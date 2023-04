Nadie habló de por qué la Escuela se llama Miguel Ángel Galgano

Un comentario de María Delia Barbato.

Este lunes quedó inaugurado el edificio de la Escuela de Artes Visuales de Olavarría y en el acto hubo omisiones. Una de esas omisiones fue contar por qué la Escuela lleva el nombre de Miguel Ángel Galgano.

Los que me conocen saben que no soy de callarme la boca sobre todo cuando considero que algo es injusto, estoy muy feliz que hoy la escuela de Artes Visuales tenga su propio edificio, agradezco y me emociona mucho saberlo, pero hay algo que no quiero dejar pasar, nadie habló de por qué la escuela de artes visuales se llama Miguel Ángel Galgano. No es nada más ni nada menos….

Porque él fue el creador, el creador de esta idea, el creador de esta escuela, fue el mentor fue el que propuso, fue el que allá por el año 88 las escuelas municipales tenían 400 alumnos y la gente quería estudiar y no había títulos, no había gente titulado éramos muy poquitos un puñado y así empezó a gestarse la idea y así junto a Alicia Tabares, que en ese momento era directora de educación se le fue dando forma y se crea en el año 89 la escuela de Artes Visuales. Y sí que hemos pasado un montón de situaciones, por distintos establecimientos y con las peores y mejores cosas!!! pero me parece, fundamental rendirle homenaje a quien fue el creador de la escuela, al que le dio forma, al que planteó la necesidad. Y por eso no quiero dejar pasar este momento porque hoy es el día! hoy es el día en el que tenemos que recordar a Miguel!!! hoy es el día en que tenemos que agradecer a Miguel!!!! porque las generaciones actuales y las futuras no tienen la menor idea de quién fue Miguel, de su obra de su vida y justamente de por qué la escuela lleva su nombre entonces me parece justo rendirle un pequeño homenaje a EL, más allá de que yo agradezco infinitamente a todas las autoridades que estuvieron presentes y que hicieron posible este magnífico hecho. Me llena de orgullo saber que las escuelas, casi todas tienen profesoras de arte egresadas de la escuela Miguel Ángel GALGANO y muchos de los que estaban hoy, funcionarios, inspectores jefes de distrito etcétera fueron egresados de la escuela, de nuestra escuela. Entonces me parece más que justo rendir un humilde y sentido homenaje a Miguel a nuestro querido Miguel, QUERIDA escuela de la que tan dignamente lleva su nombre : Miguel Ángel Galgano

