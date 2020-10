Malamud sobre el Presidente: “en el peronismo el conductor es el que manda y él prefirió no hacerlo”

El olavarriense radicado en Lisboa Andrés Malamud concedió este domingo una entrevista al portal Infobae donde analizó el gobierno de Alberto Fernández.

“Alberto es el encargado del presente y nadie le obstruye el camino. Él es el que no avanza, quizás porque no ve a dónde lo conduce”, dice Malamud en un tramo de la entrevista donde aclara que no comparte “la opinión de que Cristina aumenta su injerencia en el Gobierno. En todo caso, el equipo de Alberto es el que no hizo pie todavía. Y algunas de las peores medidas o ausencias de medidas, los propios intendentes y gobernadores peronistas se la adjudican a la gente de Alberto”.

Siguiendo en esa idea el politólogo agregó: “la responsabilidad de lo que pasa en el presente es del Presidente. No es del hípervicepresidencialismo. La culpa no es de quien maneja desde el asiento de al lado, la culpa es del que no maneja en el asiento del conductor”.

“En el peronismo el conductor es el que manda y él prefirió no hacerlo“, resumió el olavarriense en una extensa entrevista donde además explicó: “podría haber hecho equilibrio en vez de conducir. Podría haberse apoyado en los gobernadores o haber triangulado con Massa. Y en cambio, le entregó a Massa a Máximo, que a pesar de todo es más moderado que Cristina, y con los gobernadores no solo que no armó, sino que desarmó”.