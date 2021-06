Hilario Galli: Con la inversión para la Casa de la Provincia se podría haber «construido el Colector Norte y seguir haciendo cloacas»

Hilario Galli, Secretario de Gobierno de la Municipalidad, realizó en la mañana de este miércoles una entrevista donde en gran parte de la misma habló en clave electoral. Habló de la situación interna de Juntos por el Cambio y cuestionó el momento en que la provincia invertirá dinero para construir la Casa de la Provincia en Olavarría.

Hilario Galli dedicó un extenso tiempo a una entrevista con Osvaldo «Cacho» Fernández (98Pop) donde en primera instancia habló de la situación interna y el vinculo con la UCR.

El Secretario de Gobierno dijo que las discusiones internas se dan siempre «cuando se acercan las épocas electorales» y agregó «Juntos por el Cambio es una alianza muy nueva, en 2015 el ordenador era el gobierno nacional y al no tenerlo genera que las voces tengan más ruido a la hora de los armados».

De todas formas resaltó como virtud: «desde 2019 Juntos por el Cambio se ha mantenido junto y vamos a seguir trabajando para volver a ser gobierno».

Reconoció que «los cierres de lista hacen aparecer nuevos liderazgos» aunque hablando de elecciones y armados dijo «creo que falta muchísimo».

Galli dijo que habrá que ver «como se acomoda» el espacio de Juntos por el Cambio aunque mencionó que habrá que ir viendo «como va florenciendo este tercer espacio con Florencio Randazzo y el vecinalismo».

Tras eso – en el caso de su espacio reiteró – «en este momento todos tenemos la cabeza puesta en la salida de esta pandemia».

Luego analizó la posibilidad de una elección hiperpolarizada y sostuvo: «el elector es el que terminará de determinar a la hora de sufragar» aunque remarco que en 2019 entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos sumaron el 80% de los votos a nivel país. Al respecto dijo «no es fácil que surja una fuerza nueva para romper esa dicotomía».

Luego el Secretario de Gobierno defendió la instancias de las PASO tanto a nivel nacional, provincial y local.

«Por mi parte, es mi opinión personal, yo veo con buenos ojos tanto las PASO como el acuerdo. De haber PASO es una sana herramienta para dirimir y cada uno de los electores pueda decidir su candidato no solo nacional, sino provincial y local. Fue una herramienta bien impuesta y está bien usarla», expresó.

El Secretario de Gobierno habló de la relación entre el PRO y la UCR aunque lo hizo más allá de Olavarría «la verdad que no lo sé, no sé como quedará su espacio conformado internamente, la elección provincial fue muy pareja y me imagino que las discusiones no son sencillas. Cuando tengan sus discusiones habrá que sentarse de arriba hacia abajo para ver como se ordena la provincia de Buenos Aires».

Analizó que en la Provincia de Buenos Aires, en la actualidad, hay 22 municipios dirigidos por el PRO de los 62 de Juntos por el Cambio y ponderó «esos 22 municipios representan el 80% de los votos».

Llamó a tener, en el plano interno, «una discusión de arriba hacia abajo, pensando a nivel seccional».

Consultado por el periodista Osvaldo «Cacho» Fernández, el Secretario de Gobierno no esquivó criticar el momento en que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires invertirá para construir la Casa de la Provincia en nuestra ciudad.

Aclaró «viéndolo a nivel conceptual creo que es un proyecto interesante, no solo por la inversión que se da en la ciudad sino cuando uno lo ve del lado descentralización del centro a las afueras de la ciudad es interesante. Uno saca movilidad del centro de la ciudad. En condiciones normales el centro de la ciudad estaba muy congestionado. Sacar la administración pública del centro a las afueras es un punto interesante, tener todo en un mismo edificio me parece bien, en contexto normales no en pandemia».

Luego habló del momento de la inversión «en este contexto cuando empiezan a reflotar déficit de demandas habitacional y hay tantos reclamos estructurales, me parece que es una erogación muy grande y muy importante con el que se podía hacer frente a esos reclamos».

Allí dijo «no es momento para realizar una inversión de la magnitud que se va a realizar» y comparó podríamos «asfaltar y hacer el cordón cuneta de todo el barrio Carlos Pellegrini o construir el Colector Norte».