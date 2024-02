“La liberación y el Carnaval”

Por: Lic. Marcela Blaufuks



Llega febrero y con él, olor a Carnaval en el viento. Un evento que es historia y tradición.

Busco pensarlo y definirlo. Persiste y resiste manteniendo expresiones vivas heredadas de

los antepasados, a la vez que las fortalece dando vida a lo diverso. La pluralidad es el

denominador común de la fiesta. Una voz tan potente que no se limita a un espacio y un

tiempo; los atraviesa con sus ritmos y las formas.



Busco en la historia. Introducido por los españoles en Buenos Aires como fiesta pagana

de origen cristiana, se expresa en documentos del Ministerio de Cultura de la Nación. En

tiempos de la Colonia, los sectores populares participaban en los bailes de máscaras que

se realizaban en el teatro de La Ranchería, mientras que los sectores pudientes lo hacían

en la Casa de Comedias. El festejo también ocupó el espacio público. Los bailes y los

juegos con agua inundaron las calles empedradas. De los balcones llovían, huevos

ahuecados rellenos, baldes de agua de lavanda para mojar a los amigos y de agua con sal

para los enemigos.



Con él se refleja la lucha, siempre evidenciada entre las clases. En épocas del Virreinato

se limitaba a espacios cerrados, y eran castigados con azotes y cárcel, de ser

descubiertos. Distintos gobiernos resistieron o apoyaron pero el Carnaval se constituyó

como un espacio de expresión a través de danzas y cantos. En el siglo XX la influencia de

los inmigrantes italianos y españoles lo fue resignificando, introduciendo ritmos, danzas

y vestimentas propias de sus lugares natales. De a poco, se produjo el pasaje de las

comparsas de candombe a murgas, que comenzaron a bailar y tocar en los corsos. La

migración a Buenos Aires de mediados de siglo, proveniente de las provincias argentinas y

de los países limítrofes, generó un fuerte impulso a las murgas porteñas.



Y así, llegamos a nuestros días, resistiendo en la época más oscura y renaciendo con la

Democracia. Crecí disfrutando de jugar en las calles con agua, escapando de mis hermanos

y sus baldes, soñando al ver las comparsas y sus brillos, sintiendo mi corazón latir con los

ritmos. Pienso el presente y tengo la oportunidad de conocer más profundamente el

trabajo de las agrupaciones.



Mi rol profesional no me impide conmoverme. La cultura toma forma de máscara y

carroza y, detrás de los colores, el mensaje, las voces de quienes nos hablan a través del

arte. Y descubro, lo mágico de lo detrás de la escena. La carnavalización de la realidad que

descubre la tragedia del hombre y su existencia. La alegría aleja el pesar, el baile exalta los

cuerpos y los tambores provocan ecos en los corazones como las máscaras expresan el

enigma. Una energía inunda el espacio y trasciende lo presente.

Me traslada mágicamente. Me permito zambullirme en la espuma, las plumas, los brillos y los ritmos

de las baterías. Y, como en la novela de Bioy Casares, “El sueño de los héroes” siento lo

doloroso de la madurez y lo inevitable del destino a la vez de encontrar un permiso, por

tres días, de revivir la pasión. Entiendo el lenguaje, los conceptos que emergen y, como

en los comienzos me permito disfrutar comprendiendo un poco más. Entonces, me alejo

de esbozar una definición. El Carnaval se siente, trascurre en las calles como en la vida, es

inclusión y alegría, haciendo desaparecer por unos días las diferencias y convirtiéndose en

expresión del Pueblo que a pesar de tanto, sigue vivo

