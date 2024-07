El Encuentro de Bandas que cada organiza Libertas se realizará el jueves 12 en Mariano Moreno

Serán 15 los grupos musicales que participarán en esta décima edición del encuentro que tiene como protagonistas a los estudiantes secundarios del partido de Olavarría. Para este año hubo un cambio de escenario y será en el salón de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, comenzará a las 9 horas y finalizará alrededor de las 13. La docente Fabiana Monasterio contó detalles del evento, que esta vez también será solidario.

Se realiza nuevamente y por décimo año el Encuentro de Bandas organizado por el Colegio Privado Libertas y la colaboración de la Municipalidad de Olavarría, que tendrá lugar el viernes 12 de julio en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno entre las 9 y las 13 horas con la participación de 15 grupos musicales de los distintos colegios del partido. Además, nuevamente ha sido declarado de Interés Municipal.

El evento lleva muchos años y ya está instalado en la ciudad como destacado, donde reúne a los jóvenes de las escuelas secundarias. Este año, además, tendrá un fin solidario. Es por eso que desde la organización se pide a todos los que concurran al salón de Avenida Sarmiento y España un alimento no perecedero.

Desde Libertas se invita a la comunidad, a los padres, directivos y profesores acompañar a los chicos en este acontecimiento que reúne a los jóvenes talentosos que hacen música. Estarán las siguientes bandas: Brimstone, Candencias Plagales, No Manden Flores, Escuela Fátima, San Antonio, Cáneva, Distintos Rock, El Bloque, Oíd Mortales, Cromático, entre otras. Por supuesto la banda de Libertas, en tanto que también participará como invitado el grupo The Profes Rockers (falta definir si se presenta en la apertura o en el cierre del evento).

El ingreso de la gente será por el portón ubicado en Avenida Sarmiento esquina España, en tanto que las bandas entrarán –con sus instrumentos- por la puerta que se encuentra más cerca del escenario, por un tema de organización. Inclusive, la Municipalidad va a instalar vallas para mejorar la organización y el ingreso del público, por lo que habrá mucha seguridad en ese aspecto.

Como mencionamos anteriormente, será un evento solidario por lo que se le pide a la gente que colabore con distintos alimentos no perecederos como cacao, leche, galletitas, salsa de harina, tomate, mate cocido, azúcar, etc., es decir elementos básicos para la alimentación que luego serán destinados a comedores de Olavarría.



Una de las organizadoras del evento es la docente Fabiana Monasterio (profesora de Lenguas del secundario de Libertas), quien comentó que “entre los colegios representados por las bandas estarán Mariano Moreno, está Enape, Secundaria 13, Sierras Bayas, Fátima, Cáneva, San Antonio, Secundaria 3 de Loma Negra, que nos acompaña este año y que es la primera vez, así como Nuevas Lenguas y por supuesto el Colegio Privado Libertas. También habrá bandas mixturadas, digamos, de chicos que se reúnen, que son de varias escuelas y que se juntan para armar el grupo musical”.

“También va a estar Brimstone que es una de las bandas invitadas, destacadas, que ya hace dos años que viene estando con nosotros, con Genaro Molina a la cabeza. Así que para nosotros la verdad es que es un orgullo que, sin hacer tanta difusión, los chicos sepan que el Encuentro de Bandas está instalado en la ciudad. Recibimos ayuda de la Municipalidad, que nos acompañará con el sonido y en todo el evento con lo que es seguridad, con lo que tiene que ver con el salón de Mariano Moreno, nos da todo esto que nos aporta muchísimo” siguió diciendo Fabiana.

“Tuvimos previamente una reunión con Diego Lurbe (director de Educación) y Sofía Arévalo (directora de Cultura) para definir todos los detalles”, agregó la docente. “El evento nuevamente se vuelve a declarar de Interés Municipal, ya que abarca a todas las escuelas de Olavarría, a todos los chicos del partido. Este año también Inspección de Escuelas Secundarias ha estado muy involucrada”, señaló.

Así que está todo listo para que la décima edición del Encuentro de Bandas se lleve a cabo, en un nuevo escenario (antes siempre se hizo en el Teatro Municipal), pero con la misma esencia, la misma mística y con la pasión que lo ponen los jóvenes estudiantes secundarios. La primera edición fue en 2013 y –salvo las de 2020 y 2021 debido a la pandemia- se desarrolló siempre con el mismo interés y entusiasmo de todos.

“En 2019 terminamos haciéndolo con 19 bandas y este año son 15, pero por el espacio no da tampoco para hacerlo más amplio y extenso. Es decir, que el Encuentro vuelve a tomar el vuelo que tenía, así que estamos súper contentos e invitamos a toda la comunidad de Olavarría, a las escuelas principalmente, a los docentes, a los directivos, a los inspectores, a que acompañen este evento que ya hace 10 años que está instalado en la ciudad, y que los chicos lo reconocen como un evento propio, como un evento de ellos” terminó diciendo Fabian Monasterio, que resaltó que en la organización también se encuentran Emiliano Palacios, Ramiro Roark, Marcos Gainza, “y, por supuesto, con el respaldo absoluto del doctor Amílcar Dirazar, por el Colegio Privado Libertas, que nos da libertad para trabajar y organizar este hermoso evento”, finalizó.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp