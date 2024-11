CFK debutó como Presidenta del PJ: “El peronismo siempre viene a sanar lo que nos deja el libre comercio”

La expresidenta y actual líder del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, participó este domingo de un acto por el Día de la Militancia Peronista en Santiago del Estero. Junto al gobernador local Gerardo Zamora y del vicegobernador y líder del PJ santiagueño, José Emilio Neder, quienes la antecedieron en el discurso central, Fernández subió al escenario con el tema musical “Fanático”, de Lali Espósito, como cortina.

“Vengo a Santiago porque los quiero mucho. Vengo también a darles las gracias. Santiago del Estero acompañó más que nadie en toda la República Argentina las propuestas que vinimos a hacerles a los argentinos en el 2003 y vengo a agradecer, porque hay que ser agradecido, hemos visto que algunos se olvidan… Decía mi abuela que es de bien nacido ser agradecido”, sostuvo la flamante líder del PJ ni bien comenzó a hacer uso de la palabra, dando cuenta una vez más de la tensión que mantiene al interior del partido y en forma personal, aunque sin dar nombres, con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En su alocución, con fuerte tono de campaña, destacó por qué su modelo de Gobierno “salió bien” en Santiago del Estero y el resto del país, a diferencia de las políticas económicas neoliberales que impulsa el presidente, Javier Milei, “modelo que ya ha fracasado”, a su criterio, a lo largo de la historia. En esa línea, remarcó la necesidad de “construir un Estado fuerte, que funcione bien, eficiente, para reinsertar a los que se van quedando afuera”.

En su argumentación, destacó la intervención del Estado para recuperar el poder adquisitivo de la población e incluso, de grandes empresas, luego de las distintas crisis del sector privado, a nivel local e internacional.

“El peronismo no vino a echar a nadie, vino a reemplazar un modelo que dejaba afuera a gran parte del pueblo y lo hizo con alegría”, expresó. “Después vinimos nosotros en 2003 a reemplazar el modelo de la dictadura”, comparó. Haciendo referencia al 2001, Cristina subrayó que “el país se cayó, nos dejaron 39 muertos en la Plaza de Mayo”, y destacó que el peronismo, “siempre viene para sanar lo que nos deja el libre comercio”.

Sobre la intervención del Estado, hizo espacio a una anécdota personal del año 2008, cuando como presidenta le dio un crédito a General Motors. “Si alguien me decía cuando estaba en la universidad que iba a ser Presidenta y le iba a dar un crédito a General Motors le decía ‘este tipo está mamado’”, confió la exmandataria. Y apuntó con vehemencia: “¿Me van a decir a mí que le prestamos plata a la General Motors que soy anticapitalista? No me jodan más con esas cosas”, enfatizó “.

En el derrotero histórico que realizó para destacar el rol del Estado y los gobiernos peronistas, Cristina mencionó como hitos el pago del “corralito”, el desendeudamiento con el FMI, y ser ejemplo en el mundo por sostener las banderas de los derechos humanos. “No nos bajamos los pantalones con los fondos buitre, los trabajadores lograron tener participación en el PBI y nos convertimos en un país ejemplo con las banderas de memoria, verdad y justifica para condenar las atrocidades de la dictadura militar, y eso no me lo van a perdonar nunca“, destacó. Asimismo, puntualizó: “El castigo que me quieren imponer es bastante poco en comparación al de los desaparecidos y torturados. No me van a hacer arrepentir de nada”.

La titular del Partido Justicialista a nivel nacional criticó con ironía a Javier Milei, por reunirse siempre con “millonarios” y “ni por error caer en una escuela”, y deslizó palabras similares a las de su hijo, el diputado Máximo Kirchner, al comparar al mandatario libertario con un “koala payasezco”, tras su participación en una fiesta en Estados Unidos, en la que bailó.

“Hoy nos vienen a vender que el Estado no sirve y van y se encuentran con gente que ha podido construir lo que tienen por el Estado“, indicó, y citó el ejemplo de Tesla, de Elon Musk, que empezó con un préstamo del Estado.

Promediando su discurso, Cristina Fernández se refirió a la importancia de la militancia y a su significado, destacando la identidad colectiva y no individual de la participación el compromiso político. “Tenemos que ser amplios y convencer que desde lo individual no se va a salvar nadie, el militante es quien cree en lo colectivo, muchos creen que solos llegan antes, pero caminando juntos llegamos mucho más lejos”, señaló.

“Perón decía que como no hay hombre o mujer que escape a su destino, no debería nacer aquel que no es capaz una causa noble y justa que justifique su paso por la Tierra, creo que eso es el militante. El militante no tiene un punto de llegada, siempre marcha, porque siempre hay que ir un poco más allá”, aseveró. En esa línea, añadió que “la trascendencia de justificar el paso por la Tierra tiene que ver con una profunda condición de cristianos, de cumplir con el rol que cada uno tiene”.

Para cerrar, así como citó a Juan Domingo Perón, eligió citar a Néstor Kirchner. “Néstor decía algo de lo que no me puedo olvidar: nos pueden perdonar haber perdido, lo que nunca nos van a perdonar es no seguir luchando”.

Luego del discurso en el acto central, Cristina Fernández se dirigió directamente a la gente que aguardaba afuera, acompañada, entre otros, por el senador Eduardo “Wado” De Pedro.

Allí Volvió a criticar a Javier Milei, de quien dijo que “quiere regalar el país”, y aseguró que hay que tener cuidado con el mundo que se viene, y pidió tener humildad y dejar de decir “yo tengo razón siempre”.

En esa línea, invitó a “revisar actitudes que han permitido que personajes ahistóricos sin familia a la cual responder” lleguen al poder, en referencia al Presidente Milei. Y agregó: “Cuando no tenéss responsabilidades te embargan teorías ridículas”.

“Es hora de que empecemos a hablar en serio entre aquellos que pensamos diferente o hemos tenido enfrentamientos, ante este nivel de endeudamiento y con el mundo que se viene es necesario volver a ser entre todos un país que merezca ser vivido, con la firmeza de las convicciones, y la humildad para reconocer los errores y las equivocaciones, esto es central, despojarse del ‘yo tengo razón siempre‘”, subrayó para terminar.

Para ver el discurso completo, se puede ver el link del canal de YouTube de la exmandataria. (DIB) ACR