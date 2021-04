Alejandro Vieyra, Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Azul, fustigó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a quién cuestionó por el operativo de vacunación contra el Covid_19. “Kicillof eligió que La Cámpora maneje todo lo que tiene que ver con la vacunación”, dijo Alejandro Vieyra en diálogo con el programa Tiempo de Radio de la vecina localidad.

Al ser consultado sobre dicha afirmación ahondó “Axel Kicillof eligió que La Cámpora maneje a nivel provincial todo lo que tiene que ver con la vacunación, dejando de lado el expertis de los Municipios que estamos a disposición. Obviamente que no soy ingenuo y sé que es un tema político y han hecho de esto una épica. La respuesta concreta acerca de por qué no se hizo institucionalmente -al igual de por qué un ministro viene a la ciudad y no visita al Intendente y se va a hacer acciones con militantes de La Cámpora- la tiene que dar el gobernador”, sostuvo.

Vieyra habló de la pérdida de 300 vacunas que se desperdiciaron en en Azul debido al corte de la cadena de frío. Estaban almacenadas en la sede central de la UGL XXX del PAMI que dirige Nelsón Sombra.

“En principio eso está en manos de la Justicia, que será la que determinará quiénes son los responsables”, contestó.

A eso le agregó: “obviamente que en el Municipio, cuando a veces nos vienen a reclamar cuestiones que corresponden a otra jurisdicción, el Intendente no puede decir que la responsabilidad no es de él y que la responsabilidad es del que atendió mal en ventanilla. No, la responsabilidad política es del conductor máximo de un lugar, de una repartición. Responsabilidad política es un tema y responsabilidad judicial es otro. No sé a qué se refirió Sombra”.

“Lo que nosotros sentimos con las pérdidas de las vacunas fue mucho dolor. En muchos casos vemos la angustia y la desesperación que manifiestan los ciudadanos que necesitan aplicarse la vacuna, en este caso específico nuestros abuelos, que son a los que tiene que llegar PAMI con la vacuna”, sostuvo.

“Al margen de las responsabilidades, lo cual está en manos de la Justicia, la única verdad revelada que tenemos es que se perdieron 300 dosis que irán al tacho de la basura. Eso es lo que nos duele a nosotros”, finalizó.