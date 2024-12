El Concejo Deliberante de Azul le recortó 3.500 millones de pesos al presupuesto presentado por Nelsón Sombra

La sesión, en una doble instancia, se llevó adelante el jueves.

Con respecto al presupuesto, en sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante del partido de Azul aprobó por mayoría la Ordenanza de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Azul para el ejercicio 2025.

Dicha ordenanza había sido elevada por el Departamento Ejecutivo con las modificaciones que desde el Poder Legislativo se habían solicitado -entre otros aspectos, esa modificación estableció en recorte de 3.500 millones de pesos, al eliminarse los fondos afectados en las áreas de salud y educación que, originalmente, se había propuesto desde el Ejecutivo municipal-.

El jueves, al momento de la votación, acompañaron con el voto positivo los bloques de Podemos Azul, La Libertad Avanza, Cambiemos Azul, Unión Cívica Radical, Nuevo Azul y UCR Azul -lo cual implicó una aprobación por mayoría-. En tanto, se abstuvieron los bloques de Unión por la Patria y Peronismo para el Desarrollo. En la sesión no estuvo presente el concejal Jorge Ferrarello -UCR para el Desarrollo-.

Previamente a la sesión extraordinaria relacionada con el presupuesto 2025, se convocó a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

En el tratamiento de la Ordenanza Preparatoria N° 5.070/2024 referida a modificaciones de la Ordenanza N° 4.909/2023-Código Tributario Municipal, desde el bloque Unión por la Patria se solicitó una moción de modificación. Luego de un debate, los bloques Podemos Azul, La Libertad Avanza, Cambiemos Azul y Unión Cívica Radical se levantaron de sus bancas. Desde la Presidencia, se consideró finalizada la Asamblea y «se pasó la misma para este viernes 27, a las 10» horas. Sin embargo, poco después, desde la Presidencia del cuerpo legislativo, se comunicó que, luego de la presentación de una nota por parte de concejales de bloques opositores, la segunda instancia de la Asamblea de Mayores Contribuyentes no se realizará hoy, sino que la fecha se definirá en los próximos días.

La nota referida lleva las firmas de los ediles Natalia Colomé, Agustín Puyou, Agustina Bauché, Juan Louge, Consuelo Burgos, Valeria Hiriart, Virginia Torres, Saúl Lucero y Andrea Barceló. Se indica en la misma que, «vista la situación dada durante la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes realizada esta mañana [por ayer], donde el bloque oficialista manifestó la voluntad de presentar una cantidad de modificaciones que constituyen un nuevo proyecto de Fiscal Impositiva, diferente a las ordenanzas ya aprobadas durante la sesión preparatoria realizada el pasado jueves 12 de diciembre, y teniendo en cuenta que ninguno de los bloques abajo firmantes cuenta con ese proyecto hasta este momento, nos dirigimos a usted [en referencia a Pilar Álvarez, presidenta del Concejo Deliberante de Azul] a fin de solicitar un plazo razonable para la recepción, análisis y consideración del nuevo proyecto y darle el tratamiento que corresponda».

El jueves, en el inicio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, el edil Xavier Cabrera (bloque Unión por la Patria), refiriendo la legislación vigente, comenzó indicando que «vamos a mocionar para que se hagan modificaciones sobre tablas del texto que fuera sancionado en la sesión preparatoria». Dijo a continuación que, «previo a ello, obviamente, por la complejidad que refiere el asunto, vamos a distribuir y vamos a hacer llegar a la administración el texto, para que todos los concejales y los mayores contribuyentes cuenten con las modificaciones que estamos proponiendo».

Intervino luego la concejal Consuelo Burgos (bloque Podemos Azul), para aclarar que «estos concejales, no sólo del bloque Podemos Azul, sino de los bloques que conforman la oposición de este cuerpo, estamos sesionando por una responsabilidad para con nuestros vecinos y el Partido de Azul, pero entendiendo que también estos concejales fuimos los que aprobamos la resolución que resultó con un listado de Mayores Contribuyentes, tanto titulares como suplentes, que representaban a nuestros grupos políticos.»

«El Intendente municipal -dijo Burgos- luego realizó un decreto que modificó por completo ese listado que fue aprobado por resolución de este Concejo Deliberante. Por lo tanto, la mayoría de los Mayores Contribuyentes que están sentados en esta asamblea no representan a los grupos políticos que representamos nosotros, en nuestro caso el bloque Podemos Azul».

Burgos refirió luego que «hecha esta aclaración y como puedo utilizar el famoso archivo, en la sesión del año pasado -de Mayores Contribuyentes- hubo concejales de los distintos bloques que proponían modificaciones y la que en ese entonces era Presidenta de este Concejo Deliberante, María Inés Laurini, decía esto [hizo escuchar un audio]: ‘La Ley Orgánica de las Municipalidades plantea que la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes se pronunciará respecto… Pronunciarse respecto es, por supuesto, dar las opiniones, argumentar, utilizar esta asamblea para hacer uso de la palabra y, mediante los argumentos, tratar de convencer los votos. Pero la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes no admite el pase a comisión […] En esta Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes no podemos volver a girar la ordenanza preparatoria a comisión. La tenemos que someter a votación…'». Burgos puntualizó entonces que «me parece que es suficiente. La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, conformada por los dieciocho concejales -en este caso diecisiete- y los Mayores Contribuyentes, toma una postura, por sí o por no, por lo que se sancionó en la sesión preparatoria. Nosotros no vamos a avalar ninguna modificación en ninguna de las dos ordenanzas que esta asamblea tiene que convalidar por sí o por no».

Inés Laurini (UxP) afirmó que, «evidentemente, no distinguen entre una moción de pase a comisión y una modificación, y una moción de modificación del proyecto. Seleccionaron un audio donde, claramente, se expresa que no íbamos a aceptar la solicitud de pase a comisión [en 2023], porque no corresponde en Asamblea de Mayores Contribuyentes girar a comisión la ordenanza preparatoria. Obviaron los audios donde yo les decía: presenten las propuestas de modificación».

Por ello, dijo Laurini, «no confundan la moción que acaba de hacer el concejal Cabrera con la moción de pase a comisión que hacían el año pasado y que está muy bien [explicado en] el audio que acaban de pasar. Lo ratifico».

El debate continuó con la palabra de otros ediles y algunos mayores contribuyentes. Finalmente, como se indicó, sometida a votación la moción propuesta por el bloque de Unión por la Patria, ediles de la oposición se levantaron de sus bancas -junto con algunos mayores contribuyentes- y la asamblea quedó sin el quórum necesario para continuar su desarrollo. En consecuencia, la segunda instancia de dicha asamblea se concretará en los próximos días, una vez que se fije fecha desde la Presidencia del cuerpo legislativo.