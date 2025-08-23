Aprehendieron a un joven acusado de una serie de robos en Olavarría

La policía de Olavarría aprehendió a un joven de 24 años acusado de un robo agravado y otros delitos en la ciudad.

Los hechos, que se desarrollaron en la madrugada de este sábado, incluyen el robo de un auto, un asalto a una panadería y el robo de combustible.

La investigación comenzó después de una denuncia del empleado de una panadería ubicada en la calle 9 de Julio. El empleado relató que alrededor de las 4:45 de la mañana, un hombre lo intimidó con un cuchillo y se llevó la bandeja de la caja registradora con una cantidad de dinero en efectivo.

Personal del Gabinete Técnico Operativo y del Comando de Patrulla de Olavarría (CPO) iniciaron rápidamente las tareas de investigación.

Estas tareas permitieron identificar al hombre y determinar que, previamente, había sustraído previamente un vehículo, un Peugeot 306, en la calle Mendoza 1701.

En el raid delictivo se pudo comprobar también que el sujeto había robado combustible de una estación de servicios.

En cuanto al vehículo robado, se informó que fue encontrado abandonado en la intersección de las calles Urquiza y Belgrano. Al revisarlo, la policía encontró la bandeja de la caja registradora y un total de $39.755 en efectivo, que fueron secuestrados junto con el auto.

En la causa interviene la UFI N° 4 a cargo de la doctora Paula Serrano.