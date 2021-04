Leonardo Graf: “Yo realmente no sé si vamos a poder seguir”

Leonardo Graf, referente gastronómico de la ciudad, más precisamente propietario de «Munich Restaurante», brindó este lunes declaraciones a Cadena 103 donde se refirió a las nuevas medidas y la decisión de ubicar a Olavarría en la Fase 3 con impacto directo en la gastronomía.

Consideró “lo del 30% es más que claro, ¿pero de qué?… Creo que cuando se pone un porcentaje tiene que haber un ente oficial que diga vos tenes tantos metros cuadrados, podes trabajar con tanta gente, para no entrar en estas idas y vueltas que puede poner el comerciante o la misma gente”.

A lo que agregó “yo creo que las medidas que están tomando tienen que tomarlas, más allá de que me pesan muchísimo porque yo realmente no sé si vamos a poder seguir, según la capacidad económica cada uno podrá seguir o no con su negocio, pero se nos va a poner muy duro… Lo único que cambio es que las ayudas, que en algún momento estuvieron del Estado, no van a estar”.