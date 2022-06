Para César Valicenti hay «una realidad que desgasta» al intendente Galli

Líder de La Campora. Referente del Frente de Todos y presidente del bloque de Diputados en la Cámara baja bonaerense. El Legislador habló con VAF y no esquivó la agenda olavarriense. ¿Un intendente del Frente de Todos? ¿Terrenos? Y el «desgaste» a Galli.

César Valicenti habló este domingo y dejo una serie de definiciones en una entrevista publicada en Volver a las Fuentes el newsletter de Josefina Bargas y Alexis Grierson.

Es poco frecuente que Valicenti se inmiscuya en la agenda local dado que éste siempre aborda los problemas desde la Provincia y para Olavarría, sin embargo este domingo habló de Olavarría, Galli, la gestión local y algunos temas resonantes.

Uno de los temas donde se metió el Diputado Provincial fue en la causa terrenos y mencionó para su argumentación algunos de los dichos vertidos en En Línea Noticias, en exclusiva, por la Fiscal Paula Serrano.

Valicenti habló de la causa terrenos ante la consulta sobre un supuesto «operativo desgaste» de la oposición al Intendente Municipal, «acá dijo una fiscal de la Justicia que hay aproximadamente 100 terrenos que se vendieron de forma ilegal. No creo que la fiscal quiera desgastar al Intendente«

Y resumió, «acá hay una realidad que desgasta».

Volviendo sobre los terrenos afirmó, «si hay funcionarios involucrados en un acto delictivo de semejante magnitud (no hablamos de una manzana, una placita, son 100 lotes) con la Justicia poniéndole voz, me parece que excede la disputa política».

No dudó respecto a la causa terrenos «hay un acto delictivo».

Y para Valicenti, «el Municipio tuvo una primera posición pública que fue de no hacerse cargo del tema, porque en teoría no había terrenos públicos».

Para Valicenti, más allá de la existencia o no de terrenos públicos en la maniobras delictivas, Galli y el Municipio tenían que «hacerse cargo igual» y les dijo, «si en tu Municipio están comercializando 100 terrenos de privados, como Intendente cuidando a tu población tenés que hacerte cargo. Por lo menos investigar, preguntarte qué está pasando. Además era vox pópuli que sucedía, lamentablemente».

Para Valicenti la agenda de la oposición, particularmente del Frente de Todos, es la de ponerle voz a los reclamos.

«Por supuesto que la oposición tiene el deber de ponerle voz a esos reclamos, y de hacerlos presentes en los ámbitos institucionales, como el Concejo Deliberante. Después, aparecen otros actores que no son de la política -la Justicia, los mismos reclamos de las localidades con la falta de médicos- no son producto de una estrategia o posicionamiento del Frente de Todos, surgen de la realidad», aseveró.

Para Valicenti todos estos problemas, «exponen falta de coordinación en los equipos de gobierno, improvisación, varios temas que me parece que tenemos que asumir con madurez para que no queden en la chicana política. La política de Olavarría hoy tiene un desafío, transversal a todos los partidos políticos: dejar de discutir a través de slogans, redes sociales y cuestiones que la sociedad está harta y no quiere. Tenemos que discutir realmente hacia dónde va Olavarría en función del potencial que tiene, y no seguir desaprovechando oportunidades de crecimiento».

El Diputado de la Provincia de Buenos Aires habló de las críticas, particularmente del gallismo, a la construcción de la Casa de la Provincia en un predio ubicado en calle Junín donde se concentrarán la mayoría de las dependencias provinciales que actualmente pagan suntuosos alquileres para funcionar.

No dudó en apelar a la memoria para referirse al tema, «el Municipio de Olavarría alquiló durante dos años una casa en Puerto Madero, que se llamó “Casa de Olavarría” que no cumplió ninguna función, fue en el lugar más caro de Argentina, se bancó a una funcionaria en términos de contención política y no trajo una noticia positiva a la ciudad».

Agregó entonces, «si nosotros respondemos con chicanas, podríamos decir eso. Pero no lo vamos a hacer, es una realidad que la comunidad de Olavarría la sabe. La “Casa de Olavarría” aquí son un montón de casas de la Provincia que planificó el gobernador en dos aspectos: uno es el ahorro, y el otro es la organización del Estado».

Por lo que agregó, ya alejado de la chicana inicial, «en Olavarría tenemos muchas delegaciones de Ministerios y carteras provinciales que funcionan con edificios alquilados. No es una cuestión de recursos, es de organización. Que se vencen, adeudan, muchos de ellos por falta de administración del ministerio, no están bien ediliciamente, hay que gastar dinero en acondicionarlos y es dinero que la Provincia pone a un inmueble al que no le pertenece. Eso desde los recursos».

Y sostuvo, «el otro aspecto será la posibilidad de sistematizar un trabajo y una presencia territorial de la Provincia en torno de agilizar trámites, mejorar la atención al vecino, dar respuesta más contundentes e integrales, y de organizar a la gestión de la Provincia en un mismo espacio físico. Es una promesa que se está haciendo realidad y tiene que ver con planificación del gobierno. Entrar en la chicana de que con esos recursos se podrían hacer otra cosa…y bueno, no es correcto. Esas otras cosas se están haciendo. Y no invalidan una inversión a otras»

Sobre las elecciones del 2023, en las que reconoce falta tiempo, dijo, «estoy convencido que la tendencia es poder sintetizar una expresión electoral de cara a las generales. Pero hoy uno cree que no solamente vendría bien una primaria sino que es necesaria».

Sobre este último punto fundamentó, «en esta dinámica que nos damos como Frente de Todos de involucrar a todos los sectores, a muchos actores que vienen de tradiciones muy distintas, pretender que eso se sintetice rápidamente en una sola persona sería forzar las decisiones».

Dijo además, «sería importante establecer las condiciones de las PASO. En cómo serán. Ahí habrá algunas cuestiones claves para comprender que hay que llegar a las Generales ordenados y sosteniendo un proyecto de ciudad alternativa, construir mayoría. La última discusión que tenemos que dar es qué sector impone o no un candidato».

Manifestó entonces que, «si uno ve actores políticos que utilizan su voz pública para desgastar a otros actores que componen el mismo frente, en esa posición se ven más una necesidad de ser funcional al Ejecutivo de turno que aportarle a la construcción política de una alternativa de gestión».

Dijo que dentro del FDT el objetivo mayor es «construir mayoría para ser gobierno en el 23» y cerró, «y si es vía las PASO, bienvenidas. Hay que ser conscientes de que el peronismo y el kirchnerismo deben ser protagonistas pero solo con eso no alcanza, con las organizaciones políticas que tienen militantes orgánicos pero tampoco alcanza solo con eso».

