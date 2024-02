Melisa de Olavarría ganó los 3 millones en los 8 escalones

Melisa, de Olavarría, llamó la atención en el programa conducido por Guido Kaczka al dar a conocer quién la había acompañado, otro olavarriense amigo de su novio.

La ganadora de Los 8 escalones dejó perplejo a Guido Kaczka al contar que fue al programa acompañada de un amigo de su novio al que acababa de conocer. “Melisa, ¿con quién viniste?”, le preguntó el conductor al presentarla. “Vine con un amigo de mi novio”, contó ella.

“Es que soy de Olavarría, no tenía con quién viajar, y él vive acá y mi novio vive acá, pero está trabajando”, agregó la participante. “Ah, qué fenómeno. Pero bueno, es amigo tuyo también”, le dijo Guido, dando por sentado que ya se conocían. “Ahora sí”, respondió ella, con una sonrisa en sus labios.



“Ah, ¿recién lo conociste hoy?”, preguntó Guido, sorprendido. “Sí”, asintió Melisa. “Ah, ¿tu novio te dijo te va a llevar un amigo?”, indagó el conductor. “Claro. Me dijo para que no vayas sola le escribo a Juan Pablo, y se copó y me acompañó”, contó la participante. “Imaginate que es la primera vez que me tomo un Uber, porque en Olavarría no hay”, bromeó Melisa, quien destacó el gesto del amigo de su novio al ganar los tres millones de pesos.

“Melisa, ¡¡¡tres millones de pesos!!! Ahí viene el amigo del novio, se conocieron hoy con el amigo del novio, y mirá cómo terminó la onda”, lanzó Guido una vez que la participante se quedó con el duelo final. “Pero qué me contas, tres millones de pesos, señoras, señores, bravísimo Melisa”, siguió Guido. “Pegaron la re onda”, destacó el conductor. “Sí, es copado, aparte me bancó desde temprano”, le agradeció la participante.

Melisa llamó la atención en el programa conducido por Guido Kaczka al dar a conocer quién la había acompañado (Foto: eltrece)

