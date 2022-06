Exclusivo / Causa terrenos: Para la Fiscal Serrano algunos damnificados sabían «que la operatoria era un poco irregular»

Ph: Archivo – Paula Serrano, titular de la UFI N° 4

Después de varios meses de trabajo, y con sumo hermetismo sobre la marcha de la investigación, la Fiscal María Paula Serrano realizó declaraciones sobre la causa penal que investiga la venta irregular de terrenos en Olavarría.

Se trata del escándalo desatado a principios de este año que derivó en la imputación de cuatro personas: Claudio Ariel Peralta, Mariano Ciancio y los policías del Comando de Patrullas de Olavarría Leonardo Sampaoli y Nelson Loisa. Al momento, adelantó la fiscal, hay entre treinta y cuarenta denuncias formales y se están citando a presuntos damnificados.

La Fiscal Paula Serrano conversó con En Línea Noticias y brindó algunas precisiones sobre la marcha de la investigación. Ratificó que al momento la causa está caratulada como «Estafas reiteradas».

Meses atrás, por orden del doctor Carlos Villamarín, se allanaron distintos domicilios, estudios jurídicos y viviendas particulares. Aquellos procedimientos derivaron en la notificación del Art. 60 para los imputados en la causa. Desde allí la causa siguió su curso.

La Fiscal comenzó explicando que, “se hizo la evaluación de toda la documentación que fue secuestrada en las Escribanías, y estamos citando una por una a las personas que pudieron haber hecho algún tipo de transacción de las que estamos investigando. Son alrededor de ochenta o cien personas” y sobre estas personas la fiscal dijo que, algunas, en sus declaraciones han dejado saber “que estaban en conocimiento de que la operatoria era un poco irregular. Una cosa es lo que han dicho en los medios y en la causa dicen que sabían que no era una operatoria regular, que no iban a poder escriturar, que iban a tener que esperar, que no eran los papeles originales, todos más o menos sabían. Todos se confiaron y entregaron dinero. Algunos tienen el terreno, han construido y están viviendo y otros no tienen nada”.

Por lo dicho, para la Fiscal Serrano en la causa “hay de todo” y reiteró, “nosotros estamos citando a todos, los citamos porque en la documentación dice ´cesión de derechos y renuncia entre Peralta y otra persona».

Y explicó «cuando vienen a declarar la operación se deshizo, Peralta les devolvió la plata, entonces al final no todos son damnificados”.

Frente a esto remarcó que es tarea de la fiscalía, “ver la situación particular de cada uno” y adicionó que diariamente en la UFI N° 4 se escucha la declaración de al menos dos personas que surgen de esas cien identificadas en la documentación secuestrada en las Escribanías de Alfredo Catanzaro y Juan Fal.

Precisó que denuncias ratificadas y formalizadas son alrededor de «treinta o cuarenta» y en las declaraciones que toman de manera diaria se suma «más gente».

¿Pude existir Asociación Ilícita?

Como se dijo en esta etapa de la investigación los imputados son cuatro y dijo la Fiscal, “son Claudio Peralta, Mariano Ciancio y dos policías: Leonardo Sampaoli y Nelson Loisa, dos policías del Comando”.

Frente a está afirmación En Línea Noticias consultó sobre la posibilidad de que los cuatro imputados “trabajaran” en conjunto en la presunta maniobra delictiva y la Fiscal respondió, “eso no lo podemos determinar todavía. Si pudimos determinar que los policías Sampaoli y Loisa revendieron terrenos, pero en su mayoría todo el mundo estuvo con Peralta”.

La doctora Serrano agregó “por ahora” los cuatro imputados están señalados y notificados del delito de “Estafas reiteras” y agregó, “hasta ahora no hemos podido corroborar una Asociación Ilícita, por ejemplo”.

Aunque en este punto señaló, que «en La Plata estamos peritando, con la división Fraudes Informáticos de la Procuración, los celulares que secuestramos. Suponemos que si existe alguna conexión (N.r: entre los imputados) debería salir de ahí, porque hasta ahora no la tenemos”.

Aclaró en está línea, “más allá de que Claudio Peralta decía que trabajaba para el Municipio, nunca nombraba a nadie e incluso Peralta no hacía referencia a Ciancio”. Mariano Ciancio, hasta su imputación, fue asesor del Intendente Ezequiel Galli en el área de Desarrollo Social. De ese cargo fue desplazado días después de un allanamiento en su vivienda.

Consultada sobre los motivos que llevaron a que la Fiscalía impute a Ciancio aclaró que no fue por Peralta sino que “está imputado porque una persona hizo referencia a él”.

Más pericias

En su poder la doctora Serrano tiene un expediente que acumuló declaraciones, denuncias, elementos secuestrados en allanamientos y distinta documentación En este sentido, y a futuro, no descartó pedir pericias de tipo caligráficas. Al respecto dijo, “han surgido algunas dudas, de si todas las firmas son de Peralta porque es disímil en algunos casos. Pero primero tiene que venir toda la gente presuntamente damnificada, ver cuántos hechos tenemos y en cuáles hay dudas en la documentación»

Terrenos propiedad de…

De Asesor a Imputado: Mariano Ciancio fue nombrado por «una persona» en la causa, dijo la Fiscal.

Vale mencionar que el Municipio de Olavarría fue aceptado, meses atrás, como particular damnificado en la causa dado que se constató que había terrenos que eran propiedad del Estado Municipal. Este tema también fue abordado con la Agente Fiscal a cargo de la UFI N° 4 de Olavarría.

Al respecto señaló “que sean municipales hay pocos” y explicó, “dos son del Municipio y dos son del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires» y en el caso de los Municipales respecto a los municipales, «tanto en la gestión anterior de Eseverri como en la gestión de Galli, ya había un expediente de Casa de Tierras que se lo habían otorgado a otra gente. Así que en la causa está el que lo compró reclamando porque Peralta presuntamente lo estafó y el que lo tiene por Casa de Tierras reclamando la posesión”.

Este punto confirma además que en las presuntas estafas los implicados comercializaban terrenos que oportunamente habían sido otorgados bajo al tipo de tenencia por el municipio.

Serrano esclareció además que el imputado Claudio Peralta sigue con el patrocinio letrado del doctor Sergio Roldán mientras que algunos de los damnificados cuentan con el asesoramiento del doctor Julio Beley.