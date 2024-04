Motosierra y bordeadora, dónde estuvieron los cortes

Más despidos en organismos nacionales y el cierre de la sede local del Ministerio de Capital Humano signaron la semana corta. Un corte de pasto en ruta 226 que «coincidió» con que se conoció que Ezequiel Galli asumió en un cargo en Corredores Viales. La Rendición de Cuentas 2023 con números en rojo y una acusación de los libertarios contra el ex intendente por «irresponsabilidad». Las elecciones en Estudiantes y el boletín oficial municipal de diciembre.

Rendición, déficit y … acusación

El Ejecutivo presentó en el Concejo la Rendición de Cuentas 2023: son los recursos y gastos del año pasado, que corresponden a casi todo de Ezequiel Galli y los últimos 20 días de Maximiliano Wesner.



El balance es negativo, con un déficit de 2.395.975.395,44 pesos. Y se hizo la siguiente aclaración: “no contempla una cantidad significativa de redeterminaciones de obras y contratos del ejercicio 2023” que se estipuló en 718 millones de pesos. En criollo: el rojo supera los 3.000 millones de pesos.



¿Por qué no se incluyeron? Porque todavía se están pagando esas redeterminaciones. La gestión actual acusó a la anterior de «atraso administrativo notorio elevando el monto al momento del traspaso de gestión».



Y agregaron otro punto de crítica a la gestión de Galli y que tampoco quedó incluido en la Rendición: “la pérdida originada al Municipio de Olavarría en la finalización de las 20 viviendas TUVI prefabricadas» por 168,4 millones de pesos.



Wesner firmó la presentación -como corresponde, claro- pero quiso dejar en claro su participación: “tan solo 21 días» del año 2023 fue intendente y los gastos de ese lapso alcanzaron a 127 millones de pesos «correspondientes el 44% de los mismos a gastos para el funcionamiento del Hospital Héctor Cura, y los restantes para atender gastos derivados del temporal que azotó nuestra ciudad el 12 de diciembre, entre otras cuestiones necesarias para el funcionamiento de los servicios esenciales que presta el Municipio”. Puede leerse una suerte de señalamiento de prioridades de gestión en los primeros días del inicio del mandao.



La presentación va a tomar estado parlamentario en la próxima sesión, de la semana que viene, y pasará a estudio en comisiones. Antes de fin de mayo deberá tratarse en el recinto.



En la semana hubo otra novedad más y que también hace a lo que fue el ejercicio 2023. Desde Ahora Olavarría se informó que “el Municipio fue notificado en carácter de urgencia y con un plazo de 72 horas” para “saldar una deuda por incorrecta rendición de cuentas de un programa generado (por Ezequiel Galli) durante su mandato que podría ascender a más de 7 millones de pesos”.



En concreto lo que se gastó el Municipio con fondos del Ministerio del Interior de la Nación fueron unos 500 mil pesos, y lo que se reclama es la devolución por un millón de pesos. Se aclaró que los gastos efectivamente se hicieron -eso no está en duda-, pero el problema central es el “error de la mala gestión” -en palabras de la concejal Celeste Arouxet y máxima referente libertaria local- por la falta de rendición.



Desde el Ejecutivo local se confirmó a Volver a las Fuentes la recepción de la carta documento -firmada por un funcionario del Ministerio del Interior de la Nación y que Ahora Olavarría mostró-, aunque no se pudo saber si se iba a efectuar el pago demandado.



Volvamos a lo que decía Ahora Olavarría en su comunicado. Acusaron a Ezequiel Galli de “irresponsabilidad” y adelantaron que como consecuencia de esa deuda Olavarría queda en riesgo de “no recibir la ayuda económica del gobierno nacional que desde hace más de un mes el bloque de Ahora Olavarría viene gestionando” con áreas de los ministerios de Infraestructura y del Interior.



Acerca de esas gestiones, se dio a conocer que Celeste Arouxet y Guillermo Lascano buscan “coordinar agendas 2024, obras de infraestructura y bienes muebles para el partido de Olavarría”. Esas gestiones son las que a fin de febrero, los referentes de Ahora Olavarría le habían presentado a Maximiliano Wesner. Celeste informó en los últimos días que los temas que desde el sector libertario gestionan están “acordados” con la gestión municipal y que se ha logrado mantener un “buen diálogo” tanto con el intendente, como con la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, y con el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña.

Galli, en nuevo rol

Como venimos viendo, estuvo muy presente esta semana el ex jefe comunal quien se mantuvo en «estricto silencio». Tras varias versiones y en medio de los reacomodamientos entre el Pro y La Libertad Avanza, el ex intendente Ezequiel Galli fue designado semanas atrás como gerente de relaciones institucionales de Corredores Viales S.A, la empresa estatal que gestiona 10 corredores viales entre los que se incluye, de hecho, la ruta 226 que atraviesa Olavarría.



El nombramiento se dio a inicios de marzo, pero recién trascendió públicamente en semana santa. Su llegada se debió, según explicaron en los últimos días, a “la experiencia en gestión” que tuvo como jefe comunal de nuestro distrito.



Galli quedó bajo la órbita de José Luis Acevedo, dirigente que encabeza la empresa estatal y responde directamente al referente del Pro bonaerense Diego Santilli, y que el olavarriense tiene como referencia en la Séptima Sección Electoral.



Si bien no es un cargo de importancia dentro del esquema político nacional, la noticia se debe analizar en dos líneas bien claras. La primera tiene que ver con una continuidad dentro de la política del ex jefe comunal, que en cierto punto toca a Olavarría y que muestra un futuro dentro de la estructura Pro, siempre cercano al diputado nacional.



La segunda línea justamente tiene que ver con Santilli. No es casual que el “Colo” logre obtener designaciones en un sector sumamente importante a nivel nacional y que, como es bastante claro, depende de La Libertad Avanza que gestiona el gobierno nacional. Es una pista de cómo el Pro se mueve en conjunto con el sector libertario y hasta tiene llegada a ciertos lugares de la gestión, como es en este caso Corredores Viales. El aterrizaje de Acevedo puede dar cuenta de ello.



Justamente por esta novedad y por esta interpretación la referente de LLA en Olavarría, Celeste Arouxet, marcó la cancha: dijo en diálogo con Claudia Bilbao (Desayuno con Noticias, Radio M) que “Ezequiel Galli no está en nuestro espacio, no está en el espacio de Javier Milei y él tendrá que decir cómo se postuló a ese lugar y si todavía no tenía mucho para responderle a los olavarrienses antes que tomar un nuevo cargo. A mí me hubiese gustado que deje las cosas acomodadas antes de retirarse a una nueva función”. Asterisco de nunca olvidar las diferencias locales entre Celeste y Ezequiel.



¿Otro guiño? A las pocas horas de conocerse la designación, «apareció» un corte de pasto en la ruta 226: se trata de una decisión de la gestión Wesner luego de no obtener respuestas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por el corte de pasto. Llevaba muchísimo tiempo con los pastos altos (meses y capaz que ya hasta hace un año) y representaban un peligro para los automovilistas que circulaban por esa zona. ¿Hartazgo de no obtener respuestas del gobierno nacional que coincidió con una zona que ahora gestionará un dirigente Pro? Así parece. ¿Justo en un fin de semana con feriados? ¿Sólo tenemos más y más preguntas?



Lo concreto es que la designación marca una continuidad para Galli dentro de la política pero al mismo tiempo lo posiciona en este “gris” que el Pro plantea con La Libertad Avanza. Ni una fusión de espacios ni opositores. “Trabajo propio con identidad Pro” habían dicho a este newsletter semanas atrás.

Cerró el Ministerio de Capital Humano en Olavarría

El miércoles, primer día hábil de la semana, primer día hábil de abril, fue el último día en que funcionó la sede del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en nuestra ciudad, en Lamadrid al 3100. Tristeza, bronca e incertidumbre fueron las sensaciones que transmitieron las personas que se quedaron sin trabajo con la finalización de sus contratos.



Hay mucho para contar. Lo primero, las personas. Las empleadas cuyos contratos se cortaron recibieron los avisos el miércoles de la semana anterior a la noche. Al día siguiente ya empezaban los asuetos y feriados. Esos avisos llegaban en mails que no estaban firmados por ningún funcionario, sino por un organismo.



Contaron que en diciembre, cuando habían finalizado el plazo de contratación les informaron que se extenderían por un plazo durante el cual se realizarían evaluaciones para determinar si cumplían con su labor y cómo a fin de definir la continuidad o no. Esas evaluaciones no se hicieron.



Eran personas contratadas, por años desempeñaron su trabajo en esa condición precaria. En principio, no les corresponde indemnización. De hecho, las 3 personas que seguirán en funciones fueron las que hicieron concursos para pasar a planta permanente en 2022 y 2023. Se estimó que el hecho de participar de esos concursos -que no se abrían desde hacía décadas- habilitaría el reclamo de las indemnizaciones y por ello es que sus despidos sí tendrían consecuencias financieras.



Lo segundo, el lugar. Desde diciembre, el Ministerio de Capital Humano dejó de pagar el alquiler de la sede local. ¿A dónde van a trabajar las empleadas que seguirán en sus puestos? Por ahora es un misterio.



No hay datos oficiales certeros ni confiables, pero los contratos finalizados abruptamente se cuentan por miles en todo el país en numerosos organismos cuyas prestaciones por supuesto van a quedar sumamente reducidas, cuando no eliminadas. Hablamos de áreas sociales, y también del Conicet, Servicio Meteorológico -que en Olavarría por ejemplo acaba de reducir su horario de servicio en dos horas por falta de personal-, de Vialidad y de dependencias del sector cultura, entre muchas otras.



Lo tercero, los tonos. Las palabras de las más altas autoridades nacionales evidencian el desprecio por los empleados estatales. Ya era conocido, porque lo habían expresado en campaña, la “motosierra” en los puestos y la concepción de que quienes trabajan en el estado “son ñoquis”, como una lectura unilineal y sin necesidad de demostración. Lo que vimos tras los cortes de los contratos es que, seguido de esas palabras negativas e hirientes de los funcionarios nacionales vinieron las manifestaciones de cientos de personas en redes en el mismo sentido.



El dolor que sienten las empleadas que se quedaron sin trabajo en Olavarría esta semana por la visión prejuiciosa y con falta de reconocimiento a su labor, es lo que también expresaron en la manifestación que se hizo en la mañana del miércoles.



Esa concepción negativa del trabajo estatal, no nació con el gobierno de Javier Milei ni con el movimiento libertario. Está cimentada en décadas del mal uso de los recursos estatales y en el alejamiento de los objetivos de las autoridades estatales de las necesidades de los ciudadanos, cuando no directamente en la corrupción. Todo eso es real. Pero en el caso puntual de los contratos que finalizaron en Olavarría, entre las muchas cosas que nos preguntamos desde este lugar sobre quienes denostan a las trabajadoras -ellas dieron la cara, sus nombres y hablaron públicamente-, ¿nadie piensa en que puede necesitar en cualquier momento a esos organismos? ¿no es mejor tener una cara con quien hablar directamente en vez de llenar formularios online?



En un tono muy distinto a sus co-partidarios y militantes del espacio habló Celeste Arouxet, para quien se espera su designación en Anses para ser jefa regional. En la entrevista con la periodista Claudia Bilbao dijo sobre los cortes de contratos que “no es porque al Presidente le guste y no es por banderas partidarias. Es porque el estado ya no aguanta más tantos nombramientos”. La concejal libertaria siguió: “admiro la decisión del presidente porque no es que no le interesen los puestos de trabajo, es una manera de reorganizar los números. Hay que ver al estado como una empresa fundida”.



¿Habrá más recortes de contratos? Sí. Y es justamente en base a lo que dijo Celeste: los números. Como ya dijimos, no hay datos ciertos de la cantidad de despidos y mucho menos del ahorro que supondrán para las arcas nacionales. Pero sí hay números de los ingresos el estado nacional y, como no puede ser de otra manera en un contexto de recesión, la recaudación tributaria tuvo en marzo una caída real interanual de 16% (acá los datos y acá un análisis), lo que presupone que la motosierra seguirá echando humo. Ya que estamos, en esa línea, hay un informe sobre otro costado de los recortes del estado nacional, la venta de inmuebles donde nombran a una firma que tuvo su llegada a Olavarría hace unos años.



Volvemos a los despidos de trabajadores estatales. Hay un aspecto más que lo planteó María Luisa Quintana, secretaria general de ATE Olavarría acerca de las medidas de fuerza que llevaron adelante esta semana: asambleas, manifestación y paro. Ella señaló que en el último tiempo por parte de los afiliados “hay mayor compromiso, tienen miedo de que también se corten contratos en la Provincia”. Es que la precarización laboral se repite tanto en el estado provincial como en el nacional: hay mucho personal con contratos. A eso sumaron la preocupación por la capacidad de las finanzas bonaerenses para el sostén de los pagos salariales. Con los recortes de los fondos aplicados por la Nación, ¿se podrán pagar los aguinaldos de junio? Es algo que algunos trabajadores y sindicalistas se preguntan.

Hay boletín oficial

Querido diario, el 5 de abril recién se publicó el boletín oficial municipal de diciembre. Tiene más de 900 páginas.



Lo único que vamos a decir es ¡por fin! Pasemos rápido a uno de los temas que ya abordamos en una edición anterior de Volver a las Fuentes y por el que esperábamos esta publicación: las bonificaciones a funcionarios.



A mediados de marzo, en una sesión del HCD, la presidenta del bloque Juntos, Guillermina Amespil había informado que 14 funcionarios reciben “bonificaciones por tiempo pleno», un agregado a los sueldos que creó Ezequiel Galli en 2016. ¿Qué encontramos en los decretos del intendente Wesner? Que efectivamente se mantienen los pagos de esas bonificaciones, que -como temía Guillermina- se basan en el decreto 1621/16 y que alcanzan a 10 funcionarios, la mitad del área de salud, desde el 12 de diciembre de 2023 y por todo 2024.



Lo anotamos como un “poroto” del lado de continuidad entre las gestiones municipales. Seguimos leyendo el boletín. Si encontramos más novedades, te las vamos a traer.

Hay elecciones en Estudiantes

¿Andás con abstinencia de elecciones? Prestá atención a esto que vale mucho la pena. No es ni un ámbito ni un mundo en el que solemos hablar, pero bien vale la mención. El club Estudiantes es uno de los más grandes de Olavarría y, tras muchos años de acuerdo y trabajo de gestión, habrá elecciones entre dos importantes dirigentes de la institución.



Se enfrentarán Emilio Inçaugarat (actual presidente del club que busca la reelección) y un histórico ex presidente de la entidad bataraz, Ricardo Hoffman, quien logró convocar a un grupo de ex dirigentes que tuvieron un importante paso sobre todo por el básquet del club.



¿Cómo vienen los armados albinegros? Es que de hecho, detrás de Hoffman está la subcomisión de básquet que gestionó el paso de Estudiantes por la Liga Argentina y que quedó a un paso de volver a la élite del deporte, en la Liga Nacional.



Inçaugarat, por su parte, mantiene una gestión correcta y sin sobresaltos, ya con el club por fuera de las principales ligas nacionales y con una importante actividad social. Justamente, esa actividad social se pone en juego para pensar el club del futuro.



“Hay mucho conservadurismo en la intención de seguir de Inçaugarat” indicaron a este newsletter desde una de las listas, valorando la “valentía” de varios dirigentes que están detrás de Hoffman, entre los que se destacan Jorge Alem, Cruz Arouxet, Maximiliano Emiliozzi y Mora Galardo.



En la lista del actual oficialismo se encuentra Juan Falabella, Flavia Marina Rivera y la perlita “política” es la inclusión del ex concejal Juan Mujica como candidato a vocal titular.



Justamente, el club es un lugar de reconocido paso -como hinchas y como colaboradores- de una gran cantidad de dirigentes políticos locales, muchos de ellos del Pro y de la UCR. No son las únicas dos fuerzas políticas cuyos miembros son socios del club, ni mucho menos, pero cuando se hace el recuento entre las fuerzas que integraron Juntos por el Cambio superan ampliamente las dos decenas.



Las elecciones se harán en un día curioso: será el martes 9 de abril, un día hábil y “bastante peculiar” admitieron desde un sector que participa de los comicios. Coincide con la actividad en el sector de Golf, que probablemente tenga una importante participación.



Ante las amplias consultas a los dos sectores, si bien se manifestó prudencia y “expectativa porque la elección manifieste el deseo de los socios hacia dónde va a ir el club” la competencia se prevé pareja y con una importante -por no decir importantísima- convocatoria de socios a votar. Al menos, eso se ve en la previa.



Ah, y vale decir: ¡bienvenida la discusión política (deportiva, en este caso) en los clubes, que son de los socios!

Cortitas

Sanciones a “Las Sierras SRL”. Es una intimación que impuso el Municipio a la concesionaria del servicio de transporte público interurbano para que cumpla con las obligaciones de prestación asumidas en la Mesa de Emergencia del Transporte. «La empresa no cumplió hasta el momento con la implementación de los refuerzos necesarios en las horas pico para garantizar el servicio» se informó.



Estacionamiento medido, un paso. El Municipio mostró un avance de la implementación del nuevo sistema que, en principio mantendrá las mismas zonas de aplicación. Consistió en la convocatoria a los frentistas y a quienes tienen Certificado Único de Discapacidad. Además, se ubicó la oficina del servicio en Rivadavia 2780.



Proyecto de Juventud de Ahora Olavarría. Lo presentaron en el HCD para «darle a nuestra ciudad un símbolo que refleje quiénes somos, nuestra rica historia y los valores que nos unen». La iniciativa consiste en «crear un logo municipal permanente para Olavarría» y para ello se propone lanzar un concurso público. Cabe señalar que esta propuesta se presentó una semana después de que la Municipalidad lanzar el nuevo logo oficial.



Proyecto de Olavarría al Frente. La intención es sumar prevención para un problema que cada vez se agudiza más entre los adolescentes: el juego de apuestas online. Así se propuso implementar una campaña dirigida a concientizar sobre los riesgos asociados a esta práctica. La Asociación de Psiquiatras Argentinos advirtió sobre el crecimiento del mercado de juegos de azar online en América Latina, proyectando un aumento del 18% en los próximos seis años. El sector de Hernán Parra se mantiene activo y con propuestas.

Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp