DELIA ISABEL GONZÁLEZ viuda de PIQUET «CHABELA» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de Septiembre de 2025 a los 81 años de edad.

Sus hijos Rodolfo, Sandra, MIguel y Franco Piquet. Sus hijos políticos. Sus nietos Alejandro y Yanina Piquet; Sergio, Belen, Josefina y Facundo Vega. Sus bisnietos. Sus hermanos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: No se realiza velatorio

RESPONSO: a confirmar

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio CECO 2.

Lugar de nacimiento: Ex vecina de Laprida.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.