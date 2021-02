Opinión impopular: “me gusta enseñar por Zoom”

Adrian Garcia Mendoza/Alamy



Una columna de opinión de Viet Thanh Nguyen para The New York Times, es el autor de la novela “The Sympathizer” y su próxima secuela, “The Committed”. Es profesor de inglés, estudios estadounidenses y literatura comparada en la Universidad del Sur de California.

Muchos relatos de enseñanza en Zoom u otras plataformas en línea cuentan sus horrores. Y muchas cosas son horribles: profesores y estudiantes sin conexiones estables a Internet o tecnología adecuada; demasiada intimidad, con hogares abarrotados que los maestros o estudiantes pueden encontrar vergonzosos para otros; y poca intimidad, con la conexión humana atenuada en línea.

Como profesor universitario, yo también extraño algunos de los elementos de la enseñanza en un aula, incluida la energía intelectual que puede fluir alrededor de una mesa de un seminario, el aspecto performativo de dar una conferencia a una gran audiencia y las pequeñas charlas que tienen lugar por casualidad durante los descansos o después de la clase con los estudiantes.

Lo que no me pierdo es mi viaje de 16 kilómetros al campus ida y vuelta. No echo de menos reflexionar sobre mis opciones de vestuario por la mañana. La relativa informalidad de la era Zoom significa que me sentiría demasiado elegante si usara un blazer para enseñar. Y si no llevo blazer, no tengo que usar pantalones o ponerme los zapatos. De todos modos, ¿por qué debería usar zapatos dentro de mi casa?

Más importante aún, con mis clases de posgrado más pequeñas de 10 a 20 estudiantes, he notado una pequeña caída en la calidad intelectual. Mirar 10 o 20 caras en una pantalla es manejable y la experiencia es una réplica bastante fiel de un seminario del mundo real. Las salas de reuniones para debates más pequeños son fáciles de organizar y carecen de la cacofonía de las conversaciones escuchadas en entornos en vivo. Mis valoraciones docentes han sido positivas aunque un poco menos efusivas de lo habitual, quizás por la falta de calidez humana que posibilita el estar cara a cara.

La videoconferencia también permite reuniones con participantes remotos en otras partes del país, o en otros países, que habrían sido demasiado costosas y un desperdicio ambiental para convocarlas en la era en vivo. Ahora es costumbre recibir visitas de todo el país o del océano y realizar seminarios con colegas de todo el mundo. Menos calidez humana, pero más conexión humana.

Ahora estoy enseñando a unos cien estudiantes universitarios en una clase sobre la guerra estadounidense en Vietnam. Si en una conferencia solo alguien habla durante una hora, eso puede resultar embrutecedor en video, pero eso también lo sería en un aula. De vuelta en la era en vivo, hice todo lo posible para animar mis conferencias recorriendo la sala de conferencias, memorizando los nombres de los estudiantes para poder llamarlos, alentando preguntas y usando diapositivas de PowerPoint repletas de fotos, citas históricas y clips de películas y documentales. Los profesores que no han realizado conferencias multimedia podrían experimentar una carga adicional de trabajo al prepararlos para Zoom.

Pero las conferencias multimedia funcionan fácilmente e incluso mejor en Zoom. Ya no tengo que memorizar los nombres de los estudiantes, sus nombres aparecen debajo de sus caras. Y en Zoom, los estudiantes obtienen un primer plano de las fotos y videoclips, y con las conferencias grabadas automáticamente, pueden revisarlas o, si se pierden una conferencia, escucharlas más tarde.

Sorprendentemente, las discusiones en mis clases de video han sido mejores que las de la era en vivo. No necesito mirar un mar de cien caras de piedra o cien cajas en blanco. En cambio, le pido a media docena de estudiantes que participen en un panel de estudiantes para cada conferencia; Los llamo y les hago preguntas durante la conferencia, lo que significa que la clase no tiene que escucharme solo a mí todo el tiempo. Resulta que los estudiantes son mucho menos tímidos al hablar en video de lo que podrían ser ante una audiencia en vivo. Menos calor humano, pero menos miedo escénico.

La charla de los estudiantes en clase ahora también es divertida. No quisiera que los estudiantes charlen en una clase en vivo, pero me gusta ver sus exclamaciones ocasionales en la ventana de chat.

Sondear las opiniones de los estudiantes también es fácil. Traté de hacer esto con clickers de mano hace años; la tecnología era costosa y engorrosa.

También existen algunos beneficios ambientales para la enseñanza por video. Aunque la interfaz digital todavía tiene un costo ecológico (un hecho que muchas personas pasan por alto), puede ser menor que el de la interfaz física. Mientras escribo esto durante mis horas de oficina, a las que ningún estudiante se ha presentado nunca, me consuela saber que no tuve que conducir hasta el campus para sentarme en una oficina esperando que nadie viniera.

Sin duda, soy un profesor universitario: no asumo que lo que es cierto para mí lo sea para, digamos, los maestros de escuela primaria. Sin duda, es cierto que los niños más pequeños necesitan menos tiempo frente a la pantalla y se benefician de estar en compañía de los demás, mientras que el aislamiento en casa ha sido perjudicial para muchos.

También soy consciente de que si uno disfruta o no de la enseñanza de videos como maestro o estudiante, está saturado de problemas de temperamento, preferencia o habilidad de aprendizaje, acceso, espacio, proporción de estudiantes por maestro y calidad de la tecnología (y comodidad al usarla). Pero esos problemas también afectan las aulas en vivo, lo que significa que la tecnología o la falta de ella, Zoom o no Zoom, es quizás menos importante para una buena experiencia educativa que la equidad socioeconómica, la competencia de los maestros y la voluntad de los estudiantes.

Finalmente, soy consciente de que muchos profesores universitarios ya están mal pagados, tienen demasiados estudiantes, están siempre disponibles y no tienen seguridad laboral. Es fácil imaginar una situación en la que las videoconferencias permitan exigencias aún mayores a los profesores con exceso de trabajo. Pero, nuevamente, el problema no es tanto con la tecnología como con un mercado académico explotador donde la mayoría de los profesores universitarios no están en el camino de la tenencia y se han convertido en “viajeros de la autopista”, conduciendo de un concierto a otro en diferentes campus. Al menos con Zoom, no tienen que conducir para ser explotados.

Todos somos ahora participantes en un experimento forzado de enseñanza masiva en línea. Muchos podrían volver con alivio a la enseñanza en persona después de la pandemia, pero parece probable que algunos de los beneficios de la videoconferencia se mantengan y que tanto los maestros como los estudiantes quieran tener la opción de combinar en línea con cara a cara. -aprendizaje facial.

Independientemente del impacto que tendrá la videoconferencia en nuestra enseñanza después de la pandemia, estoy seguro de que todos los profesores universitarios pueden estar de acuerdo en una cosa: nunca más deberíamos volver a tener reuniones de profesores en persona.

