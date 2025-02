Kress va a representar a Argentina en Bolivia en 2026

el competidor y máximo referente del Freestyle de nuestra ciudad salió campeón del evento nacional «Combatematica», una competencia profesional que reúne exponentes de todo el país a lo largo de regionales para culminar en una fecha final cargada de emoción, acompañada por shows de rap, de tango y de rock, este pasado sábado 15 de febrero en la ciudad de Mar del Plata.

Kress (24 años) no para de ganar batallas y de destacar haciéndose un lugar entre los mejores competidores del país, representando y llevando a nuestra ciudad a los eventos mas importantes y nombrándonos orgullosamente en cada uno de ellos.

En diciembre habíamos subido una nota en la que el nos comunicaba su deseo de llegar a competencias internacionales y en tan solo dos meses lo logró.

«Ganar la nacional de Combatematica me llena de emoción, hace dos años había participado de una instancia regional de la misma competencia en Mar Del Plata, la cual había campeonado pero por unos problemas de cambio de organización y gestión del evento no me llevaron a la instancia nacional y no pude pelear el cupo a la internacional en Chile, hace unos días, dos años después, desde la nueva organización se comunicaron conmigo invitándome a la nacional por los inconvenientes de la edición anterior, tuve pocos días para mentalizarme para el evento, viajé el mismo día sin poder descansar mucho y aun así se dio campeonar en Mar Del Plata de nuevo, en el mismo lugar donde había ganado en 2022, parecía un déjà vu, me lleno de alegría.



Además, en 2023 había empezado el año fuertísimo, ganando Cultura Rap, una de las competencias mas prestigiosas del país que se hace en Recoleta, BsAs y a los días ganando un evento nacional que me daba cupo en una internacional en España, para la cual tuve que gestionar el pasaporte y hacer varios tramites, pero una semana antes de viajar se cancelo el evento por problemas del organizador español, esto se sintió como si la vida me devolviera la oportunidad, antes de entrar a la final tenia miedo de ganar y que se desvanezca la posibilidad otra vez, luche contra eso justo antes de subir.» expreso Kress.

No solo fue campeón, sino que documentó su viaje y su experiencia a la nacional de Combatematica y podemos encontrar en su canal de youtube el Blog de esta experiencia; Mismo canal de Youtube en el que de ahora en mas, va a subir muchos Blogs documentando viajes, experiencias, Freestyles, etc.

Sus redes sociales son: Instagram @Kress_ZBC – Tiktok @Kresszbc – Youtube @Kresszbc

