Grabois: “Yates en Marbella no, menos cuando tenemos 40% de pobres”

El dirigente político Juan Grabois, reciente precandidato a presidente de Unión por la Patria en las PASO, dio su opinión en la red social X/Twitter sobre el escándalo que causó la salida de Martín Insaurralde del gobierno de Axel Kicillof. Grabois apoyó al mandatario provincial y apuntó directamente contra la conducta del ahora ex Jefe de Gabinete provincial, al señalar que no se pueden tolerar más “privilegios ilegítimos” cuando hay “un 40% de pobres”.

“Bien Axel. Se predica con el ejemplo y el ejercicio riguroso de la autoridad. Se conoció el hecho, se analizó su veracidad y en horas el gobernador tomó una resolución. No es moralina, es respeto al pueblo que no puede tolerar más privilegios ilegítimos. Corruptos no. La militancia popular es capaz de tragarse muchas cosas por la patria, pero yates en Marbella no, menos cuando tenemos 40% de pobres”, escribió Grabois, y añadió: “Ahora que nada nos desmoralice, porque los que dejamos jirones de la vida por una Argentina Humana, Justa y Soberana, jirones de nuestra juventud, dejamos nuestras familias, nuestra salud, pelándonos el alma, somos muchos más que las alimañas que utilizan nuestras banderas, que las embarran y pisotean, para vivir como magnates”.