Intendente criticó control de alcoholemia a la salida de una jineteada: «Los gauchos no toman Coca Cola», argumentó

Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez. El Orden de Pringles

Un operativo de tránsito realizado el fin de semana pasado a la salida de una jineteada en Pueblo Santa María (Coronel Suárez) generó un escándalo en la comunidad, al que ahora se sumó el propio intendente del distrito.

El jefe comunal, Ricardo Moccero, estuvo presente en una reunión con las fuerzas vivas y vecinos de la colonia. Allí no solo validó el malestar de la gente, sino que realizó anuncios contra la cúpula policial local, de acuerdo con el diario El Orden de Pringles.

La situación que generó polémica tuvo lugar después de una jineteada organizada el fin de semana del 6 y 7 de diciembre por el Club El Progreso. A la salida del predio se montó un operativo que habría sido ordenado desde la Comisaría 3ª de Pueblo San José, a cargo del teniente Martín Guevara, y, según trascendió, se inspeccionó a unas 200 personas, describe Radio Coronel Suárez. Tras las quejas y las acusaciones tendientes a asociar el control con fines recaudatorios, el intendente Moccero mantuvo el encuentro con las instituciones y vecinos de Santa María.

En una entrevista durante esa reunión, Moccero fue contundente: «Comparto la reacción de la gente irritada», dijo, a la vez que aseguró que el operativo montado a las 7 de la tarde fue «ridículo». En esa misma línea, justificó el consumo de alcohol en este tipo de eventos tradicionales; en la Provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero. «Es un operativo ridículo a las 7 de la tarde. Los gauchos obviamente no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja. Entonces, con una copita de vino ya les da (positivo)», argumentó.

Moccero confirmó que tomó medidas contra quien lideró el control: «Me hice cargo en forma personal y le pedí al ministro la separación del cargo del teniente Guevara», anunció, en referencia al responsable de la Comisaría de Pueblo San José. «La autoridad máxima del distrito soy yo, le guste a quien le guste. Cuando hay cosas que son inconsultas, me irrita bastante».

Siempre de acuerdo con El Orden, en otro tramo de la entrevista el intendente sugirió que los controles de alcoholemia deberían realizarse recién en la madrugada. «Las instrucciones son precisas: la alcoholemia se hace y se evitan accidentes después de las 3.30 o 4 de la mañana», indicó. Y agregó a futuro: «Si la gente se va antes de las 4 de la mañana, no la van a parar; pero si se van 4 y 5, seguramente van a tener control».

Control de alcoholemia, “una emboscada”



Gustavo Di Battista, exconcejal y secretario de Gobierno y Seguridad en Coronel Suárez, es actualmente presidente de El Progreso. «No deja de ser un papelón de las autoridades policiales”, opinó días atrás en diálogo con La Voz del Orden, y calificó al operativo como “una emboscada”.

«Se formaron dos filas de autos y originó embotellamiento. Hicieron que la gente soplara la pipeta en lo que no fue un control policial, sino una emboscada», describió Di Battista, y siguió: «No dejaban avanzar a nadie cuando había mucha gente que tenía que desplazarse a la colonia. Se detuvo a todos por espacio de una hora, no fue en forma selectiva. Además, la pipeta ya estaba colocada en el aparato, no la sacabas del envase, y unas 200 personas que realizaron el test, todas dieron negativo».

Sin embargo, a diferencia de lo que diría después el Intendente, Di Battista declaró: «Nosotros no nos oponemos a controles de alcoholemia, si vas a una jineteada y consumís alcohol, y vas a estar al volante, debés hacerte cargo. Pero sí decimos que no es el procedimiento, hora o lugar, porque a dos cuadras tenés el pavimento, iluminado, y se hace en forma selectiva, no a todos».

Varios asistentes -que abonaron entradas de $ 30 mil- y colaboradores del club manifestaron su malestar en redes sociales por la presencia de los controles policiales. «Pedimos individualizar las causas y saber quién dio orden del operativo. Está enmarcado en abuso de autoridad y confirma que hay cosas turbias en distintos eventos donde se ejerce presión para que antes de un evento, alguien colabore con algo», cerró Di Battista.