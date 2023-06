Femicidio en Saladillo: Piden la destitución de la fiscal Hortel tras sus dichos sobre Rocío

Foto y fuente: Infocielo

El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, realizó este miércoles una conferencia de prensa en el municipio para anunciar que le pidió al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, que avance con el proceso de remoción de Patricia Hortel.

Se trata de la fiscal que lleva a cabo la investigación por el femicidio de Rocío González, atacada a tiros por un compañero de trabajo.

Para el intendente José Luis Salomón los dichos de la fiscal “demuestran una profunda falta de perspectiva de género y de sensibilidad social que está ocasionando hoy día un reiterado clamor social por su destitución del cargo” expresó.

Durante la ronda de medios, Salomón remarcó que no es de tomar actitudes “intempestivas” pero mi mensaje a las autoridades judiciales es que “quiero otro fiscal en Saladillo, no se merece la ciudad ser castigada por un mal ejercicio de la justicia. Se invierte mucha plata y no puede haber este tipo de actitudes. No nos merecemos como pueblo que nos paguen de esta manera” lamentó.

“Pedimos el desplazamiento inmediato, ya. No podemos seguir trabajando de esta manera. No puede ser que para el lado de Azul las cosas sean distintas. Tengo el beneplácito de ambos bloques que le da más solidez a lo que estoy hablando. No vivo de caprichos personales”.

Desde el Munciipio de Saladillo consideran que las palabras desacertadas de la fiscal están «estereotipando a una víctima frente a su agresor y haciéndola cargo de la percepción o los riesgos que ella misma corría frente al victimario» .

A esos dichos agregan un raid de declaraciones que la funcionaria judicial brindó, en al menos, cinco notas periodísticas donde «en todas deslizó sobre la responsabilidad de la víctima sobre las dimensiones del riesgo latente manifestando que no decidió hacer la denuncia penal y solo optó por las medidas precautorias que brindó la Justicia de Paz Local».

Además de a la Procuración General, el pedido de desplazamiento fue remitido a la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial del Senado de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aire

