Nunca olvides estos consejos

Primera entrega de algunos consejos que recopilé a lo largo de los años.

Por: Arq. Jorge Hugo Figueroa.

Con el paso del tiempo no sólo te pones viejo sino que además vas juntando consejos que te llegan por los más diversos métodos, incluso, por medio de la experiencia propia. A veces los pones en práctica y te sirven, otras tantas, fueron innecesarios y otras veces te pasa todo lo contrario a las primeras dos opciones.

Sin embargo, y aquí va el primer consejo: “Hay ciertas cosas que más vale tenerlas y no usarlas que necesitarlas y no tenerlas”.

Siempre y cuando haya espacio, o acaso las prioridades así lo indiquen, hay cosas que es importante tenerlas a mano con la idea de no usarlas nunca (pero que en caso de tener que hacerlo puedas disponer de ellas). Por ejemplo, algunos conocimientos prácticos, números de teléfono importantes o direcciones anotadas en un papel (o sea, algo que no se vaya a volver inaccesible si te quedas sin energía eléctrica o pierdes la contraseña) y un mega etcétera de otras cosas tangibles e intangibles.

“Nunca construyas en el fondo de la casa de tus suegros”.

Salvo que se esa parcela tenga una entrada independiente y que tu “nido de amor” sea una de esas viviendas portátiles hechas con contenedores (o sea que la puedas enganchar, ponerla encima de un carretón y llevártela a otro lado), construir en el fondo de la casa de tus suegros puede ser la peor de las ideas. Si en una de esas el amor se termina, tus ahorros se van a quedar allí de por vida y si te toca quedarte a vivir en esa casa, las posibilidades de rehacer tu vida sentimental, por ejemplo, se verán reducidas considerablemente ya que estarás siempre bajo la atenta mirada de “los padres o familia de tu ex”. Además de quedar bajo la lupa permanente tus cuidados sobre la propiedad, las mascotas, el trabajo, el estilo de vida, etcétera.

“Nunca jamás te filmes manteniendo relaciones sexuales”.

La opción de filmarse en situaciones íntimas con parejas ocasionales ha sido, últimamente, una recomendación de algunos abogados dado que si dichos videos jamás salen “a la luz” o “de las cuatro paredes de tu vivienda”, según estos letrados, no constituye un delito y por el contrario podría servir en una corte para demostrar la verdad de los hechos ante una corte. Por regla general, el hecho que queden registros de situaciones íntimas puede dar lugar a innumerables hechos en el futuro, algunos sumamente perjudiciales.

“No fumes, ni tabaco, ni marihuana, ni otras porquerías”.

Independientemente de lo que te digan, el daño que le provocas a tu organismo es terrible y aunque tengas la suerte de no agarrarte un cáncer en pocos años, al final, vas a terminar con los pulmones destruidos, suplicando por poder dar una bocanada más de aire. Una terrible situación que a nadie le deseo. El que te dice que fumar te hace libre o que, es un placer que te podes dar para tener una vida mejor es un hdmp. No te están diciendo ninguna de éstas cosas, ni que en realidad te están convirtiendo en un cliente cautivo por una adicción psicológica, por lo menos y encima te van a cobrar por un tratamiento para que luego te puedas salir de esa pesadilla.

“No te tatúes ni nombres; ni apellidos; ni mucho menos, imágenes de tus parejas”.

Es una tramposa “prueba de amor” que en realidad sólo reflejan lo que puedes sentir en ese momento, pero que luego, tranquilamente se puede ir todo al cuerno. Un tatuaje es una cicatriz voluntaria, una marca que por más que te digan que se puede quitar con láser, no la recomiendo en lo absoluto. Siempre se nota. La otra opción es hacerse un sobre tatuaje para tapa el anterior con lo cual yo diría que si te vas a tatuar, directamente hacete uno que verdaderamente te convenza. Y… hablando de tatuajes.

“No te tatúes él rostro”.

Salvo que tengas la vida resuelta, económicamente hablando, y jamás tengas que presentarte a una entrevista laboral o que justamente tu proyecto de vida pase por modelar para ciertos sectores underground o sectores así en donde hay menos prejuicios sobre el aspecto, es algo que, aunque no te lo digan por ser “políticamente correctos” o por miedo a una demanda, te van a dejar como última opción. Éste mundo en que vivimos, además de carecer de muchas cosas y tener gran cantidad de otras posee una alta dosis de hipocresía y el mismo influencer que te convence de vestir, usar, consumir o tener tal o cual cosa, en su p vida lo haría. En la red, el común de los mortales, somos sólo números.

“No consumas drogas ni alcohol cuando vayas a conducir”.

Esto es medio obvio, pero no puedo no mencionarlo, sobre todo por éstas fechas en donde las ganas de festejar nos llevan a dejar de prestar atención a éstas cosas. Naturalmente no me refiero a que no consumas substancias que te hagan conducir de forma insegura por el monto de las multas sino por lo fácil que es terminar con una o más vidas humanas y animales. Esas situaciones jamás te abandonarán, porque, más que nada, se trataba de algo que podías evitar y simplemente decidiste no hacerlo. No importa si es legal que decir que la culpa es de la sociedad, del estado, de la vida que te tocó vivir, etcétera, lo cierto es que, al final del día, fuiste vos quien, apenas pudiendo caminar, se subió a un vehículo y terminó con una o más vidas.

Salud y paz para éste nuevo año.

Abrazo digital.

Arq. Jorge Hugo Figueroa.

