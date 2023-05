Los flashes sobre las obras y los anuncios, y las tendencias que prefiguran resultado de tercios

Obras. Obras. Obras.

Lo repetimos tres veces y se materializan fotos de Ezequiel Galli en la construcción de ampliación de la avenida Eva Perón en el acceso a los parques industriales, de visita en el centro de monitoreo en Hinojo, en el Jardín El Principito, en la construcción del Jardín 929 (dos veces en cinco días), firmando convenios para radicaciones en los fresnos, en La Araña para firmar la adjudicación de la extensión de la red de gas y con el anuncio de la licitación del colector cloacal norte (se licitaron las tres etapas al mismo tiempo).

Pero eso no es todo: en los últimos siete días el intendente se tomó la presión, fue a una campaña de donación de sangre y a un control médico de niños.

Y además, para la semana que viene, la gestión tendrá un desafío muy importante: se inicia la ampliación del Programa Giro a casi 30 barrios. Estaremos atentos a ver cómo avanza.

En medio de todos esos flashes, el intendente precandidato tiene tiempo para la campaña. Y no solamente para la recorrida de los sábados, que ayer tocó Pickelado y Coronel Dorrego (muchos espacios repitieron ayer la salida). Es que durante la semana, la interna del Pro dejó novedades muy importantes.

Ya vamos para ahí. Empezamos por ….

Cristina, los tercios y el correlato local

Cristina Fernández de Kirchner reapareció en televisión tras muchos años sin dar entrevista “en piso” y dialogó con Pablo Duggan, en C5N. Más allá del perfil de nota, lo que se preguntó y lo que no, nos vamos a quedar con una parte de todos los dichos, que es el análisis electoral, y cómo esa foto se ve, por ahora, en Olavarría a su modo.

La vicepresidenta expresó dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta de cara a la elección nacional: que esta vez es un comicio “de tercios” y que la clave estará en los pisos de los espacios que representan esos tercios. Es decir, los que partan con un piso más alto inevitablemente tendrán las chances de ganar porque los techos, por lo menos en la previa, parecen bajos y con límites.

En este contexto se avizoran tres fuerzas con posibilidades: el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Sí, un escenario en el que puede pasar absolutamente cualquier cosa. ¿Qué podemos decir de todo esto a nivel local?

Si estuvieron atentos, hace al menos 15 días -quizás un poco más- que los teléfonos suenan, sean fijos o celulares. ¡Sí, se estuvieron haciendo encuestas! Y si bien la enorme mayoría de los poseedores de dichos números eligieron no dar mayores detalles -aunque se noten los gestos y las acciones- ya se trabaja en “la foto” de mayo de 2023, un mes antes del cierre de listas.

La teoría de los tercios se cumple tal cual: si lo trasladamos a nombres, existe prácticamente un empate técnico entre el intendente Galli y Maximiliano Wesner, con Celeste Arouxet al acecho. Todo, contextualizado en lo estrictamente local. De hecho, es sumamente llamativo el sostenimiento de Arouxet aún sin Milei en un porcentaje que ronda poco más del 10%.

El resto de los precandidatos lanzados fueron mencionados en las preguntas de los sondeos y aparece con menor porcentaje y un poco más lejos de los tercios pero, insistimos, no hubo acceso a los números, solo a las tendencias.

Además, se cumple otra de las premisas que destacó Fernández de Kirchner: los pisos son bajos. Más allá de que la cantidad de precandidatos es alta -se mencionaron al menos 8 precandidatos locales- los porcentajes no superan el 25% para el que más intención de voto obtuvo.

¿Algunos datos más llamativos? Como posibles precandidatos a legisladores -ya sea locales o provinciales- se destacaron los nombres de Hilario Galli, Mercedes Landívar y Diego Robbiani, entre los más mencionados por las fuentes que dialogaron, en estricta reserva, con este newsletter.

De todas maneras, y como mantra en la política, esta es la foto del mes previo al cierre de listas. Falta el cierre propiamente dicho y toda la campaña duplicada, entre PASO y Generales. En tiempos políticos, falta una eternidad.

Volvamos con lo que habíamos arrancado.

Boletas con los halcones

El lunes hubo reunión del Pro: Larreta, Bullrich, Macri y Vidal. ¿Resultado? Le dieron play a las PASO en la provincia de Buenos Aires. También hubo definiciones para CABA, pero en eso no nos metemos.

La cosa es que se definió que Patricia Bullrich va a tener su propio precandidato a gobernador. Cristian Ritondo se frotaba las manos y decidió primerear con su intención de competir por la gobernación. El lunes a la tarde comenzaron los rumores y el martes ya hubo salidas a escena. En ese contexto, Dalton Jáuregui, confirmó su precandidatura en Olavarría para competir con Ezequiel Galli. Mensajes internos y externos. El ritondismo quería ser la estrella del bullrichismo. Una primera conclusión de este movimiento: se terminó el sector vidalista en la provincia, nadie se presenta ya con referencia en la ex gobernadora.

Pero volvamos: ¿quiénes son “el bullrichismo”? En la Séptima contamos el martes a cuatro sectores, todos con diálogo entre sí. El ritondismo con Jáuregui como cara visible; el vecinalismo con Andrea Coronel como “bullrichista fundadora” los monzoístas, con Juan Zyla como referente; y Adelante Radicales con Fabián Irassar y Marcelo Spina (la línea directa de Maximliano Abad-Alejandra Lorden-Alejandro Cellillo). Justamente, la línea que conecta estos dos puntos son la de Abad y Bullrich, quienes tuvieron acercamiento e incluso ofrecimientos para trabajar juntos.

Los otros tres sectores pusieron cara de sorpresa con la postulación de Dalton Jáuregui. Con volumen creciente mostraron sus reparos. Incluso, presentaron publicaciones de operadores bullrichistas que hablaban de que la precandidata presidencial no contaba a Ritondo en sus filas.

Dos días después, nuevo escenario: el precandidato a gobernador de este sector es Néstor Grindetti anunciado por Patricia Bullrich con una foto conjunta. Esta boleta tiene tercer cuerpo: Andrea Coronel también es precandidata a intendenta y ella sacó a relucir su foto con Grindetti (tomada hace varios meses, aclaremos).

Hasta acá, parece que hay PASO en todos los cargos ejecutivos en juego.

“Nos estamos preparando para competir en todos los niveles” le dijo Ezequiel Galli a un medio provincial, aunque al mismo tiempo presentó sus lecturas. Sigue firme con la elección que hizo el año pasado: Rodríguez Larreta a presidente y Diego Santilli a gobernador son su apuesta. Pero más también: al igual que lo dijo el año anterior, Galli repitió que le parece que la fórmula debería ser Santilli-Abad, y que para la gobernación debería haber candidato único.

Desde el Pro local, aseguraron a este newsletter que a nivel provincia no hay rispidez de Ezequiel con los máximos referentes bullrichistas, y que las proyecciones favorables de Larreta-Santilli (y Galli) no son una sorpresa para nadie.

Mostraron a Galli “competitivo” y con “ganas de tener una interna” antes de la elección final de octubre, y destacaron que puede ser con este sector, o con…

¿Será la única PASO en Juntos?

Acá el escenario ya no es tan claro como hasta hace dos semanas. Hablamos de la UCR.

Por un lado, tenemos que decir que la agenda (muy dinámica y diversa) de los concejales Belén Vergel y Sebastián Matrella los muestra en contacto con muchos sectores y en recorridas barriales. Además, los afiches -(¿viste todos los que hay?)- los posicionan a ambos con el slogan “elijamos creer”.

Llegado este punto tenemos que preguntarnos: todo ese movimiento tiene como fin competir en una PASO en Juntos en Olavarría, ¿la UCR tiene asegurada una interna? ¿Quiénes completan la boleta?

En diálogo con este newsletter, se evidencia que las ganas (e incluso los números) están: mostraron a los dos concejales “con una altísima imagen de conocimiento positiva” y que en el escenario atomizado de precandidatos “se tienen fe para darle pelea al Intendente dentro de Juntos”. Pero acá aparecen los variados asteriscos.

El más importante, es dónde: el radicalismo perdió un poco el rumbo en la Provincia y la falta de precandidatos competitivos hace que todo sea una duda. Insistimos con esta idea: a nivel local no las hay, quieren ir a una PASO. Pero es sabido que en las elecciones -y sobre todo en lo que sucederá este 2023- el arrastre de la referencia provincial y nacional es clave. Y sin eso… todo parece ponerse en duda. Ya vamos a profundizar sobre este tema más adelante.

Lo concreto es que el escenario está abierto. Y si hubiera que catalogar un estado de situación de la UCR que dirige los destinos del comité -el espacio Evolución- el tema sería “expectante”. Y dispuestos a generar una PASO contra el Intendente Galli, como tantos otros.

Líneas que bajan con forma de obras

Un anuncio y un acto para que el Frente de Todos se sume a la “agenda de obras” de Olavarría. El diputado César Valicenti comunicó que el 29 de mayo se retomará la construcción del Polo Judicial. Continuará la misma empresa que estuvo a cargo de los trabajos hasta la suspensión en 2018.

El legislador destacó que “este anuncio es el resultado de muchas gestiones que llevamos adelante desde el Frente de Todos de Olavarría y fundamentalmente por el compromiso del Gobernador Axel Kicillof para incluir esta obra en el Presupuesto 2023”. Todo eso con el recuerdo de “corrupción” y “desidia” de la gestión de María Eugenia Vidal y el macrismo.

Según conoció Volver a las Fuentes, el Fiscal General de La Plata dio el último visto bueno para que la obra se reinicie definitivamente, tras las trabas que tuvo con la causa judicial por la firma de certificados de avance de obra falsos, causa que continuará en trámite en la Justicia.

Justamente, la causa fue impulsada por el entonces presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, quien apuntó contra el Ministro de Infraestructura de ese entonces, Roberto Gigante, que a su vez señaló al Secretario de Obras Públicas bonaerense de la gestión Vidal, Guillermo Cristóbal.

“La demora se dio porque el expediente estuvo en análisis en Fiscalía de Estado” agregaron. Aquí, hubo un trabajo especial entre Valicenti y varios profesionales del Colegio de Magistrados, que siguieron el expediente al detalle y, de esta manera, contribuyeron a la posibilidad del reinicio de obra.

Las gestiones para ese reinicio en concreto están a cargo del Ministerio de Infraestructura bonaerense.

Y el viernes vino a la ciudad el titular del Instituto de la Vivienda provincial, Diego Menéndez, para dar por oficializado el inicio de la construcción del barrio CECO 3 con 100 casas. Por el clima, el acto se cambió de lugar: no pudo hacerse en el punto de obra, pero se hizo en la sede sindical.

Miguel Santellán indicó que desde mañana comenzará formalmente el trabajo con remoción de tierra, nivelación de los terrenos y la continuidad de la subdivisión. Maximiliano Wesner también fue orador del acto para destacar la importancia de la generación de un barrio para atender la problemática de falta de viviendas, pero también la creación de puestos de trabajo.

Las empresas Vilmey, Ricardo Filipin S.A y Solugoc S.A., y la Cooperativa Rama Construcción de MTE -la principal novedad, con 10 viviendas por construir- que estarán a cargo de las obras.

¿Olor a ruptura?

El massismo prepara su congreso del 10 de junio donde darán definiciones electorales concretas del Frente Renovador de cara a lo que viene. ¿Massa candidato? ¿Con o sin PASO? ¿Dentro o fuera del Frente de Todos? Para proyectar esos planteos se hizo un encuentro el viernes en San Fernando.

Con varias coincidencias con Cristina Fernández de Kirchner, Massa pareciera jugar en tándem incluso con algunos acuerdos de fondo: ruptura con Alberto, pedido de colaboración pero por sobre todas las cosas, llevar un candidato de unidad para garantizar gobernabilidad.

¿Cómo se garantiza gobernabilidad con un candidato de PASO? “Si hay PASO, el Frente de Todos se expone a quedar tercero y cuarto o hasta cuarto y quinto en agosto, ¿cómo va a responder el mercado o la situación económica con un gobierno tan desgastado que ni electoralmente tiene resultados?” se preguntaban en este sector.

Para evitar “un desastre en el país” se propone esta salida. Y una definición más: por lo bajo, sugirieron evitar el desdoblamiento, algo sobre lo que nos explayaremos en breve. “Si Axel desdobla, le da la posibilidad a la oposición de que vaya unida y sin Milei…se puede perder la Provincia y el gran trabajo de Kicillof se podría ver empañado” indicó uno de los presentes a este newsletter. Se interpretó que, además sería otro golpe a la “gobernabilidad” que uno de los mejores y mayores aliados del FdT, Kicillof como gobernador de Buenos Aires, busque la salida en solitario.

En lo concreto, y representando a la Séptima Sección, estuvieron Ricardo Lissalde, Luciana Padulo, Eduardo Rodríguez por Olavarría y la incorporación de Marcos Pisano, intendente de Bolívar, que si bien no ha sido un expreso de su trabajo en el Frente Renovador se mostró en un plenario… del Frente Renovador. El massismo lo cuenta como propio.

En paralelo, Eduardo Rodríguez presentó los avales para poder concretar su intención de ser precandidato a intendente por el espacio y tener internas, por ahora, contra Maximiliano Wesner y en intenciones con Hernán Parra.

Rodríguez indicó que para agilizar y llevar adelante la carga de avales con prolijidad y tiempo se decidió presentarlos con anterioridad a los plazos límites -que es cuando lo hacen casi todos-, teniendo en cuenta además que son ocho secciones electorales y se debe cargar digitalmente uno por uno.

Ese deseo llamado desdoblamiento

Axel Kicillof no para de dar señales: quiere desdoblar las elecciones en la Provincia. Y hasta hay quien avizora una fecha: un par de semanas antes que las generales a presidente.

Aún sin convocatoria por ley -sólo se convocó a las PASO para el 13 de agosto-, ya hay voces a favor y en contra. La oposición ve en este desdoblamiento un intento de beneficio propio del actual gobernador y precandidato. “Kicillof sabe que el gobierno nacional es un titanic naufragando y está desesperado por sostener la provincia para refugiar a todo su espacio político” dijo la diputada Alejandra Lorden (UCR-Saladillo) hace pocos días.

¿Pero sólo el oficialismo se beneficia con el desdoblamiento? Hay muchos aspectos para analizar y, como siempre, todo depende. Es que, en realidad, una de las lecturas de fondo son los “arrastres” de boleta, ¿quién es el reel y quién es la carnada en la pesca de votos?

Entonces, como bien parece advertir Kicillof, una punta de boleta poco atractiva le resta votos al segundo cuerpo. En Juntos, confiados del atractivo de sus candidatos nacionales en el contraste con el oficialismo pretenden mantener fecha compartida de elección general. Pero siempre hay un señalamiento. No todos los integrantes de la mayor coalición opositora coinciden en esta lectura. Es que también miran con buenos ojos la posibilidad de arrastre de la otra punta de la boleta, los candidatos a intendente, y lo ven incluso con más fuerza que la punta nacional.

A simple vista, un solo sector parece beneficiarse en todos los casos con elecciones en la misma fecha en nación y provincia: los libertarios. Es que Javier Milei es la figura indiscutida y mejor instalada de La Libertad Avanza, y con quien el escenario de tercios que se lee en las mediciones nacionales mejor posibilita su traslado al estamento bonaerense.

Por ahora, solo hay especulaciones. La fecha de elecciones en la provincia sigue abierta.

Y ya que los mencionamos ….

Celeste Arouxet

El sector libertario en Olavarría también combina doble agenda: campaña y gestión. Con la concejal y precandidata a intendenta Celeste Arouxet, el sábado fue de recorrida por distintos barrios con la militancia para contactar a los vecinos y repartir folletería. Además, ayer a la tarde llevaron a cabo una charla sobre “Liberalismo del siglo XXI”.

En el Concejo trabajan con dos temas de la agenda local. Uno le podemos decir del presente, con el proyecto que presentó la Federación Rural como base, y al otro le podemos decir del futuro, con la próxima venta de una calle a la cementera Loma Negra como eje.

Ahora Olavarría tuvo una reunión con verduleros de la ciudad. “Nos trasladaron su preocupación por el proyecto de ordenanza de los huerteros. Nos comprometimos a trabajar entre las partes para que el proyecto final sea consensuado y no restrictivo, es decir, que no se limiten las obligaciones de unos y otros” contaron a Volver a las Fuentes.

Respecto del segundo tema, lo que se adelantó es el desarrollo de un proyecto para afectar los fondos que ingresen por la venta de la porción de tierra que está en juego y destinarlos a las localidades. Desde esta bancada enmarcaron la iniciativa en el concepto de “remediación”: una remediación para las localidades con inversión en infraestructura.

Pero quieren dar un paso más para involucrar activamente a los futuros beneficiados. ¿A qué obras se van a destinar los fondos? “Que la elección de las obras sea a través de la participación de los vecinos” dijeron. El Ejecutivo y el Legislativo determinarían “tres posibilidades” de obras o destino de esos fondos y se comunicarían a cada localidad. Cuando se hacen las elecciones, se aprovecharía la concurrencia a las urnas para que los mismos vecinos afectados voten.

Una unidad no tan unida

¿Juegos de palabras baratos? Allá fuimos. La Unidad Piquetera convocó a una manifestación que, realmente, fue masiva en Capital. Confluyeron numerosas agrupaciones sociales y políticas con demandas a la gestión nacional: que no se pague el acuerdo con el FMI y que se mejoren los aportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a los sectores más vulnerables. La ministra Victoria Tolosa Paz fue el blanco de muchísimas críticas. El día de la manifestación frente a la Casa Rosada se mostró en un acto en Comodoro Rivadavia.

Pero nosotros estamos en Olavarría. Acá la Unidad Piquetera tiene como integrante “más antiguo” -si es que se pudiera decir así- al Polo Obrero, con el precandidato a intendente del FIT como una de las figuras destacadas, Agustín Mestralet. Y hace un tiempo que se sumó el FOL a las manifestaciones que en general se dan una vez al mes.

El jueves en la plaza central se habían convocado también con el MTE con sus distintas líneas, en una nueva muestra de su capacidad de movilización ante diversos reclamos. Justamente, la convocatoria que hace un año era de no más de una veintena de manifestantes, esta semana superó cómodamente los 150 asistentes.

Y se mantuvo la línea de no sólo presentar demandas nacionales, sino sumar las locales: las agrupaciones dieron cuenta de que el Municipio no sólo rechaza sus pedidos, sino que directamente se sienten ignorados. Expusieron las invitaciones que hicieron a funcionarios para que puedan presenciar su forma de trabajo en distintas cooperativas, y nunca se atendieron esos convites. En ese marco, el programa GIRO fue el principal blanco de críticas, por parte de los integrantes de la cooperativa Viento en Contra (MTE): “privatizan nuestra fuente de trabajo” sostuvieron.

Desde las puertas del Palacio Municipal partió una marcha hacia … las vías del ferrocarril. Los manifestantes cortaron el tránsito en el paso a nivel de Colón, en una medida original y sorpresiva que le dio contundencia. Claro que hubo agrupaciones que cortaron las vías y una agrupación que apoyó la medida con su presencia, pero no participó activamente.

Pero hay más. Es que a nivel nacional hay más agrupaciones en la Unidad Piquetera. ¿Y acá? Movimiento Evita, Nuestramérica y la Federación Rural mantuvieron una reunión de reflexión y propuestas, pero no compartieron la manifestación callejera de las restantes organizaciones.

Luego emitieron un comunicado donde además de la adhesión a las consignas nacionales, sumaron también sus planteos locales. “El gobierno municipal conducido por la alianza Juntos, con Ezequiel Galli a la cabeza, no ha tenido una sola política que beneficie a les trabajadores de la economía popular. Por el contrario, cuando vamos en búsqueda de soluciones nos encontramos con faltas graves como la malversación de recursos públicos como el caso de las tarjetas CABAL por parte del área de Desarrollo Social, con actitudes y comportamientos punteriles en los barrios, con la persecución a nuestros compañeres productores de alimentos y con legisladores del mismo frente político que levantan la mano cada vez que hay que votar un aumento en tasas y servicios en un contexto económico complejo” sostuvieron.

Vino la ministra

Y como en Olavarría pasa todo, 24 horas después la ministra más criticada en la movilización del jueves, visitó Olavarría. Con un par de sorpresas, con un par de detalles y con varios datos de color que expusieron el momento de diferencias que atraviesa el Frente de Todos.

Victoria Tolosa Paz estuvo acompañada en todo momento por los referentes de la ministra en Olavarría Marcelo Cunioli y María Luján Rodríguez. Posterior a la marcha, no había ningún precandidato a Intendente del Frente de Todos que confirmara su presencia en un acto en el Club La Amistad.

Sin embargo, siempre hay una línea de representación: Cunioli (Camino a la Victoria) trabaja dentro del Foro Olavarría – Frente Renovador, que impulsa la candidatura de Eduardo Rodríguez. Y allí estuvo la mayoría de la dirigencia sin el precandidato, que estaba en el plenario del Frente Renovador en San Fernando. Todos encabezados por el concejal Gastón Sarachu, el más visible de la convocatoria.

Desde Olavarría al Frente no hubo presencia -se especulaba con la llegada de Bali Bucca y por consiguiente de Hernán Parra pero esto no sucedió- y Maximiliano Wesner llegó “de sorpresa” minutos antes del inicio del acto (que se demoró por mucho). Fue, a la postre, el único precandidato que logró saludar a Tolosa Paz, aunque no hubo más que eso, un saludo.

Sería imposible no señalar la cantidad de caras, cruces, reclamos y reproches que hubo en los minutos previos: la demora de la llegada de la funcionaria nacional no ayudó. No todos estuvieron invitados, no todos fueron avisados, muchos se enteraron, incluso, por los medios. Tenso el asunto.

¿Dato de color? En la previa a la visita al Club La Amistad donde hizo entrega de kits deportivos y seguros nacionales para Bomberos Voluntarios, la ministra de Desarrollo Social estuvo en… la Federación Rural para la producción y el arraigo, que 24 horas antes había participado de las actividades de la Unidad Piquetera que incluían los reclamos al Ministerio de Desarrollo Social y también de la jornada de reflexión que se hizo luego. Fue recibida por su referente, Enrique Hohl, en un movimiento que por lo bajo fue muy criticado por el resto de las agrupaciones que estaban molestas con Tolosa Paz.

De campaña y visitas

La actividad legislativa merece su apartado en esta (larguísima -como si no te hubieras dado cuenta-) edición de VAF. A principios de mes, los concejales del Pro presentaron el proyecto conocido como “campaña limpia”, para regular el uso de pasacalles de promoción de candidatos. Concretamente quieren eliminarlos.

Se adelantó que mañana va a tener tratamiento en la comisión de Infraestructura con el objetivo de un rápido avance para … que esté vigente para cuando empiece la campaña. Es decir, que desde estas elecciones ya no haya pasacalles con nombres de candidatos en Olavarría. Nobleza obliga: por ahora no los hay, solo se colocaron en las rutas en los ingresos a la ciudad.

Además, esta semana estuvieron en esa misma comisión (se reune todos los lunes) directivos de la empresa Ternium, que va a instalar un parque eólico en Olavarría. En junio comenzarían los trabajos.

Y, en la sección que podríamos denominar “los funcionarios que sí van al Concejo”, hubo dos visitas destacadas: la secretaria de Economía, Eugenia Bezzoni, se reunió con los concejales que estudian la Rendición de Cuentas 2022 – ¡quedan menos de 10 días para el tratamiento en sesión!- y el subsecretario de Seguridad, Mario Busto, estuvo en la comisión de Seguridad que analiza un proyecto que busca sumar cámaras de seguridad privadas al monitoreo municipal.

Mario Busto dejó en claro que es algo “inviable” por infraestructura y por lo económico: en todo el Partido hay más de ¡6 mil! cámaras privadas, lo que hace imposible sumarlas a un sistema público que tiene red de fibra óptima pero bastantes menos cámaras. Si bien pasó a la comisión de Hacienda, la sugerencias del pase a archivo del proyecto, presentado por la UCR, parecieron primar ante la opinión del subsecretario Busto.

Hay mucho más

Contrato rescindido. El Municipio ya inició la rescisión del contrato con la empresa Escobedo Mariano por la reforma de la Escuela Técnica 1. Lo había adelantado a los concejales el secretario de Gobierno Hilario Galli el 27 de abril y durante la semana que pasó se redactó el decreto. Dicen que se dictaron millonarias multas para la empresa.

Cementos Avellaneda presentó las obras. La empresa dio a conocer el avance del nuevo trazado de la calle, tras la toma de posesión del trazado original. Incluye el sendero interpretativo con seis postas hasta un horno de cal que funcionó hasta 1992, que se convertirá en un Centro de Interpretación que donarán al Municipio. Fueron invitados legisladores de Juntos, funcionarios locales y hasta el Intendente Galli, que destacó la importancia de que Olavarría -ciudad minera- pueda convivir con el turismo y resaltó, delante de los funcionarios de la cementera, la ordenanza que declara reserva natural municipal al Cerro Largo, impulsada en 2021 por los concejales de Juntos. También estuvo el subsecretario de Minería provincial, Federico Aguilera, que destacó que esta empresa “es ejemplo” en su combinación de lo productivo y lo ambiental.

Reserva Natural de la Defensa “Cerro Largo”. Se creó mediante el convenio de colaboración que firmaron el Ministerio de Defensa de la Nación y la Administración de Parques Nacionales. “Celebramos este gran logro y noticia para la comunidad de Sierras Bayas y toda la provincia de Buenos Aires», destacó el mismo subsecretario Federico Aguilera.

Alberto Fernández en Azul. En la semana que pasó volvió a funcionar la planta de Fanazul y la inauguración oficial se hará el 23 de mayo. Además del presidente se espera al ministro de Defensa, Jorge Taiana, y al gobernador Axel Kicillof. En el medio, ¿el intendente Bertellys volvió al Frente de Todos?

El FIT va a tener PASO. Ayer se informó que el Partido Obrero y el MST propusieron como fórmula presidencial a Gabriel Solano -Vilma Ripoll. Recordemos que en marzo, el PTS había impulsado a Myriam Bregman-Nicolás Del Caño. ¿Qué pasará en la provincia y en Olavarría, también habrá internas?

Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.