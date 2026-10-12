Cobertura de En Linea Noticias

Los Abuelos de la Nada brindaron un show multitudinario en Tandil durante la Isla Fest

En una cobertura exclusiva de En Línea Noticias, la histórica banda Los Abuelos de la Nada consagró un éxito rotundo este domingo durante la segunda jornada de la décima edición de la Isla Fest. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Náutico del Fuerte, ubicado en la isla del dique de la ciudad de Tandil, ante un marco de público imponente con la presencia de residentes locales y turistas. La presentación sirvió además como antesala de lo que será su llegada a la región, ya que la agrupación se presentará en Olavarría el próximo 21 de noviembre.

La agrupación, liderada por el histórico guitarrista Gringui Herrera y por Gato Azul Peralta, hijo del recordado Miguel Abuelo, estuvo acompañada por un conjunto de destacados músicos que repasaron los grandes éxitos de una de las bandas más emblemáticas del rock nacional. La jornada comenzó por la tarde con las actuaciones previas de las agrupaciones locales Alto Voltaje, La Growler, Viejo Tren Negro y Favaloro Rock, que prepararon el escenario para el espectáculo principal.

En la previa del espectáculo, los integrantes del grupo dialogaron con En Línea Noticias. El percusionista de la formación valoró la experiencia de integrar la banda y expresó: «Contento de esta nueva experiencia dentro de todas las experiencias que he tenido, esta es la que me encuentra en el lugar donde quiero estar y en el momento que quiero estar junto a amigos como Gato Azul Peralta que llevan adelante la esencia de Abuelo de la Nada».

Gato Azul Peralta (hijo de Miguel Abuelo)

A su vez, consultado sobre la exigencia de representar la historia de la agrupación, remarcó: «Es una responsabilidad porque son Los Abuelos de la Nada, es el nombre, un nombre icónico». En esa misma línea, agregó: «Estamos a la altura, que es lo mínimo que se puede esperar de esto, estar a la altura de los Abuelos porque somos los Abuelos un nombre que está metido en la historia del rock argentino, del rock nacional latinoamericano y en donde hay un repertorio de canciones infinitamente conocidas por diferentes generaciones».

Sobre el contenido de la presentación y la reacción de la gente, el percusionista destacó: «Lo que vos escuches ahora van a ser todos los grandes hits de Abuelo de la Nada, no puedo nombrar a ninguno porque están todos buenos, entonces los primeros que se le ocurren a la audiencia son esos». También se refirió al recorrido del grupo por distintos escenarios: «Venimos recorriendo todo el país, también Uruguay. Conforme, la verdad que tenemos una superrespuesta del público, nosotros nos sentimos cómodos, somos felices». Asimismo, recordó los orígenes de la histórica banda: «Los Abuelos de la Nada no paran desde el año 1966 que fue creada la banda, integrada por Pappo y Pomo en su primera edición, y en esta edición estamos nosotros justamente con el hijo de Miguel, con Gringui, otro histórico hacedor de grandes éxitos».

Por su parte, Gato Azul Peralta, hijo de Miguel Abuelo, se refirió a su lugar dentro de la banda y el acompañamiento del resto de los músicos al afirmar: «Trato de disfrutarla y es una responsabilidad porque son Los Abuelos de la Nada. Estoy rodeado de profesores, maestros, que al toque me pegan un chirlo en la cola y me ponen en vereda». Respecto a la continuidad del proyecto, sostuvo: «Yo arranqué de toda la vida. Nunca dejó de funcionar el nombre de Los Abuelos de la Nada, con lapsos en el medio de no actividad, pero ahora le venimos dando bien hace tres años».

Durante el recital en el predio del dique, el grupo interpretó un repertorio compuesto por quince pasajes musicales que comenzó con Lunes por la madrugada, seguido por Guindilla, No se desesperen, Ir a más, Americana, Tristeza de la ciudad, Así es el calor, Hombre lobo y el clásico Mil horas. La presentación continuó con Medita Sol combinado con Costumbres argentinas, Marinero, un enganchado de Cosas mías, Vamos al ruedo y Tempo Up, para luego dar paso a Sin gamulán, Chalamán y un cierre a pura emoción con Himno de mi corazón.

El festival gastronómico y cervecero concluye este lunes 12 de octubre con actividades programadas desde las 11:00 hasta las 00:00 horas. La última jornada contará con un paseo de artesanos, propuesta gastronómica, patio cervecero y espectáculos en vivo, entre los que se destaca la presentación del grupo Ajenjo. Los fondos recaudados a lo largo del evento serán destinados al desarrollo institucional del Centro Náutico del Fuerte.

Venta de entradas para el show en Olavarría

Los Abuelos de la Nada se presentarán en Olavarría el próximo 21 de noviembre a las 22:00 horas en Complejo Norte, ubicado en avenida Ituzaingó 4625. La apertura de puertas está prevista para las 22:00 horas y se trata de un evento apto para todo público.

Las entradas online se encuentran disponibles desde $40.000 a través del sitio web oficial www.articket.com.ar. Entre los medios de pago se incluyen 4 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de Banco Provincia, Favacard en 3 cuotas sin interés, Mercado Pago, Plan Z de Naranja X, QR Cuenta DNI y billeteras virtuales (desde computadora), QR con aplicaciones bancarias (tarjeta de crédito y débito) y transferencia directa. Las entradas son nominales, por lo que resulta necesario completar los datos del comprador y de los asistentes al momento del registro.

En cuanto a los puntos de venta físicos en efectivo, en Olavarría se pueden adquirir en Tecnópolis Olavarría (San Martín 2821). En la región, las entradas físicas están disponibles en Disquería Liverpool (Moreno 626, Azul) y PC Cell (Calle Olavarría 112, Bolívar). Asimismo, existen puntos de venta en Mar del Plata (La Casa de las Guitarras en Belgrano 3420 y Fava Central en Luro e Independencia, con opción de tarjeta) y Necochea (ADN Store en Calle 61 N° 2813).