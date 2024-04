La importante función social de los clubes, pero que los ahoga la boleta de luz

enlineanoticias.com.ar

Tras la inauguración de este miércoles del nuevo Merendero del Club Social y Deportivo El Fortín que cobijará de lunes a viernes a algo más de 800 chicos que practican disciplinas deportivas en la institución, En Línea Noticias dialogó con el presidente del Club, el Dr. Leandro Lanceta quien se mostró visiblemente emocionado por la habilitación de las instalaciones en el predio de la avenida Pellegrini.

Lanceta señaló que, “para nosotros es un sueño cumplido y que después de un año y en dos años tan complicados como el 2023 y el 2024, estar inaugurando una obra que está más o menos valuada en 35 millones de pesos, que su fin más lindo es que nuestros chiquitos, que son los protagonistas del club, puedan estar un poquito mejor con una merienda de lunes a viernes, no tiene palabra.”

El presidente del club explicó que el Merendero abre de lunes a viernes, que “está todo trabajado por los los propios papás de los chicos, que obviamente lo hacen ad honorem.“

Lanceta señaló que, “es todo donado”, y agradeció el esfuerzo de las panaderías, “que dan una mano, la responsabilidad social y empresarial está muy clara en Olavarría”

“La municipalidad nos dona la leche, con todo eso es que podemos darle una merienda a 300 o 400 chicos que pasan por día, que tienen que ver con los que practican fútbol, los que practican tenis, los que practican básquet, rugby, cualquier nene del club, o incluso algún vecino que necesite, el club está abierto para que puedan tomar su tacita de café o de leche,” indicó.

El abogado dijo que, “acá no hay colores, no hay edades, no hay sexo, son todos iguales, los nenes vienen a compartir acá un momento, darle una copita de leche para el que lo necesita, y el que no lo necesita la toma igual porque comparte con sus compañeros.”

Sobre los avances que se construyeron en el predio del Club, Lanceta dijo que El Fortín, “hace 82 años éramos bochas y fútbol, hoy tenemos dos predios, siete disciplinas, creciendo todos los años, gracias a Dios podemos hacer una obra distinta. Tenemos idea de de lo que era el viejo merendero, demolerlo, había un galponcito, derrumbar eso, y hacer un playón deportivo.”

Sobre la situación económica del país y fundamentalmente sobre el brutal incremento en los servicios, Leandro Lanceta afirmó que, “lamentablemente la crisis tiene un impacto importante, sobre todo la cuestión tarifaria, hemos recibido unos aumentos de luz importantes, que eso va en detrimento obviamente de la función de los clubes, porque el gasto ha aumentado 300, 400, 500, hasta 600%, la realidad es que nos impacta en la economía del club.”

“Esto implica un aumento de la cuota, un aumento de la disciplina, un aumento de los alquileres, un aumento de todo, que en definitiva también va a complejizar todo el universo económico del club. Así que esperemos que podamos salir lo antes posible de esta situación, porque realmente nos preocupa y mucho lo que tiene que ver con el aumento tarifario.”

Por último amplio y señaló que, “puntualmente este mes, a mí me preocupa y lo hemos hablado en la unión de clubes, a nosotros nos aumentó cerca del 400%, nos vino una boleta de cerca de 700 mil pesos de luz, cuando estábamos pagando cerca de los 200 mil pesos.”

