillas. Eso te permite poder arrancar cierto y poder profundizar hasta 8 metros, depende de los hidráulicos. Puedes trasladar sin ningún problema a un árbol de 40 años hasta como uno de 200 años.

Hoy día dentro de lo que está ocurriendo en Chile que le estamos dando gran prioridad al medio ambiente, cuidar, preservar ,conservar lo verde y yo represento que en mi PYME y mi empresa se llama Verde Vida Constructor y yo trato de mantener todo el verde.

ELN: ¿vos sos del rubro de la construcción?

OMG: Soy profesional de la industria de la construcción, soy constructor civil de profesión, también estudié Ingeniería Comercial y dentro de ello más me apasiona el área de la construcción biodegradable.

Construir casas verdes, construir con fardo, construir con barro, construir con paja de arroz que funciona bastante bien el juntar hormigón paja de arroz y el mimbre al juntar ésos tres elementos hoy día tú puedes construir una casa que te puede ayudar a conservar la energía calórica termodinámicamente dentro de ella, con muy poca cantidad de leña e inclusive con una estufa de pellets .

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp