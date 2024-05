Ni una rendición cualquiera ni un momento cualquiera

Volver a las Fuentes, por Josefina Bargas y Alexis Grierson

La rendición y definiciones clave

El jueves hubo sesión y se aprobó la rendición de cuentas 2023 de la Municipalidad. Dicho así parece un trámite, pero la verdad es que no fue un jueves cualquiera. Los discursos dijeron más de lo que decían, hubo defensa, ataques a dos manos y sorpresas. Se señalaron “peculiaridades”, pero cada bloque eligió las suyas.

Volvamos a fines de marzo: Maximiliano Wesner presentó la rendición de recursos y gastos del año pasado, de los que solo gobernó 20 días y los otros 345 fueron gestión de Ezequiel Galli. El resultado fue con déficit de 2400 millones. La secretaria de Economía es la misma en las dos etapas, Eugenia Bezzoni.

La sesión especial arrancó con un poco de retraso. La presentación del tema fue del oficialismo anterior: Juntos abrió y cerró el debate. Y los discursos de Hilario Galli -primero- y de Guillermina Amespil -última- hay que escucharlos en continuado porque se complementan para explicar no sólo la gestión 2023, sino que componen una visión de la forma de conducción (municipal) del Pro. Y justamente, esta visión se inserta en un momento de discusión interna del partido amarillo donde los significados que salieron del HCD es imposible que no trasciendan mucho más allá del CEMO.

Pero además, todos los discursos y posturas fueron más que interesantes, y merecen atención porque se encadenaron para dejarnos una de las sesiones más importantes del año.

Los números de 2023 en clave amarilla

Hilario Galli repasó los ingresos municipales del año pasado con todo detalle. La clave: “El Municipio tuvo aumento de ingresos totales respecto de 2022 de 102,9%. El dato es muy inferior a la inflación acumulada registrada que fue de 211,8%”. La peculiaridad la ubicó en la cifra de inflación, “la mayor en 30 años” se encargó de recordar.

Después habló de los gastos, donde dejó la lectura que creemos fue central de su discurso. “El funcionamiento regular de la Municipalidad fue superavitario” dijo para reforzar “el funcionamiento pleno no solo estuvo garantizado sino que fue superavitario en un año muy complejo, donde la ciudad necesitó de más estado”. Sí, es Hilario Galli el que habló. Sí, nos fijamos que no haya sido Axel Kicillof sentado en el CEMO.

Bueno, pero entonces ¿dónde estuvieron las pérdidas para terminar en déficit? Él dio dos respuestas principales: la caída de los ingresos de la coparticipación provincial y el aumento de la demanda en prestaciones de los servicios de salud municipal, “pero volveríamos a invertir cada uno de esos pesos para que los olavarrienses cuenten con el servicio de salud”. Recordemos que en 2023 la situación del Hospital fue uno de los puntos clave que la gestión Galli intentó revertir post PASO. No fue suficiente.

El último tramo del discurso de Galli estuvo destinado a responder lo que desde Unión por la Patria y Ahora Olavarría expresaron sobre la gestión financiera de Juntos. Desmintió que el de 2023 haya sido “el mayor déficit en la historia de la ciudad” -dio los datos de los 6 déficit de los últimos 16 años-, rechazó que la cifra negativa sea mayor a los 2.400 millones y afirmó que las cifras en baja del año pasado ya estaban recuperadas en febrero de 2024.

El rechazo y el prejuicio

Lo que empezó después fue una jugada muy arriesgada de los libertarios que, al final, quedaron en offside. Lo primero que quedó en claro es que iban a votar en contra, algo que igualmente ya era muy previsible.

El presidente del bloque, Oliver Gamondi, mostró el juego que repitieron sus tres compañeros de bancada: le pegaron tanto a Juntos, como a Unión por la Patria. Podríamos decir que criticaron más a Wesner y al actual oficialismo.

Pero antes de ir para ahí vamos a otros aspectos clave que mencionó Gamondi y que -claramente- Hilario Galli obvió por completo: la gestión municipal recibió una denuncia por malversación de fondos públicos en 2023 (por la gestión en desarrollo social) y tuvo que dar de baja la licitación de la construcción de viviendas industrializadas por incumplimientos de la empresa adjudicataria. Son cuestiones que contribuyen -y mucho- a explicar el resultado electoral en Olavarría. Y además, refrescó la memoria sobre la auditoría que dijo Wesner que había iniciado: la actual gestión local no dio más novedades ante la consulta de este sector al área de Hacienda.

El de Ahora Olavarría retomó una crítica que ya había expresado en la previa: que Wesner mantuvo “el mismo equipo económico de la gestión anterior” después de que “la actual gestión criticó en duros términos a la anterior”. Argumento de Gamondi: “nuestro bloque va a votar en contra. No hay auditoría y por ende no hay claridad en lo presentado. Validar esto sería validar las denuncias contra la gestión anterior”.

Después Marcelo Petehs también valoró que el déficit de diciembre ya está superado: “los números ya se acomodaron”. Con eso consideró que “se está realizando un ajuste encubierto. Tan criticado lo llevado adelante por el presidente Javier Milei, por lo cual celebramos que se lleve adelante esta fórmula de Milei”.

Y ahí nomás se quejó de que en lo que va de 2024 cayó la inversión en obras públicas. Sí, el mismo libertario pidió lo que a nivel nacional consideran gasto: “respecto de la recaudación total, el gobierno de José Eseverri destinaba 21% de la recaudación total a infraestructura, la gestión anterior el 14% y el actual en lo que va 4,3%. Los concejales del Frente de Todos que hoy ocupan el Ejecutivo, cuestionaban duramente el 14% aplicado y criticaban a la gestión anterior. Nos llama mucho la atención que hoy ese bloque avala los números que criticaban el año pasado”.

En el cierre el concejal definió: “entiendo al bloque Juntos, que defienda lo que hicieron o trataron de hacer, fue su gestión. Lo que no nos cierra es que gente que cuestionaba los números el año pasado, hoy los esté apoyando en esta sesión”.

Esa postura, de previsión de que Unión por la Patria iba a votar a favor, se hizo cada vez más explícita en las intervenciones de Adela Casamayor y Paola Odello que hablaron después.

Desde las demás bancadas consideraron “desconcertante” esta maniobra de Ahora Olavarría-La Libertad Avanza: pocos minutos después, los ataques iban a quedar desvirtuados, porque Unión por la Patria no hizo lo que ellos habían cuestionado.

“Entendemos” dijo la UCR

Sebastián Matrella, presidente de UCR, también apuntó a la inflación de 2023 como la “gran distorsión” que afectó a la gestión del año pasado. Y apuntó a la decisión de avanzar con obras públicas en ese contexto: “entendemos que en un año eleccionario la gestión municipal trataba de darle un cierre a esas obras y no dejar varados en muchos casos a empresas locales que ya estaban haciendo los trabajos. Pero fue esta decisión sumado a los discrecionales retrasos y falta de actualización de la Provincia en las partidas lo que generó el mayor desequilibrio y llevó al cierre deficitario”.

El concejal radical había planteado que “estamos frente a una rendición atípica”. Apuntó a que Bezzoni sigue al frente de Hacienda con Wesner “después de años de criticar la gestión del ex intendente Galli”.

Además, dijo que el faltazo de la funcionaria a comisiones del HCD “pareció un desinterés o desprecio al Legislativo”.

Ni sí, ni no

Federico Aguilera pidió la palabra. Primer movimiento: devolver todos los golpes. “El bloque Libertad Avanza usó más tiempo en hablar de 5 meses de gestión de Wesner que en los 12 meses de gestión de Galli” dijo. “La obra pública no se detuvo, lo que se está haciendo y se lleva adelante es la continuidad de las obras de la gestión anterior. El único ajuste que veo en la obra pública en Olavarría y en todo el país es el ajuste del Gobierno Nacional” siguió. Además, responsabilizó a Javier Milei de “la caída de 1.800 millones de pesos en el Impuesto a la Piedra, caída de más de 400 millones interanual en Servicios Urbanos, el aumento de más de 800% en gastos de farmacia en el Hospital”. También respondió las críticas por la ausencia de la secretaria Bezzoni en el HCD y por la continuidad de la funcionaria en el cargo.

De allí, Aguilera pasó al segundo movimiento: hablar del tema central. Se refirió a qué contempla y que no contempla el déficit de 2.395 millones de pesos y cómo llegó Wesner al cálculo de 4.000 millones.

Al momento de explicar el resultado financiero, fue por una línea de razonamiento bastante parecida a la de Matrella y coincidió parcialmente con Hilario Galli. “Este déficit no responde a la erogación de gastos corrientes, sino de gastos de capital. Son decisiones políticas. No es casualidad que en los dos años donde encontramos el mayor déficit de presupuesto de la gestión saliente fueron años electorales, 2019 y 2023”.

Pero con todo eso, igual Unión por la Patria estaba en una encrucijada: no podía votar en contra de un proyecto que había presentado Wesner. ¿La salida? La abstención.

Aguilera habló de que en la formalidad todo estaba cumplido -“desde el punto de vista técnico y procedimental no se encuentran objeciones”- y señaló que la “peculiaridad” era justamente que se trataba de “una rendición firmada por el actual intendente, pero rindiendo cuentas de una gestión pasada, de otro intendente. Es por eso que no nos encontramos en circunstancias de rechazar o avalar esta rendición”.

Mientras Gamondi hacía gestos negativos con la cabeza, Guillermo Santellán llamó a votación. Ahora Olavarría votó en contra, pero los demás levantaron la mano. El actual oficialismo pudo abstenerse. La suerte estaba marcada. Ahora el presidente llamó a votación de la Rendición de Cuentas 2023: los libertarios volvieron a votar en contra. Pero Juntos y UCR dieron la mayoría y quedó aprobada.

Ocho rendiciones después

No terminó ahí el tema. Faltaba un pasaje más. La presidenta de Juntos, Guillermina Amespil, se encargó del cierre: “es la última rendición de ocho de nuestra gestión. Todas fueron aprobadas por este Honorable Concejo Deliberante”.

Lo que siguió, a primera vista es una respuesta al planteo de Aguilera sobre los “gastos de capital” pero es también un complemento de las palabras de Hilario Galli acerca de que los “gastos de funcionamiento fueron superavitarios”. “Nunca la obra pública va a ser un costo, siempre es una inversión. Es el Estado el que tiene que hacerlo, porque no se mide en rentabilidad, se mide en calidad de vida. No consideramos que haya sido siquiera un error la inversión en bienes de capital del año pasado, más de 3000 millones de pesos, lo volveríamos a hacer. En este contexto hay que sostener la obra pública, porque dinamiza la economía, porque se la necesita. Olavarría siempre se caracterizó por eso” dijo la concejal. Otra vez nos fijamos que no fuera Kicillof ocupando una banca en el HCD, pero ella misma se encargó de citar al gobernador.

Hizo un repaso de los hitos más destacados de la gestión de Ezequiel Galli y sostuvo que “nuestra responsabilidad es darle al vecino lo que el vecino tiene que tener, lo que le corresponde por derecho. Hay que garantizar las oportunidades, la calidad de vida”.

Amespil remarcó que la votación fue más que el tratamiento de un expediente en el Legislativo, fue el cierre de un ciclo para “el gallismo”, fue la última vez que actuaron en la formalidad como oficialismo para defender lo hecho: “Escribimos este capítulo. Fue un honor y un gran orgullo haber trabajado al servicio de los olavarrienses”. Entonces, lo que sigue es …

Un cierre y una nueva etapa

A poco de cumplirse los 6 meses de gestión de Maximiliano Wesner -con todos los asteriscos que ya sabemos, temporal, asunción tardía y demás- el Pro en Olavarría parece haber cerrado su etapa gestión y abrirse a nuevos horizontes, ya desde la oposición y con mucho por definir, entre ellos, su interna nacional y provincial.

Por cierto, la provincial estalló por los aires este sábado, cuando Cristian Ritondo, Martín Yeza, entre otros, salieron a bancar y explicar el “vaciamiento” del Pro bonaerense en su comisión de autoridades. Para resumirlo, la hoy presidenta del partido provincial es Daniela Reich, senadora provincial que integra “Los liberales del Pro” (o Apertura Republicana) una agrupación que tiene madrinazgo en Patricia Bullrich, ministra de Milei, que busca fusionar al Pro con La Libertad Avanza en todos los niveles. Macri asumió como titular del Pro a nivel nacional…y no quiere esto. Busca adelantar las elecciones del partido para este mismo año y quedarse con la estructura provincial.

¿Dónde podemos ubicar a Olavarría en esta ensalada? En principio en dos lugares puntuales: empecemos por el ex intendente Ezequiel Galli, que siempre tiene como referencia a Diego Santilli y sigue sus pasos. Pasos que por momentos se bifurcan: si bien se sigue mostrando como referencia del Pro, con identidad propia, sus dichos en redes sociales y algunos gestos -como el de asistir al “show” de Javier Milei en el Luna Park- parece ser que está a la mitad de Macri y Patricia Bullrich. No es casual, de hecho, que ese mismo día Galli se viera -en redes sociales- en Casa Rosada. Un mensaje.

El otro lugar puntual es el del diputado provincial Martín Endere, que tras algunas consultas de este newsletter se logró saber que empieza a “empoderarse” en la Legislatura por las divisiones inevitables de los legisladores bullrichistas y los que responden a Santilli, Ritondo y hasta Jorge Macri, que quedaron de la misma vereda. “Los legisladores que responden a estos dirigentes son menos que los bullrichistas, pero tienen un mayor trabajo legislativo con otros bloques y cercanía, además de ciertos lugares estratégicos en comisiones” indicaron. Por ejemplo, la relación de Endere con la Justicia es uno de los puntos a tener en cuenta en este nuevo rol.

Con todo ello, llegamos a Olavarría. La Rendición de Cuentas -y su defensa, teniendo en cuenta que fueron gestión en 2023- fue un cierre de 8 años de estar al frente de los destinos de la ciudad, y tras salir aprobada, arranca una nueva etapa, un nuevo rol. Si bien hubo disidencias con algunos de los consultados, elegimos llamarla “el kilómetro 0 del Pro en Olavarría”. O volver a empezar, diría Alejandro Lerner.

“Fue difícil armar, qué queríamos decir, qué queríamos que quedara. Uno nunca sabe cómo terminan esas sesiones y se hizo un muy buen laburo y cerramos la gestión con una gran Rendición de Cuentas. Estamos contentos por eso” dijo Guillermina Amespil a VaF durante el sábado.

¿El futuro del Pro? “Nos estamos juntando, con Ezequiel, con todo el equipo, hay proyectos, laburo. Definiciones…el estar juntos y preparándonos y armados me parece que es una definición en sí. Estamos transitando esta parte, pensando lo que viene” dijo.

Algunas claves sobre este pensar en lo que viene las dio Hilario Galli esta semana en una entrevista con Mario Coppola en Sapiens. Más que nada habló de las formas. Consideró que lo que sucede en el Pro se explica como una “crisis de crecimiento” y que “hay discusiones que hay que tenerlas puertas adentro”, incluso propuso “aprender del radicalismo” por sus formas de tomar decisiones para mover el timón y para definir liderazgos.

Rápidamente aclaró que en el plano local “el liderazgo del Partido va a seguir siendo de Ezequiel”. Aunque contrastó con el lugar que ocupa hoy el ex intendente estando fuera de la ciudad y el manejo del día a día, “la discusión diaria se toma en una mesa en que somos un montón de los que quedamos trabajando”.

En tanto, otras fuentes consultadas del mismo espacio contaron que luego de la Rendición de Cuentas y más allá de ciertas reuniones que habían tenido post asunción de Wesner, se sintió el verdadero “punto de partida” del ser oposición. “Hubo seis meses donde se permitió a la actual gestión acomodarse y tener ese tiempo de transición necesario. Ya es tiempo de que la nueva gestión se explique a sí misma” agregó la fuente consultada. ¿Traducido? Probablemente empecemos a ver una oposición más férrea a lo sucedido en este medio año, mientras las cosas se ordenan más arriba.

“Estamos encontrando nuestro lugar en la ciudad desde donde hacemos oposición. No somos una oposición destructiva. Intentaremos ser lo más constructivos posible y para eso necesitamos una mesa grande con mucha gente opinando, con mucha gente diciendo para dónde ir” declaró Hilario Galli en la entrevista radial.

En lo de arriba, el orden venía “con quilombo”: “se veía venir” respondió una fuente provincial ante la consulta. Ahora restará ver el movimiento de Macri y cómo queda el espacio de ahora en más: si Pro puro, un mix entre Pro coqueteando con LLA, o el Pro absorbido por LLA. O pasan las tres cosas juntas, como ahora.

Y no olvidemos que el bullrichismo tiene una representación local. Pequeña, pero sostenida desde el año pasado. A la ensalada que presentamos al principio, sumemos que la vicepresidenta del Pro a nivel nacional es Soledad Martínez (intendenta de Vicente López) y que el viernes estuvo en Saladillo para un encuentro de la Séptima.

¿Quién estuvo en esa visita? Andrea Coronel, la misma que estuvo en el lanzamiento de Apertura Republicana la semana pasada.

La CGT se normalizó y acciona

La central de trabajadores regional Olavarría siguen en constante movimiento: buscan crear una multisectorial -y con ello obtener una fuerte foto- para posicionarse en contra de la Ley Bases, que parecía que estaba lista para la firma del Pacto de Mayo y acá estamos, con mayo yéndose sin Ley Bases ni gloria.

La intención es convocar a “actores sociales, políticos y sociales” a una reunión en el Sindicato de Gráficos para “implementar el planeamiento y organización de las próximas medidas que se compartirán”.

Pero no fue una convocatoria así nomás. Hubo postura y dura: “Cada día nos volvemos más pobres, con un fuerte aumento del desempleo y niveles de pobreza sin precedentes. Estamos ante un gobierno nacional que eligió a los trabajadores y trabajadoras como enemigos”. Todo esto, con una situación del empleo local que ya es evidente en varios sectores.

Al momento del paro general, de hecho, uno de los delegados regionales, Carlos Manzur, contó que el sector con más trabajadoras despedidas es el doméstico, y le siguen trabajadores de la construcción y servicios de salud.

La intención es ya, plantarse, para implementar “acciones necesarias para que el rumbo político, económico y social sea modificado” cerraron.

Con un Milei cada vez más duro e inflexible -discursivamente- a modificar sus políticas, la situación parece difícil. Pero vale el “discursivamente”: en las últimas semanas, se vieron por lo bajo algunas situaciones que evidencian que el gobierno nacional siente la presión.

Un aumento engañoso

Y otra vez, la Unicen marchó por la educación pública. Otra vez, se mostró en situación de emergencia. Y otra vez, hubo que aclara anuncios del gobierno que buscan desprestigiar el reclamo y conformar a un sector que se muestra cada vez más unido ante la evidencia de un colapso en su sistema.

Repasemos: las Universidades vienen pidiendo, desde hace meses, una mejora sustancial de los presupuestos no sólo para funcionamiento, sino para becas, mejoras salariales, proyectos de investigación, e incluso proyectar obras y crecer en infraestructura, solo por mencionar algunas cuestiones.

Milei, en esta cruzada “anti casta” denunció que las universidades tienen “curros” de donde se financia la política y decidió directamente dejar de financiar.

Pues bien, llamativamente la UBA en los últimos días tuvo la actualización requerida -tras masivas movilizaciones en todo el país- y “salió de la situación de emergencia-. Con un detalle: fue la única. Y con otro detalle…¿fue para que legisladores radicales aprobaran la Ley Bases? Esa pregunta será respondida en su debido momento.

Por lo pronto, el objetivo de estas nuevas jornadas de lucha de la Unicen sede Olavarría tuvo un punto importante: aclarar que el anuncio del gobierno de aumento del 270% para mantenimiento es eso, un anuncio -el lunes habrá un encuentro- y que es para mantenimiento, literal. Quedan afuera los salarios, las becas, los proyectos de investigación, lo que ya les contamos.

¿Cuánto afecta el Presupuesto de Unicen ese 270% de aumento para mantenimiento? Un 8% del total. Sólo para el pago de luz, gas e internet. “Y es importante que esta información la tengamos clara. Así en términos claros, sencillos, que comuniquemos de esa forma. Seguir trabajando en la divulgación, en la generación de la toma de conciencia de por qué necesitamos que toda la sociedad, que todo Olavarría siga apoyando y defendiendo la UNICEN” dijo Ludmila Adad, docente y titular de Adunce en la ciudad. Acá un poco lo que pasó.

De irse a España al viejo rencor local

Lo que serán las casualidades que Diego Robbiani apareció en una foto -tomada por Guillermo Rodriguez Adami para Clarín- haciendo una cola en el consulado de España en momentos donde las relaciones entre Argentina y el país europeo están en su peor momento. ¿Se va del país? ¿A tono con esta broma de Luquita Rodríguez?

Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país. pic.twitter.com/lwajTjltGD — Luis Luis Pichin (@LuquitaRodrigue) May 10, 2022

Pues bien, no, Diego Robbiani no se va del país y así lo aclaró a En Línea, quien publicó la foto y dio cuenta de la presencia del ex funcionario. En realidad estaba con su madre -que aparece delante de él en la foto- quien está tramitando la ciudadanía española. Nada más.

El tema es que la foto trajo consigo una fuertísima polémica con uno de los referentes del MTE local, Emiliano Llorente, quien lo cruzó y le recordó su paso por el Municipio: “más de 4 causas judiciales, causas de las más inhumanas, comida de los humildes y terrenos, sin dar una respuesta y haciendo fila para lavarse las manos, “salvarse solo”, sin dar una explicación de su desastrosa gestión” dijo en un posteo en donde etiquetó a varios medios.

Y la siguió, cada vez con mayor dureza: “Pagaste más de 800 lucas sin factura en 2014 a un familiar, terrenos, tarjetas alimentar, maltratos, etc”. ¿Hay más? Hay más. “Sos y fueron un desastre, dejaron todo destruido. Te queres ir (no vas a poder por las causas que tenés) a lavarte las manos. Le robaste la verdura, los materiales, y todo lo que llegó para las casas, hasta la tierra a los pobres Diego. No tenes cara”.

¿Hay más? ¡Hay más! Llorente le recordó la relación que tuvieron como dirigente del MTE y Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida: “me conoces, mil veces te fuimos a pedir dos pesos para los comedores, las cooperativas y siempre chamuyo. Pero había guita para tus funcionarios.”

Lo que nadie se vio venir es que Robbiani, en la misma red social donde Llorente hizo su declarativa, le respondiera con la misma o mayor dureza inicial: primero aclaró que “jamás se le pagó sin factura honorarios por un juicio iniciado por mi padre en el 2004 contra la municipalidad”. Y también dijo que no tiene nada que ver con la causa Terrenos y “denuncié a un comunicador y a un abogado que a través de un audio reconocían que me estaban haciendo una cama”.

Agregó que fue él mismo el que denunció a Silvana Rosales por el escándalo de las Tarjetas Alimentar y los vales de alimentos, y que siempre hubo encuentros con el MTE “con todo respeto” desestimando las acusaciones. Durante la gestión, decimos nosotros desde este lado, siempre hubo tensión de ambas partes por diversos reclamos.

Y cerró, como era de esperarse, con acusación cruzada: “le pedías guita de los vecinos que laburaban en los planes que tu jefe político bajaba a Olavarría” y “yo no soy el chorro y gracias a dios -repito- voy por esta ciudad con la frente bien alta y orgulloso de la gestión que se llevó a cabo durante 8 años”.

Picante. Por ahora, vale la aclaración, ninguno de los dos tiene imputación alguna por ninguna de las cosas que se dijeron en el cruce en redes sociales. Y fue, quizás, uno de los primeros cruces fuertes -de verdad- en torno al desarrollo de la gestión Galli, sobre todo de los últimos 4 años tras la llegada de otro frente político al Municipio.

Hay más

Cada vez menos Correo Argentino. La semana pasada hablamos de los despidos y retiros de trabajadores en territorio bonaerense y en nuestra región, y el impacto con el cierre de oficinas. Hace unos días se confirmó que también en Olavarría -donde había 25 empleados- empezaron a aceptar los retiros voluntarios.

Radio Olavarría vuelve a su potencia. En un pequeño acto, la “radio madre” reinauguró su antena de transmisión, que se había destruido en el temporal del pasado 12 de diciembre de 2023. El director del medio, Gabriel Panarace, destacó el trabajo de Ferrosur Roca que donó la torre, y el “sacrificio” por volver a la normalidad tras el desastre del viento y lluvia del año pasado. Un medio importantísimo para la ciudad, que con el cierre del diario El Popular se transformó en uno de los de mayor trayectoria para la ciudad, no sólo como medio sino también como institución.

Los muebles de El Popular, a remate. Y ya que hablamos del diario en quiebra, la síndico azuleña Gabriela Weisburd, debe empezar a liquidar los bienes de la empresa para, con lo recaudado, abonar los juicios, laborales y de otros acreedores. Hay muchos mueble de oficina, equipos de computación básicos, y también, los elementos técnicos de lo que era el Canal Local, la FM 98Pop y la imprenta. Todos los detalles los dio Martín Rodríguez en esta nota.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas.

