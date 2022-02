Lesa humanidad: El viernes comienza el juicio por la causa «La Huerta»

El 25 de febrero arranca el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la causa «La Huerta». La Unicen renueva su compromiso activo en el desarrollo de estos procesos judiciales, Se ha pedido al tribunal que los actos procesales sean en Tandil, lugar de residencia de la mayoría de las víctimas y sus familiares.

Tal cual el año 2012- con el desarrollo del Juicio por el Caso Moreno, y durante las instancias que juzgaron las causas Monte Peloni I (2014) y Monte Peloni II (2017-2019), la UNICEN renueva hoy su compromiso activo en el desarrollo de procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro de la Provincia de Buenos aires por la ultima dictadura cívico militar (1976-1983).



Frente al inminente inicio, el próximo 25 de febrero en Mar del Plata, del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 118 víctimas en el marco de la causa conocida como “La Huerta”, la universidad ha asumido de manera progresiva la agenda de los DDHH y ha fortalecido el trabajo desde diferentes dimensiones.



La Vice Rectora Prof. Alicia Spinello dialogo con esta cronista para en el Segmento Voces del Centro de Radio Universidad FM 90.1. Señalo que esta instancia se trata de una continuidad, pero del trabajo que se viene realizando pero con la mirada puesta en los las estudiantes y la comunidad desde una perspectiva interdisciplinar.



En ese sentido la coordinadora del Área de DDHH explicó que se han planteado tres ejes de política institucional, en el marco de este juicio, considerado un hecho histórico para la región. Un primer eje focaliza en que «los procesos de reparación, verdad y justicia se conviertan en herramientas pedagógicas para la comunidad educativa de la UNICEN». Una articulación con diferentes organizaciones de DDHH, sociales culturales de la comunidad para reconstruir e instalar la memoria histórica regional sobre estos hechos ocurridos durante la dictadura. Y por supuesto continuar con el trabajo junto al Equipo de Acompañamiento a Víctimas, Testigos y Querellantes en juicios por delitos de Lesa Humanidad. (VC/RU)



Además, ha comenzado a trabajar articuladamente con las diferentes unidades académicas, áreas de la UNICEN, no docentes, estudiantes, docentes investigadores e investigadoras, etc. Se mantuvieron reuniones con los abogados querellantes Cesar Sivo y Manuel Marañon, así como con representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, organismo querellante en esta causa.

La Directora Provincial de Programas para el Desarrollo Socio Comunitario en Derechos Humanos, Marina Vega hizo especial hincapié en la necesidad de instalar en la comunidad el “Nunca más” de estos hechos que cometió el terrorismo de estado para evitar su repitencia. Por ello es preciso trabajar en cómo se comunican estos procesos, se genera conciencia y instala una perspectiva de derecho. Por su parte el abogado Manuel Marañón señalo que frente a un juicio que tiene características particulares y la UNICEN tiene un rol fundamental. Agregó que “es preciso trabajar articuladamente para que se genere una retroalimentación que genere un dialogo más dinámico con la sociedad”.

La querella provincial pidió al tribunal que se arbitren los medios necesarios para que se realicen la mayor cantidad posible de actos procesales en la ciudad de Tandil, que es el lugar de residencia de la mayoría de las víctimas y sus familiares. Esto constituye un acto de carácter reparatorio no sólo para víctimas y familiares sino para la sociedad que ha sido afectada y lesionada por los hechos criminales que se juzgan. Y el Rectorado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires ha puesto a disposición las instalaciones edilicias y los medios técnicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de las audiencias. En concreto se sabe que las audiencias podrán realizarse de manera presencial o telemática virtual los días viernes, ya sea semanal o quincenalmente, dependiendo de la disponibilidad y agenda del tribunal.

Causa La Huerta

El próximo 25 de febrero iniciará en Mar del Plata el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 118 víctimas en el marco de dos causas. Por un lado, la denominada “La Huerta” en la que se investigan crímenes cometidos en el campo General Mariano Necochea -conocido como “La Huerta”-, en la “Quinta de Méndez”, en el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER) y en las comisarías primera y segunda de Tandil.

Por otro lado, la investigación instruida en Azul que incluye los delitos cometidos en el Jardín Maternal De Paula, la ex Delegación de la Policía Federal (hoy Juzgado Federal), la Comisaría 1°, la Unidad 7 y el Regimiento de Azul. Estos espacios constituyen lo que se conoce como el circuito represivo de la Sub Zona 1/12/124.

Los imputados son ex miembros del Ejército y de fuerzas de seguridad, así como integrantes del servicio penitenciario bonaerense. También están acusados dos civiles, los hermanos Emilio y Julio Méndez, propietarios de la quinta utilizada como centro clandestino de detención. Ambos fueron condenados en 2012 como partícipes del secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno. Sin embargo, en 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se vuelva a examinar su caso y finalmente fueron absueltos por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata estará integrado por Fernando Machado Pelloni, Nicolás Toselli y Luis Imas. El ministerio fiscal federal estará representado por Santiago Eyherabide, Juan Pablo Curi y los auxiliares María Eugenia Montero y Julio Darmandrail. El abogado Cesar Sivo llevará adelante la querella junto a Manuel Marañon, quien representa a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos.

Cronología:

Las causas están enmarcadas en lo que se conoce como el circuito represivo del área 1/12/124 que integraba la zona 1, en función del organigrama represivo que el Ejército aplicó en el territorio bonaerense

Causa “Carlos Moreno”

Carlos Alberto Moreno vivía en Olavarría, era abogado laboralista y militante de la JP. Fue representante legal de obreros de las cementeras y canteras instaladas en la ciudad, especialmente de los trabajadores de la empresa Loma Negra. El 29 de abril de 1977 fue detenido y luego trasladado a Tandil, estuvo secuestrado en lo que se conoció como la Chacra de los Méndez, que funcionó como un centro clandestino de detención. Fue torturado y asesinado.

El juicio comenzó el 9 de febrero de 2012 en el Aula Magna de la UNICEN. El 16 de marzo fueron condenados los militares Julio Tomassi, Roque Pappalardo y José Luis Ojeda. También fueron condenados dos civiles a 15 y 11 años de prisión, los hermanos Julio y Emilio Méndez, propietarios de la chacra donde Moreno estuvo secuestrado. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Mario Portela, Roberto Falcone y Néstor Parra, ordenaron investigar el accionar de los directorios de las empresas señaladas por los testigos durante las audiencias.

Monte Peloni I

El 22 de septiembre de 2014 comenzó a juzgarse el primer tramo de la causa conocida como Monte Peloni I. El proceso se desarrolló durante dos meses en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, sede Olavarría. Más de medio centenar de testigos fueron escuchados por los jueces Dr. Roberto Falcone, Dr. Mario Portela, Dr. Néstor Parra, todos integrantes del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en aquel momento.

Olavarría funcionó como cabecera represiva de la región. Monte Pelloni perteneció al área 1/12/124 con jurisdicción en las localidades Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Salliqueló, Daireaux, General La Madrid y Laprida. El predio Monte Peloni fue el centro clandestino de detención cabecera del área represiva 124, que incluía a Azul, Las Flores y localidades vecinas.

El fallo del tribunal se escuchó en las aulas comunes de la FACSO el 29 de diciembre de 2014. El ex teniente coronel Aníbal Ignacio Verdura fue encontrado responsable de «homicidio agravado» sobre seis víctimas, por «privación ilegítima de la libertad y tormentos» a otras veinte personas, al igual que el ex capitán Walter «El Vikingo» Grosse y el ex sargento y ex director de Control Urbano del municipio de Olavarría, Omar «Pájaro» Ferreyra. Todos fueron condenados a prisión perpetua y a Verdura se le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria. Por su parte, el ex teniente primero Horacio Rubén Leites fue condenado a ocho años de presión por la aplicación de tormentos y la privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 21 personas.

Monte Peloni II

Ya con diferentes condiciones sociopolíticas el segundo tramo de la causa Monte Peloni comenzó a juzgarse en Mar del Plata el 17 agosto de 2017, con 31 personas acusadas entre ex militares, ex miembros de la policía bonaerense y ex integrantes del Servicio Penitenciario. Se juzgaron las atrocidades cometidas contra 45 víctimas, con más de cien declaraciones testimoniales sobre el horror.

El Tribunal integrado por los jueces Luis Imas, Alfredo Ruiz Paz y Víctor Bianco dio lectura el 5 de septiembre de 2019 al veredicto del juicio conocido como “Monte Peloni II”. En él resultaron ser trece los acusados por secuestros, torturas y desapariciones –algunos de ellos también por homicidios y violación- otros diez fueron absueltos.

