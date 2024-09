Vacuna contra el dengue: quiénes deben inscribirse y qué pasa con los niños y los mayores de 60

No obstante, quienes cursaron el virus y que residen en el interior también podrán anotarse para recibirla. En total, la provincia compró 500 mil dosis para vacunar a 250 mil personas, es decir, para aplicar las dos dosis del esquema. ¿Qué ocurrirá con los niños y los mayores de 60?

En declaraciones a Radio 10, el ministro de Salud bonaerense volvió a advertir sobre el riesgo de tener una gran epidemia y además mayor cantidad de casos de dengue grave por la posible circulación de los cuatro serotipos del virus.

Cabe mencionar que la circulación simultánea de más de un serotipo pone en riesgo aún más la salud de la población. Es que la infección por un serotipo, seguida por otra infección con un serotipo diferente aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave, lo que puede ser mortal.

“La vacuna hoy está disponible en el sector privado y cuesta unos $90 mil pesos cada dosis, nosotros la vamos a dar de forma gratuita, por supuesto. Se van a priorizar a las personas que ya tuvieron dengue para intentar reducir la mortalidad lo más posible. En primera instancia tenemos registradas a 80 mil personas que cumplen con los requisitos”, explicó. A ese grupo le llegará un mensaje y no tendrán que anotarse.

En tanto, quienes se encuentren fuera de la región del AMBA, ya hayan contraído la enfermedad y tengan entre 15 y 59 años, podrán inscribirse a través de la app Mi Salud Digital una vez que comience la campaña.

Cabe señalar que la vacuna del laboratorio japonés Takeda está indicada para la prevención de la enfermedad producida por los cuatro serotipos del dengue en todas las personas mayores de 4 años, sin límite de edad. No obstante, la Anmat no la aprobó para mayores de 60 años en el país.

Sobre ese aspecto, Kreplak precisó: “No está aprobada en el país su uso para mayores de 60 años, lo cual no quiere decir que no sea segura”, sino que la Anmat consideró que la evidencia respecto a la eficacia no era suficiente. No obstante, instó a consultar con los médicos de cabecera en cada caso particular.

“Hay que hablar con cada médico y evaluar los beneficios. Es distinta la recomendación como ministro y en relación a la estrategia sanitaria. Sin embargo muchos profesionales lo están haciendo. Es que si bien no está demostrada su eficacia sí está demostrada su inocuidad en mayores de 60 y quizás lo que falte para esa instancia sea más tiempo de estudios, por eso no se indica públicamente”, explicó.

En tanto, respecto a la población infantil dijo que si bien la vacuna puede aplicarse desde los 4 años, el riesgo de dengue grave entre los niños es mucho más bajo. (DIB)