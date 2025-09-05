Camión cargado de huevos volcó en la RN N° 205

Fuente y foto: RP HOY

Este jueves un camión que transportaba huevos de gallina volcó sobre la Ruta Nacional 205, a la altura de Regueira Cereales.

El vehículo había partido desde el establecimiento avícola Ovoprime ubicado en la Ruta 30 y circulaba en dirección Roque Pérez – Buenos Aires. Por causas que todavía se investigan, el rodado terminó volcando sobre la calzada.

El conductor logró salir por sus propios medios y fue asistido por Bomberos Voluntarios del destacamento N°1 de Salvador María, quienes lo trasladaron al hospital local. Afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad.

Durante varias horas, la ruta permaneció cortada mientras los bomberos trabajaban en el operativo de limpieza para retirar los restos de la mercadería derramada y restablecer la seguridad vial en la zona.