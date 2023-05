Los candidatos en la calle y el clima social: cómo salen y qué reciben

El Frente de Todos con Maximiliano Wesner apuesta a mostrar volumen y diversidad. Desde el Pro «toma nota» en cada timbreo, este sábado sin Ezequiel Galli. Dos precandidatos que compartieron fotos. Un sector del peronismo que «tira» desde afuera: Guillermo Moreno, en Olavarría.

Ph: Volver a las Fuentes

Por Josefina Bargas y Alexis Grierson

El volumen y la diversidad

Son tiempos donde los mensajes se dan el sábado a la mañana. Este sábado particular fue el elegido para dejar en claro que Maximiliano Wesner es el “gran rival” para enfrentar a Ezequiel Galli y lo hizo con una concentración para realizar una volanteada -suspendida por la copiosa lluvia-.

Más de 300 militantes, referentes de varias agrupaciones sociales y políticas, y muchos vecinos que se acercaron a la concentración (no tanto a la volanteada en sí, sino a la arenga previa para mostrar acompañamiento) fueron los que en esta ocasión se mostraron en la plaza Álvaro Barros, como ya dijimos, bajo una lluvia que se fue intensificando con el correr de la mañana.

Más allá de los dichos de Wesner y las sensaciones que dejó el encuentro, vale el análisis en torno a lo que sucede con el candidato del Frente de Todos: la propuesta es “superadora” a lo que puede ofrecer el Frente de Todos e incluso, respondiendo a la chicana de que Wesner es “el candidato de La Cámpora”.

“Suena a injusto que digan que Maxi es el candidato de una sola agrupación cuando mirás en los encuentros y hay referentes sociales, agrupaciones, partidos, dirigentes, una diversidad política que habría que buscar bien en otros espacios para encontrarla” explicaron ante la consulta de este newsletter

A la espera de las decisiones, y aún cuando Cristina da más señales negativas que positivas, también sostienen la esperanza de que la vicepresidenta sea la candidata. Y en ese escenario se encuentra el sector que encabeza Wesner, pensado incluso como ese proyecto superador del Frente de Todos y ejemplos les sobra: marca una buena relación con el Movimiento Evita, que en la semana realizó un acto de presentación de la agrupación La Patria de los Comunes pero, también, de apoyo explícito a Maximiliano Wesner, por ejemplo.

Más allá de la importancia del acto en sí para el Evita en general (y un interesante posicionamiento para la dirigente Solange Rivarola Vales y el consejero escolar Ariel Rodríguez en particular) se transformó en un nuevo episodio de la saga “operativo clamor local” que vimos arrancar con el PJ.

El evento tuvo encendidos discursos, pedidos de unidad pero los dirigentes a nivel regional pidieron PASO también. La puesta en escena en lo estrictamente local fue criticar con dureza a la gestión municipal: “sistemáticamente se la pasan creando medidas y tomando decisiones que nada tienen que ver con lo que nos pasa en nuestros barrios, porque no conocen lo que nos pasa y porque no lo quieren conocer. Nosotres sí lo hacemos porque venimos de ese mismo lugar” dijo Rivarola Vales.

Pero volviendo a lo sucedido el sábado a la mañana, “vamos a reventar las urnas de votos y no tengo dudas de que lo podemos hacer. Tenemos un proyecto de ciudad que redefinimos, lo tachamos y lo acomodamos todos los años. Hicimos una muy buena elección con el compañero Federico en 2019, sepan que tenemos una oportunidad histórica en un contexto muy adverso a nivel nacional” dijo Maximiliano Wesner en la previa de la volanteada y bajo el agua.

Y no le tembló la voz para sumar en la arenga que “producto del trabajo el 10 de diciembre voy a ser Intendente de Olavarría” en una jornada que mostró el clima que vive el espacio con la candidatura.

Precandidatos que comparten fotos

Lo vamos señalar por la repetición y porque lo dijimos cuando no sucedió: en las últimas dos semanas hemos vistos actividades de un funcionario nacional en Olavarría (Luciano Scatolini, del Ministerio de Desarrollo Social) y del gobernador Axel Kicillof en Azul donde estaban compartiendo sendos actos Maxi Wesner y Eduardo Rodríguez, el precandidato por el massismo.

Los dos aparecían en las fotos juntos, aunque además cada sector del FDT difundía sus comunicados e imágenes individualmente.

Destacamos el contraste con aquel acto de Bolívar donde no hubo fotos compartidas con Kicillof (eran otros dirigentes, si te acordás).

La doble lectura, con la diferenciación entre líneas con precandidatos, la vamos a hacer igual porque entendemos que cada sector quiere posicionarse en ese tipo de encuentros. Pero se hace evidente cuando se fuerzan las fotos y el mensaje que se trasluce finalmente es el de la falta de tolerancia. Más si sumamos otras frases en la semana y gestos que ratificaron que el Frente de Todos busca -y necesita- tener internas pero también entender el rol que ocupará cada uno de los actores después de agosto, es decir, con un vencedor, y varios vencidos.

El Pro también salió a la calle

Es la actividad que prácticamente se fijó para los sábados: sin Ezequiel Galli a la cabeza en esta ocasión pero con los principales funcionarios y dirigentes del Pro de la ciudad, hubo “timbreo” de los dirigentes de Juntos desde el Pro.

En esto de las recorridas Ezequiel Galli se mantuvo más al margen -por ahora- y la militancia ha protagonizado las caminatas. El Intendente está abocado a otro tipo de recorridas que son de gestión, no sólo para mostrar el trabajo de la comuna hasta ahora, sino también para mostrarse cercano al diálogo con diversos sectores productivos.

Por lo demás, el Pro no se corre del guión del mecanismo de sus caminatas: cuadernillo en mano, la dirigencia toma nota de lo bueno y lo malo que se recibe en cada una de las visitas a vecinos en los barrios. “Vamos a recorrer todos los barrios de la ciudad y las localidades” expresó una fuente del espacio al inicio de los timbreos, cuando Larreta y Santilli tocaban la puerta. ¿La respuesta? En un rato te contamos qué sucede, algo común a todos los espacios.

Pero no es el único sector de Juntos en movimiento: la UCR da señales para su militancia, mostrando el tramo final de obras en la reconstrucción de la sede de calle 25 de Mayo, y hacia los vecinos, con las visitas y actividades de los concejales Vergel y Matrella. Con visitas a escuelas, empresas y distintos organismos mantienen una agenda agitadísima, con diversas temáticas.

Quien además dejó novedades fue Andrea Coronel, del Vecinalismo, que estuvo con Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en Tandil y Mar del Plata. Uno de los armadores del bullrichismo, Sebastián García de Luca, fue parte de las actividades y, según informaron desde este sector “mantuvimos una nueva reunión donde se plantearon situaciones y se perfilaron estrategias de campaña”, dijo Coronel.

¿Viste quién reapareció? Dalton Jáuregui, referente seccional del sector de Cristian Ritondo estuvo en los últimos días por Olavarría, Bolívar y Saladillo. Mantuvo reuniones con vecinos y con dirigentes.

El mensaje del electorado

El clima social no es el mejor para hacer campaña electoral. No te estamos diciendo nada nuevo, ni nada que no se advierta rápidamente. La cuestión es que el cara a cara de los precandidatos, los dirigentes, los militantes confirma todas las lecturas y las sobrepasa.

Hay enojo con la dirigencia política y con la falta de resolución de problemas. Pero lo que hasta ahora se venía reflejando en rechazo a la dirigencia nacional, actualmente también se verifica con lo local. No llega a confrontación, dicen algunos de los que andan por las calles de Olavarría difundiendo propuestas y un candidato, pero sí rechazo a hablar de política.

Tiene un correlato con lo que contamos hace algunas ediciones: los vecinos abren las puertas, escuchan, y por cómo pintaba la cosa eso es un montón. Era un escenario favorable para construir y para entender que -aunque no guste mucho- la salida es política. Pero se necesitan otras herramientas.

Si el candidato en cuestión tiene otras aristas para presentarse, golazo. Ahí puede encaminar una charla, pero que poco podrá sostenerse en temas que hacen a lo partidario, problemáticas de gestión o necesidades. Si el candidato en cuestión ha mantenido el contacto en estos años, y no va sólo ahora por la campaña, también tiene una a favor. Pero igualmente el enojo y el rechazo al tema quedan en evidencia al toque.

“Hay un clima de cansancio de la gente, de hartazgo cuando uno sale. Uno habla con los vecinos. Por suerte en Olavarría tenemos esto de sostener las relaciones de vecindad y de que todos nos conocemos, que compartimos lugares comunes de nuestra vida comunitaria. Pero todo el tiempo la gente está muy cansada de la falta de respuestas en temas centrales” reconoció Eduardo Rodríguez sobre su experiencia. De paso, te recomendamos la entrevista acá y acá.

“Había que decirlo”

Esa fue la actitud de Generación Bicentenario al criticar la conducción del PJ provincial y la precandidatura de Wesner, de pasada. Un poco a ese tipo de lectura responde la explicación de la “visión superadora” al señalar -como ya se ha hecho costumbre para varios- que el titular de Anses es “el candidato de La Cámpora” menospreciando una construcción mucho más amplia, con más agrupaciones, y con una estructura en los barrios que contradice esa sola afirmación.

“Hace tiempo venimos diciendo que la agrupación que lidera Máximo Kirchner se quedó con el sello del PJ para poner a los candidatos de la Cámpora” sostuvo Alan Aguirre, el referente de GB. En esa línea, afirmó que “Wesner no es el candidato del peronismo de Olavarría, es el elegido por La Cámpora y Valicenti”. Misma postura, misma respuesta.

El paso siguiente fue mostrar su intención de incorporarse al PJ y criticar la gestión nacional. “Podemos recuperar los principios y valores y llevarlos a la práctica” expresó Aguirre. Anotate un guiño-guiño en esta parte porque inmediatamente después menciona al “precandidato a presidente Guillermo Moreno” con quien “estamos trabajando día a día para ser la opción de gobierno que más le conviene al país, tenemos un plan económico industrialista y un modelo basado en lo que fue exitoso durante la llamada década ganada».

Es que Moreno es el precandidato del partido Principios y Valores y todo apunta a que, tal como en 2021, van a tener precandidatura local. Los anuncios formales parece que se van a hacer el jueves con Guillermo Moreno en la ciudad.

Cortitas

Hay proyecto de ordenanza, pero no hay ferias de verduras. El jueves la Federación Rural presentó una iniciativa en el Concejo Deliberante para regularizar las ferias que hace más de dos años se realizan en distintos parques de la ciudad donde los productores venden directamente al consumidor. Pero ayer ya no pudieron hacer la feria: “había rumores de decomiso de mercadería” avisaron. Cuando llegaron a los lugares a feriar, los esperaban patrulleros e inspectores de Bromatología municipal. Aseguraron que desde el principio buscaron tener habilitación municipal, pero en el Ejecutivo no obtuvieron respuesta. Parece que hay al menos dos conflictos a la vista, relacionados entre sí: la cantidad de lugares en los que el Ejecutivo está dispuesto a habilitar las ferias y las quejas de los comerciantes del rubro verdulería. Lo cuentan en esta entrevista.

Parra se adjudicó respuestas en el Pickelado. Dijo que los vecinos venían pidiendo nomencladores hace cuatro meses y que tras hacerlo público, la gestión municipal lo solucionó. “La renovación de cartelería urbana es un tema importante para los vecinos, para mejorar el tránsito y desplazamiento de todos los barrios” dijo y se apoyó nuevamente en sus dichos sobre la gestión de Galli en Vivienda: “fue paupérrima” definió.

Nuevo presidente para la Mesa Interdisciplinaria de Cannabis. Es el doctor Gastón Barreto, designado por la presidenta del HCD. Para el miércoles está convocada la primera reunión. Hasta el inicio de la actividad legislativa -en marzo- se había dejado saber que se iba a nombrar al ex concejal y creador de la mesa, Germán Aramburu, para que continuara con la gestión. ¿Su apoyo a la precandidatura de Hernán Parra habrá tenido que ver con este cambio?

Un aporte del HCD a la Justicia. Hablamos de la comisión especial que en parte del año pasado investigó sobre las denuncias de estafas con terrenos. La UFI Nº 4 le dio el pase de la causa a la UFI E de Azul y en la nota en la que se explicó la decisión se citó un aporte probatorio hecho por la comisión de concejales de todos los bloques. Es lo que se refiere a que el funcionario municipal Mariano Ciancio tenía antecedentes como “datero inmobiliario”, lo que en el contexto de la acusación de “partícipe necesario” que hizo la fiscal Serrano se interpretó como un agravante.

