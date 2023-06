Incendio en Sky View: Los motivos que llevan a Coopelectric a no reponer el servicio eléctrico

Claudio Napoli, gerente de distribución del servicio eléctrico de Coopelectric, habló este lunes con el programa «Desayuno con Noticias» que conduce la periodista Claudia Bilbao e hizo referencia a los motivos por los cuáles no se habilita el servicio de electricidad al edificio que se incendio en el centro de la ciudad.

El domingo En Línea Noticias publicó un pormenorizado informe sobre las fallas detectadas en el edificio ubicado en Moreno y Dorrego que hoy son el motivo de la falta de habilitación, pese al pedido del responsable del lugar.

En un principio, Claudio Napoli explicó lo hecho por Coopelectric el día del incendio. «Los bomberos nos pidieron que cortáramos el suministro no solo del lugar sino de todo el sector para que ellos pudieran trabajar seguros. Una vez que ellos terminaron su labor nos permitieron reponer el servicio en todo el sector, menos en el edificio porque Defensa Civil tenía que hacer una evaluación de la instalación», dijo Napoli.

Agregó en el informe brindado, «la instalación de Coopelectric al edificio no fue afectada por el incendio, el incendio se produjo en los pisos superiores y nuestras instalaciones de acometida de la cooperativa no fueron afectadas. Nosotros no tenemos problemas técnicos para habilitar el servicio pero necesitamos la autorización de Defensa Civil, quien está analizando la instalación eléctrica del edificio. No podemos habilitar el edificio».

Napoli hizo mención a la nota del En Línea Noticias que muestra imágenes del interior del edificio.

«Nosotros no tenemos poder de policía para inspeccionar o actuar en las instalaciones internas, nuestra responsabilidad va hasta el medidor. Nosotros hemos analizado nuestras instalaciones, pero no tenemos injerencia en las instalaciones eléctricas», dijo el gerente de distribución de Coopelectric

De todas maneras aclaró, «creo que atinadamente Defensa Civil tiene el informe de un profesional que ha marcado algunos inconvenientes en la instalación interna y por lo tanto se están habilitando las instalaciones».

«Nosotros esperamos el dictamen de Defensa Civil», resumió Napoli.

Agregó, «estas instalaciones eléctricas internas debería seguir una reglamentación para que precisamente el servicio sea seguro, tanto para el contacto directa de las personas como así también estos casos. Estos inmuebles deberían estar construidos acordes a la reglamentación y con los elementos y materiales aprobados para realizar estas instalaciones».

Napoli respondió además el hecho de que el edificio, primero, fue habilitado como un Apart Hotel aunque luego el manejo interno del complejo se fue modificando dado que se convirtieron en departamentos para alquilar y se le hicieron cambios sustanciales a la red eléctrica.

Al respecto dijo: «el edificio fue mutando, por momento fue hotel y por momento departamentos individuales. Nosotros estamos dando el servicio en un solo punto: un solo medidor para todo el edificio que tiene capacidad para abastecerlo. Internamente ellos tienen que tener protecciones individuales y para cada uno de los departamentos».

Sostuvo además, «si un departamento se separó en tres, cada departamento tiene que tener su protección interna».

