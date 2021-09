La imperdible charla de Pepe Mujica en el Colegio de Ingenieros

Fue de manera virtual este viernes y el Distrito 3, convocó en esta oportunidad al ex presidente de Uruguay para señalar ricos conceptos bajo la temática, “Desarrollo Regional – Importancia de la Ciencia, la tecnología y la ingeniería”.

La bienvenida la dio el presidente del Colegio de Ingenieros Distrito III, Daniel Alberto Palacios y vía Zoom por alrededor de una hora Pepe Mujica desde su casa en Uruguay brindó ricos conceptos.

Mujica definió a nuestra américa latina como balcanizada, “discutiendo si hacemos acuerdos con Fulano o con Mengano, y muy lentos en hacer acuerdos entre nosotros, citando a Juan Domingo Perón, cuando dijo “el próximo siglo nos encontrará unidos o vencidos (dominados)”. “Digo esto porque soy un paisano con aspiraciones políticas; me gasté la vida para cambiar al mundo y puedo decir algunas cosas por las que he transitado” arrancó. “Estamos en un cambio de época, pero no es un cambio más. No es un ciclo más de una revolución industrial; esto es una cosa distinta, porque ahora se entra a sustituir la materia gris. Hasta ahora implementábamos la eficiencia del músculo, ahora la historia empieza a caminar sustituyendo nuestro tejido nervioso” opinó.

La charla completa mírala aca.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp