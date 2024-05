“Esto es devolverle al interior lo que el interior le da a la AFA”, le dijo a En Línea Noticias Mario Echeverría quien se desempeña como Secretario de Coordinación del Consejo Federal de AFA que se encuentra en Olavarría con motivo de la llegada a la ciudad de la Copa del Mundo que logró la Selección de Scaloni y Messi en el último mundial de Qatar

Echeverría explicó que la idea de que las Copas recorran distintos puntos del país es una iniciativa conjunta del presidente de AFA, Chiqui Tapia y del presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino.

Sobre la federalización el fútbol y el impacto del interior del país en el fútbol argentino, Echeverría relató: “el 75% de los jugadores de Primera División son del interior y el 70% de los jugadores de la Selección son del interior del país. Mc Allister, Santa Rosa, Julián de Calchín, el Cuti de Córdoba, Messi y Di María de Rosario, Lautaro de Bahía Blanca. El interior en la conformación de la Selección y en el tejido del fútbol tiene mucho que ver.”

“Quizás se la única vez que puedan ver estas preseas”, dijo Echeverria respecto de la decisión de que no sólo la Copa del Mundo sino también la Copa América y la Finalissima recorran distritos del interior del país.

Sobre la movilización, particularmente de pibes, que se genera alrededor de la la exhibición de las Copas, Echeverri reconoció la figura de Lionel Messi aunque además contó un fenómeno que se está dando en el fútbol argentino post mundial respecto a la figura del Dibu Martínez, arquero de la Selección. Ech

Dijo: “Lio Messi es un extraterrestre. Es una figura mundial. A donde vayas en el mundo vas a ver camisetas de Lionel y la admiración. Pero después hay otras cosas que vos las ves, por ejemplo lo del Dibu y la cantidad de pibes que hoy quieren ser arqueros. Ese era un puesto que estaba casi vacante en el fútbol porque nadie quería ser arquero. Hoy sobran arqueros en los clubes.”

Para Echeverria estos jugadores: “son imanes” y en este sentido dijo: “son imanes de no solamente lo que son como futbolistas, sino lo que son como personas también. Tipos que van por la buena senda, tipos sanos. Y juntar esas cosas es realmente interesante, es el principal llamador de este fenómeno casi inexplicable. Para los argentinos el fútbol es más que un deporte. Es casi una forma de vida.”

Echeverria se detuvo en analizar la movilización heterogénea que se registró en el Centro Cultural de Olavarría y en otros puntos donde han estado las Copas.

En este sentido, Echeverría dijo: “acá vas a encontrar gente de Boca, de River, de distintas religiones, de distintos partidos políticos y la verdad que entran contentos y salen todos contentos. También gente de diferentes condiciones sociales. Hay gente con mayor poder económico, vos vas a ver llegar gente en camioneta, gente caminando. Eso solo lo obtiene el fútbol. Para nosotros el fútbol es más que un deporte, es casi una forma de vida.”

Por otro lado, Echeverría analizó el éxito de la “Scaloneta” en el último tiempo y lo que significó (o significa) esa selección para nuestro país. Para el dirigente “el grupo fue el secreto” de lo que sucedió y dijo, “esta era una selección en donde, seamos sinceros, antes del Mundial, no sé cuánta gente creía. No sé cuánta gente creía en Scaloni. Pero te demostró dos o tres cosas que son interesantes. Primero, el grupo. Este grupo se armó para que Messi saliera campeón. Lo vimos en la Copa América, la alegría del resto del equipo, porque querían sacarse la espina de realmente salir campeón. Después era un grupo en torno a un jugador. Después podemos analizar si está bien o está mal. Pero que se hizo fuerte y logró la Copa. Ahora, también es un ejemplo de persistencia, de que las cosas se logran con el tiempo, de no abandonar. Y lo vivió el propio Messi. Messi abandonó la selección. En un momento se cansó. Y no quiso jugar más. Siguió intentando, siguió intentando, volvió. Ganó la Copa América. Ahora la Copa del Mundo sigue estando vigente. Entonces, deja ejemplos muy profundos la selección.”

Siguiendo con la significancia de está selección en los más chicos y sobre el ejemplo que brindan a los más chicos, Echeverría dijo: “este es un ejemplo que lo debemos absorber los mayores y se lo debemos explicar a los chicos. ¿Vos queres explicarle cómo lograr el éxito? Obviamente que tenés que tener condiciones. Todos tenemos que tener condiciones. ¿Pero sabes qué es lo principal? La persistencia. No abandonar nunca. Entonces, somos nosotros, son los profesores, los que tienen que bajar ese mensaje. Los que tienen que entender que muchas veces podes perder. Generalmente se pierde, porque en la vida generalmente se pierde. Ojalá ganáramos siempre. Argentina empezó perdiendo. Argentina hacía treinta y pico de años que no salía campeón. Y perdíamos, perdíamos, perdíamos. Pero, sin embargo, el perder sirvió para hacerse más fuerte y para poder obtener logros a futuro. En algún momento llegan los logros. Tenés que saber digerir la derrota, tenés que ser persistente. Esa es una función fundamental de los más grandes, de los padres, pero sobre todo de los profes de bajarlo a los chicos y explicarles.”

La realidad del fútbol argentino post Qatar

El Secretario de Coordinación del Consejo Federal de AFA aprovechó su visita a Olavarría y el dialogo con En Línea Noticias para hablar de la actualidad del fútbol argentino post mundial de Qatar. También vinculó la actualidad del deporte más importante del país con el actual contexto económico, social y político.

Echeverría dijo que el fútbol argentino pasó a “otro nivel” después del Mundial, aunque aclaró: “el fútbol está muy atado a la situación del país. Nosotros le pedimos muchas veces a AFA una puntillosidad suiza, pero vivimos en Argentina. En un país en donde arrancas con un presupuesto y tenés por año una inflación del 120% que podes proyectar. Es muy complicado. Todavía el fútbol sigue manteniéndose, sigue sobrevolando, pero a nosotros las crisis nos pegan profundamente. Se nos van los jugadores, se nos hace muy difícil poder mantener los escenarios.”

Echeverría reiteró: “estamos atados a la realidad del país. Independientemente de eso, el fútbol tiene una fuerza sobrenatural que va sobrevolando todas estas situaciones” y en este punto dijo: “en este país las reglas cambian permanentemente. Porque en este país entra un nuevo gobierno, entra un nuevo ministro, entra un nuevo gobernador y cambian las reglas. Entonces vos tenés que adaptarte a ese cambio de reglas.”

El dirigente no dudó en afirmar que el “fútbol sigue siendo un negocio” y pidió entender que Argentina es un país “exportador”, pero explicó: “ellos quieren nuestra materia prima. Les gusta nuestra materia prima. Tenemos que sacarle el mayor provecho posible. Tener a los pibes registrados en el sistema Comet, para obtener los derechos formativos, tenerlos el mayor tiempo posible jugando en nuestras ligas. Pero prepararles la materia prima. Aceptar eso no está mal. Tenemos que entenderlo. El lugar que nos toca a nosotros es la preparación de jugadores, porque la materia prima está, y la materia prima está en el interior, a tal punto que el 70% de los jugadores son de acá.”