El campo sigue esperando a Milei: «las medidas no llegan», dijo la presidenta de FAA

La presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, definió de «extremamente compleja» la situación económica de la producción agropecuaria y estimó como urgente una solución a la elevada carga impositiva que sufre el sector.

Andrea Sarnari, de Bolívar y presidenta de la FAA – Ph: Diario La Mañana.

Frente a las próximas cosechas de gruesa (soja, maíz y girasol) analizó que, por ello, se prevén márgenes negativos especialmente para aquellos productores que han implantado esas siembras en campos alquilados.

Andrea Sarnari, oriunda de la ciudad de Bolívar y primera mujer en liderar la FAA, habló con los colegados del diario La Mañana, de la vecina localidad.

En la entrevista sostuvo, «Lo inmediato es un alivio en la carga fiscal. Evidentemente es la primera medida que debería tomarse desde el gobierno para salvar a algunos productores. Las proyecciones para las cosechas de soja, maíz y girasol son muy complicadas; especialmente la soja en campos alquilados arrojará márgenes negativos y estamos comenzando a ver algunas señales de grandes empresas que están entrando en crisis. Eso se va a ver reflejado en los pequeños, que tienen menos escala y menos espalda. De modo que una de las necesidades inmediatas es el alivio fiscal a través de la quita de retenciones y otros impuestos, porque la carga fiscal tiene como principal factor a los derechos de exportación pero a ella se suman otros, como los provinciales y las propias tasas municipales, que tienen un alto impacto en el bolsillo del productor».

Sobre el diálogo y la recepción con la administración liberal y libertaria de Javier Milei, Sarnari expresó: «hay muy buen diálogo. El gobierno entiende esa situación, está mirando al sector y hay una comprensión de esas necesidades. Pero las medidas no están y las políticas no aparecen en un momento crítico, en el que se está haciendo sentir la falta de rentabilidad.»

En este punto, la presidenta de FAA agregó: «hay variables que puede manejar el gobierno nacional, como son las impositivas y otras que están dadas por los precios internacionales que, obviamente, no están en su ámbito de acción pero impactan. Con los distintos estamentos del gobierno estamos en permanente diálogo, especialmente con la Secretaría de Agricultura, pero necesitamos respuestas inmediatas que aún no tenemos. Especialmente vinculado a la baja de las retenciones, que es un impuesto que venimos pagando desde hace 22 años significando una transferencia de recursos muy importante. Es imperioso lograr soluciones en ese sentido para hacer rentable la producción».

Más allá de esta solución macro que reclaman todas las entidades del agro, Sarnari también pidió especial atención en las economías regionales. Y para ello entiende la necesidad de poner en marcha políticas activas «que contengan un modelo de desarrollo», promoviendo otro tipo de producciones que no son las extensivas. «Tenemos muchas economías regionales con márgenes negativos. Necesitan políticas activas de promoción, de agregado de valor. Ello repercute directamente en el desarrollo de los pueblos de interior. La movilidad de la economía en un país como el nuestro está centrada en la movilización que produce cada una de esas economías. Estoy hablando del algodón, el arroz, la producción frutihortícola, la citrícola, la propia ganadería en sus diversas formas (porcina, ovina, etc.). Se han retirado algunos programas y es necesario que tengamos allí un Estado presente, virtuoso. Estamos de acuerdo en la necesidad de revisar muchas cosas para mejorar la presencia del Estado y sus políticas; pero para el pequeño productor es importante que el Estado esté presente. Hemos dado la discusión este año respecto de lo que significa el INTA, por ejemplo, para generar ese desarrollo diverso. Y entendemos que el Estado allí cumple un rol central no solamente para facilitar el acceso a la tecnología sino también para el desarrollo de la biotecnología, de la biodiversidad, de la mejora en los sistemas de producción. Estamos trabajando fuertemente para garantizar que el INTA sea, como lo viene siendo, un organismo con mucha participación de lo público y lo privado».

«Estamos de acuerdo en la necesidad de revisar muchas cosas para mejorar la presencia del Estado y sus políticas; pero para el pequeño productor es importante que el Estado esté presente».

Por lo último, habló de la financiación y la posibilidad de que se active el mercado de créditos, «históricamente los créditos han estado pensados para quien no los necesita. Siempre son caros y no están pensados de conformidad a los ciclos productivos. En este año, y en un contexto en el que la macroeconomía se ha estabilizado, el sector financiero empezó a pensar en créditos con tasas más bajas y estables. Pero ello igualmente no sirve pensado en producciones con rentabilidad cero, cuando no negativas. Hay que pensar los créditos a valor producto, igual que los instrumentos que los garanticen. Hay que pensar en prendas agrícolas o ganaderas y no en hipotecas o prendas sobre los bienes de producción. Es preciso analizar otras formas crediticias que incluyan fechas de cancelaciones atadas a los ciclos productivos, por ejemplo».