Opinión / El muerto se asusta del degollado…dice la calle

El muerto se asusta del degollado… dice la calle

La polarización que persiguen, para continuar prendidos al salario estatal sea del lugar que fuera, aunque lo más arriba posible será el sueño cumplido.

En busca de la magnificación, de un hecho del cual nos expresamos, repudiamos y anhelamos esclarecimiento de cara a la comunidad olavarriense y hacia quienes solicitándola se la han negado, y más aún sobre aquellos que no la tenían, pero sus nombres fueran utilizados para sacar provecho de estos beneficios sociales. Claro está que, la causa terrenos con la dilatación que transita nos da un ejemplo de cómo podría llegar a encausarse las respuestas a esta disyuntiva.

Se aprovechó la presencia de espectadores para tirar latiguillos en busca del aplauso cómplice de una tribuna a fin, para vender credibilidad para el afuera de que están ocupándose de los temas sensibles de los que la ciudadanía reclama respuestas.

La inconsistencia entre lo que defendemos y lo que defendemos, es que por un lado hoy dicen, estar defendiendo al vecino que no se le otorgo una tarjeta Cabal o los propios alimentos, y por otro, con silencio, defienden el ajuste inhumano que hace el gobierno del cual, aunque quieran despegarse de algunas figuras, son parte, un mutismo frente al aumento de la pobreza, de la indigencia, donde la inflación anual que mes a mes supera el 100%, continúa restringiendo, limitando cada día un poco más, el acceso a un plato de comida, una obsecuencia que los ha enmudecido contra el ataque sistemático de su ministra Tolosa Paz, Emilio Pérsico, por los recortes que conlleva la firma del acuerdo de Sergio Massa con el FMI que suma el apoyo de Alberto y Cristina, para quienes reciben un “potenciar trabajo”, pero claro, ese sigilo les ha sido propicio a los cercanos a este gobierno para preservarse de la entrega de subsidios, mercadería y altas, sí, porque las bajas de unos vuelven en salarios nuevos para ellos, es que de cara a este contexto electoral, como la propia no es mucha necesitan incentivar con un pago.

Quedará en el ojo de cada quien observar la realidad que nos circunda, que ya no puede ser adherida a la premisa del “a pero”, no tras casi 4 años de gobierno, no después de prometer una “mesa contra el hambre”, no luego de la promesa del “volver al asado”, no del “somos un municipio transparente”.

La única verdad es la realidad y ella nos está diciendo que fracasaron todos y es tiempo de algo distinto…

