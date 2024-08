“Estuvo 12 horas tirado en el medio del campo, ni a un perro se lo deja así”

Tras el grave accidente que ocurrió en un camino vecinal de Laprida, Gaston Rivero tío de Tadeo Vidal, señaló a En línea Noticias que el joven, “Tiene órganos muy complicados internos, bueno, su brazo, el tiempo, el frío, la misma hipotermia también, muy comprometido, su pierna izquierda también.”

Informó que, “está en terapia acá en el hospital, donde los médicos están haciendo un esfuerzo grande, está bien atendido, estamos totalmente agradecidos por todo lo que han hecho los médicos y lo que hacen, pero bueno, estamos viviendo horas muy complicadas.”

Tadeo Vidal es de la ciudad de Laprida, tiene una nena de tres años y dos nenas con otro matrimonio, de seis y de siete.

Su tío dijo que, “venían de trabajar de un campo, se dirigen a la ciudad de Laprida, en donde hacen una parada en un tipo de bar, se encuentran un par de horas en ese lugar, después se dirigen a la ciudad de Laprida, en un camino vecinal, hay un despiste, en donde vuelca la camioneta, mi sobrino queda atrapado, la otra persona en algún momento avisa a otro, ni siquiera al hospital, nada de eso, desaparece doce horas. Del momento que se produce el vuelco, hasta la hora que lo encontraron a mi sobrino, fueron doce horas.”

“O sea que estuvo toda la noche con esa helada, tirado debajo de la camioneta. Debajo de la camioneta.

¿Y a dónde fue esta persona, el conductor de la camioneta, a dónde fue?

“El dice que salió en busca de ayuda, que no pudo encontrarla la ayuda, la verdad que es algo ilógico, porque vos entras a cualquier campo, cualquier lugar, y encontrás una ayuda o pasa gente, nada, él es una persona normal, donde no tiene golpe, donde se ve que esa noche no ha pasado frío, eso es lo más ilógico y lo más loco de todo esto, pero bueno, son causas de que se están investigando, donde ya hay pruebas, hay audios, hay fotos de todo, ya está todo comprobado en fiscalía, a través de un representante legal que tenemos, y la verdad es muy extraño todo lo sucedido”

Rivero indicó a En Línea Noticias que,“Tenemos la convicción y la certeza de que acá pasó algo más, de que esa persona en esas 12 horas se limpió, los motivos se están en averiguaciones, si fue por alcohol o alguna sustancia en su cuerpo, pero el tipo tuvo 12 horas para limpiarse. Y de todas maneras eso se puede comprobar.”

“Después de las 12 horas el tipo aparece en la ciudad de Laprida en el hospital municipal, de la nada, la verdad que es muy caradura, pero bueno, no me quiero enojar, quiero seguir teniendo la certeza, usando las palabras precisas para que del otro lado me puedan entender también.”

Finalmente indicó que, “No sabemos de qué manera Tadeo puede llegar a volver o no. Nuestra idea es buscar algo que él pague penalmente sobre todo esto. Y la verdad, queremos saber la verdad sobre lo que sucedió esta noche. No puede ser que una persona quede atrapada debajo de una camioneta y esté doce horas tirada. Ni a un perro se lo deja así. “

