María Angélica Schwindt viuda de Loos (Q.E.P.D.) – Falleció en Olavarría el día 14 de marzo de 2026 a los 89 años de edad. Sus hijos, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, departamento “D”, desde este sábado 14 de marzo a las 16:00 y hasta el domingo 15 de marzo a las 09:00, con responso en la capilla ardiente. La inhumación será en el Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio Sarmiento. Nacida en Olavarría. Actividad: jubilada.



