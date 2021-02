La búsqueda permanente de lo que no se ve

Libros / Carlos Verucchi / En Línea Noticias (Twitter: @carlos_verucchi)

Matías Verna nació en Azul en 1979 y lleva unos cuantos años viviendo en Olavarría. Es poeta, periodista, ex barrendero, publicó algunos libros de poesía (la mayoría a través de producciones independientes a excepción del último que se llama “Crudo” y fue editado en 2017 por Peces de Ciudad). Es autor de un libro de relatos titulado “Mugre” (2014). Desde hace varios años asiste al taller literario de Patricia Ratto y, lo que para nada resulta menos importante: es fana de San Lorenzo.

Hasta aquí una presentación formal de esas que suelen incluirse en las solapas de los libros. La que realmente vale es la que él mismo improvisa cuando le pedimos que se presente: “Si me tengo que presentar, primero digo que soy azuleño del Barrio del Carmen y después que me llamo Matías y que hace doce años que vivo en Olavarría. Me atrae la poesía en todas sus manifestaciones. Me detengo más en las que duelen, las que aman, las que muestran esos instantes que suceden solo porque sabemos que los/as poetas los van a rescatar”.

C.V. ¿Quiénes son tus referentes literarios?

M.V. En realidad no tengo referentes, tengo recurrentes como Joan Margarit, William Carlos Williams, Fabián Casas y mucha poesía escrita por mujeres que he descubierto hace unos años y es maravillosa como la de Pamela Terlizzi Prina, Elena Annibali, Alejandra Mendez Bujonok o Valeria Pariso por mencionar algunas.

C.V. ¿A quién no te querrías parecer como poeta?

M.V. A todo poeta Instagramer e Influencer

C.V. ¿Cuáles son tus tres mejores versos?

M.V.

La palabra guerra