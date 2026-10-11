Carlos Antonio Laraignee «Chocho» (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 11 de octubre de 2026 a los 92 años de edad.

Sus hijos Carlos y Vivian Laraignee; sus hijos políticos Amadeo y Marina; sus nietos Alejandra, Brenda, Martin, Charle, Jean Piere y Pierre; sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en Crotto, era jubilado, pensionado y vecino del barrio Luján.

Sin velatorio ni responso, sus restos serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este domingo 11 de octubre a las 10:30 horas.

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