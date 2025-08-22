La obra de teatro “La Sustancia de los Otros” llega a la Sociedad de Fomento Roca Merlo

Este domingo 24 de agosto a las 19:30 hs, el grupo El Gesto Hueco presentará en la Sociedad de Fomento Roca Merlo (Rep. del Líbano 2664) la obra “La Sustancia de los Otros”, dirigida y escrita por Pablo Fredes.

La propuesta teatral, que cumple dos años desde su estreno, celebra su recorrido con una nueva función en el barrio. La obra participó recientemente de la Fiesta Regional de Teatro, donde fue seleccionada como primer suplente, y el actor Martín Padín recibió una distinción por su destacada interpretación.

La trama invita a un viaje intenso y atrapante: “Remo llega a su casa una noche con una rara compañía. Sentada Elsa está a la mesa, y un hombre. Juntos se piensan ir. Entre la puerta y ellos los obstáculos crecen. Jugando un juego que no saben, la suerte es del principiante, dicen. Pero entre principiantes sólo uno puede ganar.”

El elenco está integrado por Florencia Ciocchini, Laura González, Juan Emilio Scipioni y Martín Padín. Escenografía e iluminación están a cargo de Maiky Hatrick y la obra es dirigida por Pablo Frede.

Con un elenco sólido y una propuesta escénica original, “La Sustancia de los Otros” se consolida como una de las producciones más destacadas del teatro independiente de la región.

Para reservar entradas escribir al 2284 – 619066.

Al finalizar la función habrá servicio de cantina a cargo de la institución.