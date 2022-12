Landivar: «El presupuesto demuestra que no hay una planificación a futuro de la ciudad»

Los concejales del Frente de Todos, acompañados de otros dirigentes y referentes, brindaron este lunes una extensa conferencia de prensa donde dejaron sentada la postura que tendrán en la sesión extraordinaria donde se tratará el Presupuesto 2023.

En la conferencia de prensa los concejales dividieron sus discursos de acuerdo con las distintas áreas de gobierno y el impacto de éstas en el Presupuesto presentado por Ezequiel Galli

La presidenta del bloque del Frente de Todos, Mercedes Landivar fue quien abrió la conferencia de prensa y habló en términos generales del proyecto de presupuesto que tratará el HCD el martes.

Landivar dijo sobre el presupuesto, “es una herramienta a la que no se le da la suficiente importancia, pero es el elemento fundamental en que el intendente Galli decide que hará con el destino de la ciudad año a año” y sostuvo, “hay algunas áreas que están sufriendo ajustes importantes y hay áreas que han perdido incidencia”.

“Estamos hablando de un presupuesto más que importe y con una coparticipación del 41%, es una coparticipación y por encima de la inflación”, expresó Landivar.

A modo de síntesis Landívar dijo, “hay muchas inversiones que no prioritarias, no se está teniendo en cuenta la voz de los vecinos de Olavarría, no se están teniendo reclamos históricos, y hace más de tres años se está produciendo un copie y pegue de programas que no se aplican, vemos un dibujo del presupuesto. No hay una planificación a futuro de la ciudad que queremos”.

En este punto aseguró que en el área de cultura hay “un ajuste abismal” y agregó, “hay una pérdida de incidencia de unos 21 millones de pesos. En las fiestas y eventos populares hay un ajuste muy importante, se habla de un calendario sociocultural anual y eso no existe. Nos encontramos con programa que no existen y no se plasman en el presupuesto”. y ejemplificó, “en producciones artísticas tenemos solo 1 un millón de pesos para todo el año 2023. Se le da poca importancia”.